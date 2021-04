HAGL 1-0 Hà Nội: Xuân Trường lập siêu phẩm

Bàn thắng từ cú sút xa sấm sét của Xuân Trường giúp cho HAGL giành trọn 3 điểm trước Hà Nội, đồng thời nhấn chìm giấc mộng ngôi cao của đối thủ trong cuộc đua ngôi vương với chính đội bóng phố Núi.

GHI BÀN HAGL VS HÀ NỘI

HAGL: Xuân Trường 34"

HAGL thừa hiểu, một chiến thắng trước Hà Nội sẽ giúp cho họ loại dần đi một đối thủ đang gờm trong cuộc đua đến chức vô địch V.League. Đại diện bóng đá Thủ đô cũng thừa biết, ngôi cao khó với nếu cách biệt với HAGL bị nới rộng lên 12 điểm.

Nhưng trong bối cảnh gặp bất lợi đủ bề khi phải đá sân khách, lại thiếu người do chấn thương, Hà Nội không dám mạo hiểu tràn lên tấn công như thường thấy. Cũng dễ hiểu bởi HLV Hoàng Văn Phúc chắc chắc đã “đọc vị” rất rõ chiến thuật phòng ngự phản công rất sắc bén của HAGL. Chỉ cần sơ sẩy, tạo nhiều khoảng trống cho HAGL là Hà Nội hoàn toàn có thể phải trả giá.

Đó là lý do khiến cho tốc độ trận đấu không thể đẩy cao ngay sau tiếng còi khai cuộc, HAGL lẫn Hà Nội đều chơi chậm chắc. Tuy nhiên, những pha lên bóng đầy tốc độ từ hai biên của đội chủ nhà đã nhiều lần đe dọa khung thành của Tấn Trường. Dẫu vậy, tất cả cũng chỉ dừng lại ở tiềm ẩn rủi ro chứ chưa phải là cơ hội ăn bàn rõ ràng cho HAGL.

Văn Toàn trong vòng vây của Hà Nội - Ảnh: Anh Khoa

Nhưng đội bóng phố Núi sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng bùng nổ cao ở mọi tình thế. Phút 31, Công Phượng mới được tung vào sân chưa nóng máy nhưng sự xuất hiện của chân sút này dường như đem đến vận may cho chủ nhà. Chỉ vài phút sau đó, HAGL đã xé được lưới Hà Nội.

Tận dụng khoảng trống mênh mông trong phút lơ là của hậu vệ Hà Nội, Xuân Trường xấn bóng vào trước khu vực 16m50 rồi tung cú sút ở khoảng cách 25m, đưa bóng đi vào góc xa làm bó tay thủ môn Tấn Trường, ghi bàn thắng khai thông thế bế tắc cho HAGL ở phút 34.

Bàn thua như một gáo nước lạnh dội vào các cầu thủ đội khách. Nhưng đoàn quân của ông Hoàng Văn Phúc cũng không thể nào làm thay đổi cục diện trong thời gian còn lại của hiệp 1. Sự góp mặt của Văn Quyết cũng không tạo nên đột biến nào trong 45 phút đầu tiên ngoại trừ một pha hỏng ăn của chân sút này giữa hiệp 1.

Trong hiệp 2, HAGL bất ngờ gia tăng sức ép và suýt chút nữa đã có bàn nhân đôi cách biệt nếu như Văn Thanh nhanh chân hơn sau khi được Văn Toàn chuyền “dọn cỗ” từ một pha phản công. Đáng tiếc, hậu vệ của HAGL lại tỏ ra không sẵn sàng ở những bước cuối cùng, để thủ môn Tấn Trường hóa giải thành công trong thế đối mặt.

HAGL (trắng) giành trọn 3 điểm trước Hà Nội - Ảnh: Anh Khoa

So với 45 phút đầu tiên, Hà Nội có thời điểm chơi chủ động hơn so với HAGL ở hiệp 2. Đó là lúc chủ nhà nhường thế trận. Tuy nhiên, Văn Quyết và đồng đội tỏ ra khá bế tắc trong các pha tổ chức đột nhập vào khu vực cấm địa đối phương. Nguyên do là Hà Nội dường như mất đi sự tự tin, nóng vội nên không thể phá vỡ hệ thống phòng ngự được tổ chức rất kủ luật của HAGL. Trong nửa sau trận đấu này, đội bóng cựu vô địch V.League chỉ có 1 pha dứt điểm đáng nhớ. Đó là có sút của Moses ở cuối trận nhưng thủ môn Tuấn Linh đã kịp khép góc, chặn đứng bàn thua cho đội nhà.

Giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 1-0 trước một ứng cử viên nặng ký cho ngôi vị số 1, HAGL đã khẳng định sức mạnh đích thực của một ứng cử viên vô địch. Trong lúc đó, thất bại này gần như đặt dấu chấm hết cho tham vọng ngôi vương của Hà Nội khi cách biệt với HAGL đã được nới rộng lên thành 12 điểm.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU HAGL VS HÀ NỘI

HAGL: Tuấn Linh, Hữu Tuấn, Văn Thanh, Kim Dong Su, Xuân Trường, Memovic, Hồng Duy, Minh Vương, Văn Toàn, Đại Dương, Washington.

Hà Nội: Tấn Trường, Văn Kiên, Thành Chung, Duy Mạnh, Tấn Tài, Văn Xuân, Văn Đại, Moses, Quang Hải, Văn Quyết, Geovane.

Theo Bongdaplus