Không hủy AFF Cup 2020, lễ bốc thăm vẫn diễn ra vào ngày 10/8

Theo những thông tin mới nhất, AFF xác nhận sẽ không hủy bỏ kế hoạch tổ chức AFF Cup 2020, bất chấp dịch bệnh COVID-19 lan rộng ở các quốc gia trong khu vực. Giải sẽ vẫn được tổ chức từ ngày 5-31/12.

AFF Cup sẽ vẫn được tổ chức vào tháng Mười Hai tới. (Nguồn: bongda24h.vn)

Bất chấp những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) vẫn quyết định tổ chức Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á (AFF Cup) nhưng từ thể thức sân nhà, sân khách có thể buộc phải thi đấu tập trung ở vòng bán kết và chung kết.

AFF Cup 2020 đúng ra theo kế hoạch đã phải diễn ra từ ngày 23/11 đến 31/12/2020 nhưng do dịch bệnh COVID-19 nên đã phải hoãn lại một năm.

Như vậy, giải sẽ vẫn được tổ chức từ ngày 5-31/12 tới đây. Tuy nhiên, nhiều khả năng, thể thức thi đấu của AFF Cup 2020 sẽ phải có những điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.

Vòng đấu bảng của giải sẽ có hai quốc gia đăng cai, thi đấu vòng tròn một lượt, chọn hai đội dẫn đầu mỗi bảng vào bán kết như thường lệ. Nhưng từ vòng bán kết đến chung kết, thay vì đá sân nhà, sân khách như thể thức cũ, các đội sẽ đá duy nhất một trận tại địa điểm tập trung để xác định đội đi tiếp.

Việc chọn địa điểm thi đấu tập trung cho các trận đấu thuộc vòng đấu loại trực tiếp sẽ được quyết định trong thời gian tới.

Chủ tịch AFF Sameth Khiev cho biết: “Chúng tôi vui mừng thông báo rằng lễ bốc thăm của AFF Cup năm nay sẽ diễn ra vào 10/8. Chúng tôi cũng ý thức được sự cần thiết phải sẵn sàng chuẩn bị cho những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đối với giải đấu. Các thay đổi có thể xuất hiện và chúng ta phải sẵn sàng cả cho việc thi đấu tại sân trung lập vì bảo đảm sức khỏe cho các cầu thủ là ưu tiên hàng đầu. Các phương án tổ chức sẽ được công bố vào cuối tháng Bảy.”

Theo kế hoạch, lễ bốc thăm, chia bảng của AFF Cup 2020 sẽ được tổ chức vào ngày 10/8 tới, 10 đội bóng chia vào hai bảng, mỗi bảng 5 đội. Nguyên tắc phân chia hạt giống cho lễ bốc thăm như sau: Đương kim vô địch Việt Nam cùng Thái Lan, đội vô địch năm 2018 và vào bán kết năm 2018 nằm ở nhóm 1. Nhóm 2 là các đội Malaysia cùng Indonesia. Nhóm 3 có Philippines, Myanmar. Nhóm 4 Singapore, Campuchia và nhóm 5 có Lào, Timor Leste hoặc Brunei.

Đội tuyển Việt Nam hiện đang là đương kim vô địch Đông Nam Á và hiện là đội giữ chức vô địch lâu nhất do lý do khách quan là dịch bệnh COVID-19 khiến giải đấu năm 2020 bị chậm lại một năm so với thông lệ./.

