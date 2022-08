Kỳ vọng “Messi Hà Tĩnh” tỏa sáng tại giải U15 Quốc gia 2022

Thể hiện sức mạnh tuyệt đối ở vòng loại bảng B bằng thành tích bất bại, đội bóng U15 PVF xuất sắc giành quyền tiến vào Vòng chung kết (VCK) Giải Bóng đá U15 Quốc gia Next Travel 2022. Với hiệu suất ghi bàn ấn tượng, “Messi Hà Tĩnh” Lê Anh Đức được kỳ vọng sẽ cùng đồng đội bảo vệ thành công chức vô địch U15 Quốc gia.

Lê Anh Đức (số 24) trong trận U15 PVF gặp U15 Nam Định. Ảnh: PVF

Qua 8 trận vòng loại, U15 PVF tỏ ra hoàn toàn vượt trội trước các đối thủ cùng bảng B khi có 7 trận thắng và 1 trận hòa, giành được 22 điểm. Ngoài ra, U15 PVF cũng sở hữu hàng tấn công tốt nhất khi sút tung lưới đối phương 30 lần. Tiền đạo trẻ người Hà Tĩnh - Lê Anh Đức là một trong những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng cho U15 PVF ở chiến dịch vòng loại.

Cụ thể, Anh Đức ghi 1 bàn vào lưới U15 CAND, 1 bàn vào lưới Quảng Ngãi, 1 bàn vào lưới Nam Định và 2 bàn vào lưới Hà Nội.

Ảnh: PVF

Lê Anh Đức sinh năm 2007 tại thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Khi mới là học sinh lớp 4, Anh Đức đã tham gia đội bóng trường tiểu học và sau đó cùng Phòng GD&ĐT huyện Hương Sơn đạt giải 3 tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Hà Tĩnh năm 2018. Đặc biệt, trong trận đấu với đội bóng thị xã Kỳ Anh, một mình Anh Đức đã ghi 5 bàn, giúp Hương Sơn đánh bại đội bạn với tỉ số 5 -1. Sau khi xem video clip về “Messi Hà Tĩnh” được đăng tải trên Báo Hà Tĩnh, lò PVF đã để mắt đến Lê Anh Đức. Tuyển trạch viên của PVF đã trực tiếp về Hà Tĩnh kiểm tra tài năng cầu thủ trẻ này và tuyển chọn vào lò đào tạo bóng đá hàng đầu Việt Nam.

Với thể hình được cải thiện rõ rệt, hiện đã cao gần 1m70 đã giúp Lê Anh Đức hiệu quả hơn ở những tình huống không chiến. Ảnh: PVF

Trong 4 năm tập luyện ở lò PVF, Lê Anh Đức từng có thời điểm đánh rơi phong độ, em thi đấu mờ nhạt ở VCK Giải Bóng đá thiếu niên toàn quốc 2020 và Giải Bóng đá U13 Quốc tế Việt Nam – Nhật Bản 2020. Mặc dù sở hữu nền tảng kĩ thuật cá nhân tốt nhưng việc quá lạm dụng rê dắt, xử lí rườm rà khiến Lê Anh Đức thường làm chậm tình huống tấn công rồi để mất bóng nguy hiểm. VCK Giải Bóng đá thiếu niên toàn quốc 2020 ở TP Vinh (Nghệ An), người hâm mộ chờ đợi “Messi Hà Tĩnh” trình làng sân chơi quốc gia nhưng rốt cuộc, em chỉ thi đấu 27 phút hiệp 2 trận gặp chủ nhà Sông Lam Nghệ An. Kết quả, U13 PVF chỉ giành được 3 điểm và bị loại sau khi vòng bảng khép lại. Cá nhân Lê Anh Đức không ghi bàn, không kiến tạo và 27 phút góp mặt trên sân mang lại nỗi thất vọng về tiền đạo này.

Chân sút đến từ Hà Tĩnh “lột xác” trở thành “sát thủ săn bàn” đích thực khi ghi rất nhiều bàn thắng ở 3 cấp độ U15, U17 và U19. Ảnh: PVF

Tiếp đến, Giải Bóng đá U13 Quốc tế Việt Nam – Nhật Bản 2020 tổ chức ở thành phố mới Bình Dương, giải đấu mà U13 PVF lên ngôi vô địch thuyết phục thì một lần nữa, Lê Anh Đức đóng vai trò dự bị. HLV thường tung số 24 vào sân thay người ít phút cuối khi kết quả trận đấu được an bài. Điều này vô tình khiến người hâm mộ lẫn giới chuyên môn đặt ra câu hỏi về năng lực thực sự của tài năng trẻ Hà Tĩnh. Bởi vài năm trước, huyền thoại của CLB Manchester United, Ryan Giggs đã dành nhiều lời khen ngợi cho cầu thủ trẻ triển vọng của bóng đá Việt Nam: “Lê Anh Đức là một cầu thủ có kỹ thuật rất tốt, tôi đánh giá cao em ấy. Cậu ấy có thể trở thành một cầu thủ lớn trong tương lai”.

Nhận thấy những mặt tồn tại, hạn chế của mình, tiền đạo trẻ người Hà Tĩnh quyết tâm tập luyện, hằng ngày Anh Đức thường nán lại tập thêm kĩ năng dứt điểm, chuyền bóng rồi mới ra về. Đặc biệt, với thể hình được cải thiện rõ rệt, hiện đã cao gần 1m70 đã giúp Lê Anh Đức hiệu quả hơn ở những tình huống không chiến.

Lê Anh Đức (áo xanh) trong trận gặp U15 PVF gặp U15 Quảng Ngãi. Ảnh: PVF

Nửa đầu năm 2022, chân sút đến từ Hà Tĩnh “lột xác” trở thành “sát thủ săn bàn” đích thực khi ghi rất nhiều bàn thắng ở 3 cấp độ U15, U17 và U19. Mới chỉ 15 tuổi, song Lê Anh Đức vẫn cạnh tranh vị trí trong đội hình để Ban Huấn luyện đôn lên đá giải U17 lẫn U19 Quốc gia. Về mặt lối chơi, em thay đổi phong cách từ cầm bóng rê dắt đột phá sang đơn giản, phù hợp chiến thuật trên sân bằng nhãn quan tuyệt vời cùng sự điềm tĩnh hiếm thấy trong các pha xử lí bóng.

Chiều qua (8/8), trên sân Pleiku – Gia Lai, VCK Giải Bóng đá vô địch U15 Quốc gia Next Travel 2022 đã khởi tranh, với sự góp mặt 12 đội bóng. Đây là năm đầu tiên số lượng CLB tham dự tăng lên 12 đội, qua đó tạo thêm cơ hội thi đấu cọ xát cho các cầu thủ trẻ. Theo kết quả bốc thăm, chủ nhà U15 Hoàng Anh Gia Lai nằm vào bảng A với TP Hồ Chí Minh, Huế và Cần Thơ. Bảng B là cuộc đua giữa U15 Đồng Tháp, Sông Lam Nghệ An, Hà Nội, Nam Định. Bảng C chứng kiến màn so tài của U15 PVF, Viettel, Đắk Lắk và Long An. Các nhà đương kim vô địch U15 PVF với thành phần nòng cốt là học viên sinh năm 2007 nằm ở bảng C. Vào lúc 15h00 chiều nay (9/8), trên sân Hàm Rồng 5 (Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai JMG), U15 PVF ra quân khởi đầu hành trình VCK bằng trận gặp các cầu thủ U15 Đắk Lắk.

PVF chụp ảnh lưu niệm tại Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng. Ảnh: PVF

Sau khi thi đấu không thành công tại VCK Giải Bóng đá thiếu niên toàn quốc 2020, U15 PVF hứa hẹn trở lại mạnh mẽ hơn ở giải đấu này để khẳng định chất lượng của một trong những lò đào tạo trẻ hàng đầu Việt Nam. Riêng cá nhân Lê Anh Đức, hãy cùng chờ đợi màn trình diễn đỉnh cao của tài năng trẻ Hà Tĩnh trên sân chơi tầm cỡ quốc gia. Hy vọng Anh Đức sẽ nổ súng đều đặn, giúp U15 PVF tiến sâu vào giải.

Văn Vũ