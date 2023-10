Lịch thi đấu vòng loại thứ 2 World Cup 2026 của ĐT Việt Nam

Lịch thi đấu vòng loại thứ hai World Cup 2026 của ĐT Việt Nam như sau: Ngày 16/11/2023: Philippines vs Việt Nam Ngày 21/11/2023: Việt Nam vs Iraq Ngày 21/03/2024: Indonesia vs Việt Nam Ngày 26/03/2024: Việt Nam vs Indonesia Ngày 06/06/2024: Việt Nam vs Philippines Ngày 11/06/2024: Iraq vs Việt Nam