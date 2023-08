Lót tay 12 tỷ đồng cho Quế Ngọc Hải đã là kỷ lục của V.League?

Theo báo Nghệ An, Quế Ngọc Hải sẽ nhận 12 tỷ đồng nếu đến thi đấu cho B.Bình Dương trong vòng 2 năm. Liệu đây đã là con số ấn tượng nhất trong lịch sử V.League?

“Quế Ngọc Hải có thể gia nhập B.Bình Dương với hợp đồng có thời hạn 2 năm, mức lót tay là 6 tỷ đồng/năm và được nhận toàn bộ một lần. Đây được xem là mức chuyển nhượng kỷ lục đối với một trung vệ nội khi đã bước qua tuổi 30”, thông tin mà báo Nghệ An chia sẻ khiến người hâm mộ đặc biệt quan tâm. Nhất là khi ở thời điểm hiện tại, Quế Ngọc Hải đang là cầu thủ tự do sau khi chia tay Sông Lam Nghệ An sớm trước 1 mùa giải.

Tổng số tiền mà Quế Ngọc Hải nhận được trong 2 năm nếu đến B.Bình Dương, dựa trên thông tin mà báo Nghệ An đưa ra, là 12 tỷ đồng. Con số này thực tế chưa phải là cao nhất, nếu dựa trên tổng số tiền lót tay mà một cầu thủ nội tại V.League được nhận, trong một lần ký hợp đồng với CLB chủ quản.

Cuối năm 2011, cựu tiền đạo Lê Công Vinh được cho nhận lót tay khoảng 13 tỷ đồng cho 3 năm hợp đồng với CLB Hà Nội. Trung vệ Lê Phước Tứ, thủ môn Nguyễn Mạnh Dũng cũng nhận tới 12 tỷ đồng cho 3 năm hợp đồng tại Sài Gòn Xuân Thành hay Vissai Ninh Bình. Một thông tin không chính thức cũng râm ran về việc trung vệ Trần Đình Trọng nhận 10,5 đến 12 tỷ đồng khi chia tay Hà Nội FC để đến Bình Định. Mới đây, CLB Công an Hà Nội cũng được cho là đã chi ra không ít tiền của để đưa Văn Hậu hay Quang Hải về đầu quân cho đội bóng, với bản hợp đồng kéo dài từ 1,5 năm đến 2 năm.

Nói như thế để thấy, nếu tính tổng giá trị lót tay, con số 12 tỷ mà Quế Ngọc Hải có thể nhận nếu đồng ý đến B.Bình Dương chưa phải là kỷ lục. Tuy nhiên, nếu tính từng mùa, tức là 6 tỷ đồng/năm thì đây quả thực là điều hiếm khi xảy ra trong lịch sử V.League, đặc biệt là với chế độ đãi ngộ dành cho cầu thủ nội. Hơn thế nữa, như báo Nghệ An chia sẻ, Quế Ngọc Hải sẽ được nhận 1 lần, thay vì chia theo từng mùa giải như khi từng đầu quân cho Viettel hay lần thứ 2 thi đấu cho Sông Lam Nghệ An.

Tất nhiên, việc Quế Ngọc Hải đầu quân cho B.Bình Dương chưa chính thức. Trung vệ sinh năm 1993 vẫn chưa công khai bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp, sau khi rời SLNA.

Theo bongda+