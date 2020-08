Man xanh dừng chân tại tứ kết Champions League

Sau trận Bayern vùi dập Barca tới 8-2, Champions League tiếp tục chứng kiến cú sốc khi ứng cử viên vô địch hàng đầu là Man City để thua Lyon tới 1-3. Kết quả này khiến HLV Pep Guardiola của họ không thể cân bằng kỷ lục 8 lần vào đến bán kết mà đồng nghiệp Jose Mourinho đang nắm giữ.

Bàn thắng Man City: De Bruyne (69“) Lyon: Cornet (24”), Dembele (79“, 87”)

Tuy bị đánh giá thấp hơn khá nhiều so với Man City, song Lyon đã chứng minh việc họ đánh bại được Juventus để có mặt ở vòng bán kết không phải do may mắn. Ở hiệp đấu thứ nhất, đại diện nước Pháp chơi rất tự tin và họ thậm chí không để cho đối phương tung ra bất cứ cú dứt điểm nào trong suốt hơn 20 phút đầu.

Sau khi đưa ra lời cảnh báo đầy sức nặng với cú dứt điểm tầm xa cực mạnh buộc thủ môn Ederson phải trổ tài ở phút thứ 10 của Marcal, Lyon rút cục đã mở được tỷ số ở phút 24 nhờ công của tiền đạo Maxwel Cornet. Xuất phát từ tình huống bắt việt vị không thành công của Man City, Ekambi đã nỗ lực dứt điểm nhưng không thành công. May cho Lyon là bóng lại nảy đến đúng vị trí của Cornet và cầu thủ này đã tung ngay cú cứa lòng bằng chân trái đánh bại được thủ thành Ederson đang trên đà lao ra.

Như vậy là một lần nữa Cornet thể hiện được cái duyên trước đại diện nước Anh. Theo thống kê, cầu thủ 23 tuổi người Bờ Biển Ngà này đã ghi tới 4 bàn vào lưới Man City kể từ khi HLV Guardiola chuyển tới Etihad. Ở Champions League, chỉ có tiền đạo Lionel Messi của Barca làm được điều tương tự.

Bị đẩy vào thế phải rượt đuổi tỷ số, Man City buộc phải đẩy cao đội hình và họ đã gây được sức ép tốt hơn về phía khung thành của Lyon. Nhờ tài làm bóng của tiền vệ De Bruyne cùng khả năng hoạt động của cầu thủ chạy cánh rất thích cầm bóng đột phá là Sterling, Man City tung ra được tới 5 cú dứt điểm trong phần còn lại của hiệp 1 và 4 trong số đó đi trúng đích.

Trong số pha 5 oanh tạc kể trên, đáng kể nhất là tình huống De Bruyen có đường chuyền rất ấn tượng bằng má ngoài từ cánh trái sang cánh phải cho Sterling ở phút 45. Đáng tiếc là khi khống chế được bóng, góc sút của Sterling không còn đủ rộng để anh có thể uy hiếp khung thành Lyon.

Sau giờ nghỉ, Man City tiếp tục gia tăng sức ép và sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, cuối cùng họ cũng có được thứ mà mình cần là bàn thắng gỡ hòa ở phút 69. Sau khi được tung vào sân, Mahrez có pha mở bóng cực kỳ thông minh cho Sterling thoát xuống bên cánh trái. Cầu thủ chạy cánh người Anh quặt bóng lại và chuyền ngược trở lại cho De Bruyne dứt điểm chìm vào góc xa buộc thủ môn của Lyon phải vào lưới nhặt bóng.

3 phút sau, suýt nữa thì Man City đã có được bàn thắng thứ 2. May cho Lyon là thủ môn Lopes của họ đã phản xạ xuất thần để cản phá cú đá mạnh như búa bổ của Jesus. Khá thú vị là sau tình huống thót tim này, HLV Rudi Garcia của đại diện nước Pháp thay vì gia cố cho hàng phòng ngự lại tăng cường cho hàng tấn công bằng cách tung tiền đạo Moussa Dembele vào sân để thế chỗ cho Memphis Depay.

Đây là quyết định cực kỳ sáng suốt bởi đến phút 79, chính Dembele đã phá bẫy việt vị để thoát xuống đánh bại Ederson trong thế đối mặt. Ở tình huống này, chốt chặn cuối cùng của Man City đã để cho tiền đạo đối phương “xâu kim”.

Phút 86, Man City đã có cơ hội cực kỳ ngon ăn để tìm kiếm bàn gỡ hòa. Đón đường căng ngang từ cánh phải, Sterling có pha đệm bóng lên trời theo cách không thể hiểu nổi dù phía trước anh là khung thành đã bỏ trống. Chắc hẳn anh phải rất tiếc nuối với pha bỏ lỡ khó tin này bởi ngay sau đó, Dembele đã hoàn tất cú đúp với pha đá bồi cận thành.

Trong cả 2 tình huống Dembele lập công, các cầu thủ Man City có lý do để phản ứng dữ dội khi cho rằng đối phương đã mắc lỗi. Tuy nhiên, trọng tài sau khi tham khảo công nghệ VAR đều xác nhận các bàn thắng của Lyon.

Tỷ số 3-1 được giữ nguyên tới phút cuối trận đồng nghĩa với việc Lyon đã giành vé vào bán kết. Ở vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất, họ sẽ chạm trán ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch Champions League mùa này là Bayern Munich.

