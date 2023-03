Messi đoạt giải The Best 2022: Khẳng định vị thế nhà vua

Trong một năm trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, Lionel Messi trở lại vị thế của cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Thực tế, cũng hoàn toàn hợp lý khi giải The Best tìm về với chủ nhân đích thực như đúng tên gọi của nó.

Lần thứ hai trong sự nghiệp, Messi được vinh danh ở giải thưởng The Best danh giá. Xét về chất lượng, The Best chỉ đứng sau Quả Bóng Vàng của tạp chí France Football, và điều này cho thấy giá trị của nó lớn đến nhường nào. Trong suy nghĩ của nhiều người, Messi - với kỹ năng và tư duy chơi bóng chẳng ai sánh bằng - xứng đáng giật giải The Best... hàng năm. Tất nhiên, điều đó chẳng thể nào xảy ra bởi mỗi giải thưởng đều có những tiêu chí đánh giá, dựa vào phong độ lẫn màn trình diễn của các ứng viên trong một thời điểm cụ thể để chọn ra người thắng cuộc. Phần thưởng được trao là một sự thừa nhận, và Messi một lần nữa đứng ở trên bục dành cho cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

Chắc chắn sẽ có nhiều tranh cãi xoay quanh danh hiệu The Best của Messi. Không ít cổ động viên cho rằng Karim Benzema hoặc Kylian Mbappe xứng đáng hơn, bởi hai tiền đạo này đều đã đạt được những thành tựu nổi bật trong màu áo CLB mùa trước. Với Benzema, ngôi sao 35 tuổi đã cùng Real Madrid ẵm cú đúp danh hiệu gồm Champions League và La Liga, đồng thời ghi rất nhiều bàn thắng. Trong khi đó, Mbappe là át chủ bài của PSG và thể hiện phong độ đỉnh cao trong màu áo đội tuyển Pháp tại World Cup 2022. Với Messi, anh đã trải qua mùa 2021/22 không mấy ấn tượng tại PSG, và chỉ bắt đầu vào guồng từ đầu mùa 2022/23 cho đến hết giải đấu tại Qatar.

Ai cũng có cái lý của mình. Những đánh giá về Benzema và Mbappe hoàn toàn chuẩn xác, song Messi đơn giản là khác biệt so với phần còn lại. Cần biết rằng trong bóng đá, World Cup là danh hiệu cao quý nhất, vượt trên tất cả những chiếc cúp khác, bao gồm cả Champions League - giải đấu xét cho cùng vẫn chỉ ở cấp châu lục. Messi đã cùng đội tuyển Argentina vô địch World Cup. Quan trọng hơn cả, siêu sao 35 tuổi không “nằm ngửa ăn sẵn”, mà tỏa sáng rực rỡ qua từng trận đấu để đưa đội nhà chạm tay vào vinh quang chói lọi. Trong một tập thể không được đánh giá quá cao của Albiceleste, Messi - bằng đẳng cấp thượng thừa cùng một tinh thần thép - chính là chìa khóa thành công.

Người ta cứ nhắc mãi về các pha cứu thua ngoạn mục của thủ thành Emiliano Martinez hay sự tỏa sáng bất ngờ của Angel Di Maria trong trận chung kết World Cup, mà phủi sạch đi mọi nỗ lực cùng những tình huống xử lý đỉnh cao chỉ Messi mới làm được. Nếu không có Messi, liệu Argentina có thể vượt qua vòng bảng, rồi từng bước vượt khó ở vòng knock-out rồi góp mặt tại trận đấu cuối cùng? Tuy nhiên, điều đáng bàn nhất chính là sự mê hoặc trong cách chơi bóng của Messi. Ở World Cup 2022, mỗi khi Messi chạm bóng là một lần các cổ động viên phải thốt lên. Ai nấy đều xuýt xoa, thậm chí cảm thấy biết ơn vì được sinh ra cùng thời với Messi, được xem anh chơi bóng. Phải chăng tất cả những điều đó chưa đủ để cựu siêu sao Barca được vinh danh? Nếu định nghĩa được chính xác Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới là gì, chắc chắn không cầu thủ nào trên hành tinh sánh được Messi, đặc biệt sau những gì chân sút này đã thể hiện ở Qatar.

Sự xuất sắc và vĩ đại của Messi đã được cả thế giới ca tụng thay vì chỉ là những đánh giá phiến diện của vài ba con người. Hậu World Cup, nhiều chuyên gia đã phải gật đầu thừa nhận Messi là GOAT (Cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời), và điều này liệu có sự thiên vị? Messi quá hoàn hảo. Đôi khi chính sự hoàn hảo ấy lại trở thành con dao chĩa ngược về phía Messi. Người hâm mộ đã quá quen với những điều phi thường mà Messi làm được hàng tuần, từ những pha rê bóng, các đường chuyền, nhãn quan chiến thuật đến những cú dứt điểm. Mọi chuyện lặp đi lặp lại phát chán đến mức tất cả những gì Messi “phải làm” trở nên mặc định. Khi tiêu chuẩn quá cao bị giảm xuống chút ít, Messi lập tức bị chỉ trích. Đúng là giỏi quá thì cũng khổ.

Giữa tháng 2 vừa qua, truyền thông quốc tế trầm trồ với đường kiến tạo của Cristiano Ronaldo cho Abdulrahman Ghareeb trong chiến thắng 2-1 của Al-Nassr trước Al-Taawon tại giải VĐQG Saudi Arabia. Đó là một pha chọc khe đẹp mắt, loại bỏ toàn bộ hàng thủ đối phương của CR7, nên việc anh được ngợi khen hoàn toàn dễ hiểu. Nhưng, nếu đó là Messi, liệu báo giới có tung hô? Có lẽ là không, bởi như đã nói, những pha xử lý như vậy với Messi đã xảy ra như cơm bữa đến mức nhàm chán, chẳng có gì để bàn. Với Ronaldo thì ngược lại. Vậy nên, việc được truyền thông tung lên mây chưa chắc đã là hay. Sự vĩ đại đến từ sự thừa nhận thầm lặng thay vì những ồn ào lâu lâu lại hiện hữu. Bản thân Messi cũng thích sự yên tĩnh, gạt bỏ những hào nhoáng bên ngoài để chuyên tâm chơi bóng.

Sau tất cả, giải The Best đã quay trở lại với Messi, quay lại với chủ nhân đích thực của nó.

Các giải thưởng được trao tại FIFA The Best 20221 1. Cầu thủ nam xuất sắc nhất: Lionel Messi (PSG/Argentina) 2. Thủ môn nam xuất sắc nhất: Emiliano Martinez (Aston Villa/Argentina) 3. HLV nam xuất sắc nhất: Lionel Scaloni (Argentina) 4. Cầu thủ nữ xuất sắc nhất: Alexia Putellas (Barcelona/Tây Ban Nha) 5. Thủ môn nữ xuất sắc nhất: Mary Earps (Man United/Anh) 6. HLV nữ xuất sắc nhất: Sarina Wiegman (Anh) 7. Bàn thắng đẹp nhất năm (Puskas Award): Marcin Oleksy (Warta Poznan - Stal Rzeszow, PZU Amp Futbol Ekstraklasa 2022) 8. Giải Fair Play: Luka Lochoshvili (Wolfsberger) 9. Cổ động viên của năm: Fan Argentina (Sự ủng hộ nhiệt thành của họ khi tới Qatar cổ vũ cho đội nhà tại World Cup 2022, và sau đó là hàng triệu người hâm mộ chào đón đội tuyển ở Buenos Aires sau chức vô địch)

Theo Bongda+