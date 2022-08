Ngoại hạng Anh “được chiếu cố” trong thời gian diễn ra World Cup 2022

Các CLB Ngoại hạng Anh đã được bật đèn xanh để sắp xếp các trận giao hữu trong thời gian World Cup 2022 diễn ra tại Qatar.

Giải đấu năm nay sẽ là kỳ World Cup đầu tiên được tổ chức vào mùa đông thay vì mùa hè nên lịch thi đấu của Premier League sẽ phải thay đổi đáng kể.

Ngoại hạng Anh sẽ tạm nghỉ trong 6 tuần vào giữa mùa giải, và không có trận đấu nào được lên lịch diễn ra từ ngày 14/11 đến ngày 25/12. Đây sẽ là khoảng thời gian các cầu thủ trở về tuyển quốc gia tham dự World Cup.

Một vài CLB tại Ngoại hạng Anh có thể sẽ chỉ có một vài cầu thủ góp mặt ở World Cup, do đó, quãng nghỉ giữa vòng đấu thứ 16 và 17 là tương đối dài.

Chính điều này khiến các HLV trưởng muốn sắp xếp các trận giao hữu nhằm đảm bảo các cầu thủ vẫn duy trì được thể trạng tốt nhất khi Premier League tranh tài trở lại vào ngày Boxing Day (26/12).

Ngoại hạng Anh 2022/23 sẽ khởi tranh vào rạng sáng thứ Bảy tuần này theo giờ Việt Nam, sớm hơn 1 tuần so với thường lệ. Trận khai mạc sẽ là cuộc so tài giữa Crystal Palace vs Arsenal trên sân Selhurst Park.

Trong khi đó, World Cup 2022 sẽ bắt đầu tranh tài từ ngày 21/11 đến 18/12.

Tin liên quan: World Cup 2022 dùng công nghệ bắt việt vị mới Ngày 1/7, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) thông báo sẽ áp dụng công nghệ bắt việt vị bán tự động tại World Cup 2022.

Theo bongda+