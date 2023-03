Nhận định bóng đá Real Madrid vs Barcelona, 03h00 ngày 3/3

Trận đấu Real Madrid vs Barcelona tại Vòng bán kết Cúp Nhà Vua 2022/23 vào lúc 03h00 ngày 3/3 được BongdaPlus cập nhật liên tục tỷ lệ, tip, soi kèo bóng đá, nhận định.

Real Madrid có lợi thế sân nhà, lại đang có phong độ tốt. Còn Barca vừa khủng hoảng lực lượng lẫn phong độ. Do vậy, không loại trừ khả năng thầy trò HLV Ancelotti sẽ lần thứ 2 ở mùa này thắng trận El Clasico trên sân Bernabeu.

Real Madrid có 2 cầu thủ vắng mặt ở trận này. Đó là hậu vệ trái Ferlan Mendy và trung vệ David Alaba - cầu thủ cũng có thể chơi tốt bên hành lang trái của hàng thủ. Tuy nhiên, HLV Ancelotti đã có Nacho sẵn sàng thay thế. Ở phía trên, Real đón chào sự trở lại của tiền vệ Luka Modric và tiền đạo Rodrygo Goes.

Barca hành quân đến Bernabeu với đội hình khủng hoảng hàng công. Sau Ansu Fati và Ousmane Dembele, họ lại vừa mất chân sút số 1 Robert Lewandowski do bị dãn dây chằng. Với những sự thiếu vắng đó, hàng công của Barca ở trận El Clasico đêm nay không còn lựa chọn nào khác ngoài 3 chân sút Raphinha, Ferran Torres và Gavi. Trong khi ở tuyến giữa của đội bóng xứ Catalunya, tiền vệ Pedri tiếp tục vắng mặt.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN REAL MADRID VS BARCA

Real (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Nacho; Kroos, Tchouameni, Modric; Valverde, Benzema, Vinicius Jr

Barca (4-3-3): Ter Stegen; Kounde, Araujo, Christensen, Balde; De Jong, Busquets, Roberto; Raphinha, Torres, Gavi

PHONG ĐỘ GẦN ĐÂY REAL MADRID VS BARCA

Real đang có phong độ rất tốt. Họ đang trải qua mạch 6 trận bất bại. Trong đó, trận hòa duy nhất của họ là trước đối thủ khó chịu Atletico trong trận derby Madrid diễn ra hồi cuối tháng 2. Còn lại, đội bóng Hoàng gia thắng 5 trận với mỗi trận đều ghi được tối thiểu 2 bàn thắng.

Real càng đáng sợ khi được thi đấu trên sân nhà. Đội bóng của HLV Ancelotti đang trải qua chuỗi 19 trận liền không để thua ở Bernabeu, trong đó có 13 chiến thắng. Cũng tại “sào huyệt” của mình, Real thắng Barca ở 3 trong 4 lần chạm trán gần đây, bao gồm trận thắng 3-1 ở vòng 9 La Liga mùa này.

Do vậy, có lý do để tin vào khả năng Real sẽ tận dụng triệt để lợi thế sân nhà để đánh bại Barca ở trận El Clasico đêm nay. Phải nhấn mạnh rằng, đội bóng xứ Catalunya gần đây gặp vấn đề về phong độ. Sau khi thua MU 1-2 ở Old Trafford tại lượt về vòng play-off Europa League (qua đó bị loại), họ lại vừa thua sốc 0-1 trên sân của Almeria ở vòng 23 La Liga cuối tuần qua.

Thống kê đáng chú ý Real Madrid vs Barcelona

8 trận đối đầu gần nhất có bàn thắng trong hiệp 1. 7/8 trận đối đầu gần nhất có tổng bàn thắng từ 3 bàn trở lên. Barca ghi bàn ở 7/8 trận đối đầu gần nhất trên sân Bernabeu. Real chỉ thua 1/6 trận gần nhất theo châu Á. Real ghi bàn ở 19/20 trận sân nhà gần nhất.

