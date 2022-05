Nhọc nhằn hạ Chelsea ở loạt luân lưu, Liverpool vô địch FA Cup

Trận chung kết FA Cup giữa Chelsea vs Liverpool đã diễn ra vô cùng căng thẳng và kịch tính. The Reds là đội bước lên ngai vàng sau khi đánh bại The Blues ở loạt luân lưu. Như vậy là họ đã hoàn thành một nửa mục tiêu cú ăn bốn vĩ đại của mình.