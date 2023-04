Sai lầm phút cuối, MU đánh rơi chiến thắng ở Old Trafford

Ở trận đấu giữa MU vs Sevilla tại tứ kết lượt đi Europa League 2022/23, chủ nhà dù dẫn trước nhờ công của Marcel Sabitzer nhưng rồi, họ lại để đội khách ra về với kết quả hòa 2-2.

Ghi bàn

MU : Sabitzer (14“, 21”)

Sevilla: Malacia (phản lưới 84“), Maguire (phản lưới 90”+2)

Một lần nữa, Man United đụng phải một đối thủ đến từ Tây Ban Nha tại Europa League mùa này. Trước đó, Quỷ đỏ đã lần lượt đánh bại Soceidad, Barca và Real Betis. Gặp một Sevilla vừa thay tướng, Man United tự tin sẽ đánh bại đối thủ này sau nhiều lần đối đầu không chiến thắng.

Do Rashford không thể ra sân vì chấn thương, Martial được xếp đá cao nhất. Cặp tiền vệ trung tâm của MU là Casemiro - Bruno Fernandes còn Sabitzer sắm vai hộ công. Ngay giây thứ 27 của trận đấu, mành lưới Sevilla đã phải rung lên sau tình huống Sancho đón cú chọc khe của Antony rồi dứt điểm quyết đoán hạ gục thủ thành Bounou. Tuy vậy, trọng tài biên đã căng cờ báo lỗi việt vị.

Phút 13, Antony lại khiến thủ môn của đối phương vất vả cản phá cú sút ở góc hẹp. 3 phút sau, CĐV MU có được niềm vui. Sau pha chọc khe tinh tế từ Bruno Fernandez, Sabitzer đã dứt điểm nhanh bằng chân trái, bóng khẽ chạm vào chân 1 cầu thủ Sevilla và đi vào lưới. 1-0 cho MU.

Hưng phấn sau bàn thua, Quỷ đỏ tiếp tục gia tăng sức ép và tới phút 21, cách biệt đã là 2-0. Từ đường chọc khe tốt của Martial bên cánh trái, Sabitzer lại thoát xuống khôn ngoan trước khi dứt điểm đẳng cấp mang về bàn thắng thứ 2 cho MU.

Có 2 bàn thắng dẫn trước, MU càng chơi càng tự tin và lấn lướt đối thủ còn Sevilla cố gắng dâng cao khi có cơ hội. Nhưng họ vấp phải hàng tiền vệ mạnh của MU nên không thể tấn công trung lộ còn đưa bóng vào từ 2 biên cũng chẳng giải quyết được gì. 2-0 cho MU là kết quả của hiệp 1.

Sang hiệp 2, MU vẫn lấn lướt đối thủ còn Sevilla thật sự bất lực trong việc lên bóng. Tuy nhiên, các chân sút của MU lại phung phí nhiều cơ hội. Phút 61, Sau đường chọc khe tốt của Wan-Bissaka, Antony thoát xuống rất nhanh, ngoặt bóng rồi dứt điểm về góc xa. Tuy vậy, bóng lại đi trúng cột dọc.

Có lẽ do quá tự tin về việc đội nhà sẽ bảo toàn được tỷ số 2-0, Ten Hag liền rút luôn Bruno Fernandes, Anthony Martial và Jadon Sancho ra từ phút 62. Đến phút 81, Antony cũng rời sân. Kể từ giây phút này, “ác mộng” mới ập tới thày trò Ten Hag.

Pha bóng không đáng trách của Maguire nhưng bóng lại đi vào lưới khiến MU bị Sevilla cầm hòa 2-2

Phút 84, Fernando rót bóng vào khu cấm địa và Malacia tỏ ra chần chừ trong quyết định cản phá, giúp cho Navas đón được bóng ở sát đường biên ngang rồi thực hiện đường chuyền vào trong sượt qua chân chính Malacia, làm bó tay De Gea.

Đáng nói hơn, ngay sau đó Lisandro Martinez đã không thể tiếp tục thi đấu do chấn thương và MU buộc phải chơi trong tình thế chỉ còn 10 càu thủ trên sân do đã sử dụng hết quyền thay người. Nhân cơ hội, Sevilla ào lên dữ dội và ở phút bù giờ thứ 2, may mắn đã lại ở bên họ.

Từ một tình huống tạt bổng vào khu vực 16m50, En-Nesyri bật lên đánh đầu và số phận đã chọn Maguire là người chạm bóng cuối cùng còn De Gea đành bất lực khi hướng đi của trái bóng hoàn toàn thay đổi. 2-2 cho Sevilla là kết quả của trận này. Màn tái đấu của 2 đội sẽ đến vào ngày 21/4 tới.

Theo bongdaplus.vn