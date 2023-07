Thủ môn Kim Thanh xuất sắc, ĐT nữ Việt Nam vẫn không thoát thua trước New Zealand

Thủ môn Kim Thanh xuất sắc dưới khung thành nhưng trước một ĐT nữ New Zealand vượt trội hơn, ĐT nữ Việt Nam vẫn phải chấp nhận thất bại trong trận giao hữu trước thềm World Cup nữ 2023.

Bàn thắng

New Zealand: CJ Bott (17“), Hand (44”)

So với trận thua ĐT nữ Đức, ĐT nữ Việt Nam chỉ có một thay đội ở đội hình xuất phát khi đọ sức với chủ nhà New Zealand. Theo đó, Huỳnh Như thay Thúy Hằng để xuất phát ngay từ đầu, và đảm nhiệm vai trò hộ công, hỗ trợ phía sau tiền đạo cắm Hải Yến. Bộ ba hàng thủ của ĐT nữ Việt Nam gồm các trung vệ Trần Thị Thu, Diễm My và Thu Thương.

Chơi không tốt trong trong những trận khởi động trước đó, chủ nhà rất muốn tìm kiếm một chiến thắng trước ĐT nữ Việt Nam để làm liều doping tinh thần trước khi bước vào World Cup nữ 2023, bởi đây là trận giao hữu cuối cùng của đội đồng chủ nhà. Không nằm ngoài dự đoán, với thể hình và thể lực vượt trội cũng như đẳng cấp cao hơn, New Zealand đã tạo thế trận áp đảo hoàn toàn. Trong suốt hiệp 1, đoàn quân của HLV Jitka Klimkova kiểm soát bóng đến hơn 70% thời lượng. Cách hãm thành của đội chủ nhà cho thấy, họ thiên về các miếng vỗ bóng từ hai biên. Tốc độ và sự mạnh mẽ của Riley và Hand khiến hàng thủ của ĐT nữ Việt Nam hoạt động hết sức vất vả.

Phải thừa nhận rằng, hiệp 1 là màn trình diễn xuất sắc của thủ môn Kim Thanh. “Người gác đền” của ĐT nữ Việt Nam đã quán xuyến khu vực 16m50 khá tốt khi ra vào hợp lý, xử lý tình huống chắc chắn, phản xạ tuyệt vời và chặn đứng ít nhất 5 pha dứt điểm của đội nhà, dù đó là những quả sút như búa bổ trong thế cận thành của các cầu thủ nữ New Zealand. Dù vậy, đôi tay của Kim Thanh cũng không giúp cho ĐT nữ Việt Nam giữ được sạch lưới trong 45 phút đầu tiên.

Áp lực quá lớn của đội chủ nhà khiến bóng gần như chỉ lăn bên sân của ĐT nữ Việt Nam. Các hậu vệ của HLV Mai Đức Chung thậm chí nhiều lần bất lực, và tạo điều kiện cho New Zealand khai thác thành công. Từ quả phạt góc ở phút 17, CJ Bott tung cú dứt điểm đưa bóng đi thẳng về phía cầu môn của Việt Nam, Thu Thảo phá hụt bóng khiến thủ môn Kim Thanh bất ngờ, đành đứng nhìn bóng lăn vào lưới. Trước khi hiệp 1 khép lại, hàng thủ của ĐT nữ Việt Nam thêm một lần chịu thua sau một pha lên bóng bên cánh phải của chủ nhà, để Riley cang ngang và Hand dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, nhân đôi lợi thế cho New Zealand.

Nhận thấy cánh phải thường xuyên bị đối thủ khai thác nên ngay đầu hiệp 2, HLV Mai Đức Chung đã có những thay đổi để củng cố lại hành lang phải với sự góp mặt của Vạn Sự và Hải Linh. Nền tảng thể lực sung mãn của bộ đội này đã hạn chế đáng kể các pha sóng gió từ cánh trái của đội chủ nhà. Vì thế, New Zealand không còn tạo được nhiều cơ hội ăn bàn như trong 45 phút đầu tiên, dù đội chủ nhà vẫn kiểm soát hoàn toàn trận đấu. Cũng phải thừa nhận rằng, New Zealand không tấn công mạnh mẽ với tần suất dày đặc như trong hiệp 1, nên khung thành của thủ môn Kim Thanh đỡ bị áp lực hơn.

Suốt trận đấu, ĐT nữ Việt Nam phải tập trung phòng ngự nên hàng tiền vệ gần như ít tổ chức được những pha tấn công về phía cầu môn của New Zealand. Đó là lý do khiến cho tiền đạo cắm Hải Yến “đói” bóng ở tuyến đầu. Suốt 90 phút, các học trò của ông Mai Đức Chung chỉ có một vài tình huống lên bóng đá chú ý. Đáng kể nhất là pha đột phá bên cánh trái của Thanh Nhã, nhưng cú sút của tiền vệ này lại bật chân hậu vệ chủ nhà, chặn một tình huống sóng gió của ĐT nữ Việt Nam. Chung cuộc, đoàn quân của ông Mai Đức Chung nhận thất bại với tỷ số 0-2.

Đội hình thi đấu

New Zealand: Esson, Riley, Percival (Longo, 69“), CJ Bott, Steinmetz, Riley (Bunge, 69“), Hassett, Stott (Foster, 69”), Bowen, Hand (Clegg, 80”), Wilkinson (Chance, 67’).

Việt Nam: Kim Thanh, Diễm My, Trần Thị Thu, Thu Thương (Hải Linh, 46“), Thu Thảo (Vạn Sự, 46”), Dương Thị Vân (Thái Thị Thảo, 87“), Hoàng Thị Loan, Thanh Nhã, Bích Thùy (Tuyết Dung, 70“, Hải Yến (Thúy Hằng, 70”), Huỳnh Như (Vũ Thị Hoa, 87”).

Theo Bongdaplus