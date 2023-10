Toàn cảnh vụ xả súng khiến trận đấu giữa Bỉ và Thụy Điển bị hủy bỏ

Một thảm kịch tồi tệ đã xảy đến khi trận đấu giữa Bỉ và Thụy Điển bị hủy bỏ, bởi vụ xả súng kinh hoàng khiến hai CĐV Thụy Điển thiệt mạng và một người khác bị thương nặng.

Sân Stade Roi-Baudoin ở Brussels (Bỉ), nơi diễn ra trận đấu giữa Bỉ và Thụy Điển trong khuôn khổ bảng F tại vòng loại EURO 2024 đã trải qua những thời khắc vô cùng tồi tệ. Khoảng 700 fan Thụy Điển đã có mặt trên khán đài sân Stade Roi-Baudoin để cổ vũ cho những Victor Lindelof (MU), Dejan Kulusevski (Tottenham)... ra sân thi đấu trong màu áo ĐTQG Thụy Điển gặp đội chủ nhà Bỉ.

Thụy Điển vượt lên ở phút 15 từ bàn thắng của Viktor Gyokeres nhưng Romelu Lukaku đã quân bình tỷ số 1-1 nhờ quả penalty ở phút 31. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-1.

Khi trở lại phòng thay đồ trong giờ nghỉ giải lao, cả hai đội được thông tin về vụ tấn công khủng bố xảy ra trước đó ở trung tâm thành phố Brussels. Và gây sốc hơn cả là cái chết tức tưởi của hai CĐV Thụy Điển khi bị một kẻ tình nghi là khủng bố Hồi giáo bắn chết.

Theo truyền thông Bỉ, kẻ sát nhân là một người đàn ông quốc tịch Tunisia, mặc áo khoác màu cam, đội mũ bảo hiểm màu trắng, tay cầm súng trường tự động. Sau khi nổ súng, thủ phạm bỏ chạy trên một chiếc xe tay ga và tông vào một chiếc taxi.

Các nạn nhân mặc áo tuyển Thụy Điển và đang trên đường đến sân vận động cách trung tâm thành phố khoảng 5 km. Tài xế taxi bị thương nhưng may mắn thoát khỏi nguy hiểm. Các tuyển thủ Thụy Điển sau đó quyết định không tiếp tục trận đấu nhằm thể hiện sự đoàn kết và chia sẻ nỗi đau với đồng bào. Đây cũng là điều nhận được sự đồng thuận từ các tuyển thủ Bỉ.

Khoảng 22h05 (giờ địa phương), phát thanh viên trên sân Stade Roi-Baudoin chính thức thông báo cho những khán giả ở trên khán đài về việc trận đấu sẽ không tiếp tục diễn ra nữa.

Sự kinh ngạc dần dần lan ra tới đám đông khán giả trên sân, nhưng tất cả, đặc biệt là số fan Thụy Điển, vẫn giữ được sự bình tĩnh chứ không hoảng loạn. Cùng với đó, không ít khán giả vẫn cố gắng tìm kiếm thông tin mới nhất về thảm kịch xảy ra bằng điện thoại di động.

Trên thực tế, cũng đã có những lo lắng, hoài nghi về tình hình xảy đến từ mức độ nghiêm trọng của vụ việc. Trong bối cảnh đó, các CĐV Bỉ đã tập hợp lại và hô vang: “Tất cả cùng nhau, tất cả cùng nhau” nhằm trấn an khán giả có mặt trên sân, nhất là số fan ít ỏi người Thụy Điển.

Các CĐV Bỉ cũng hô vang: “Thụy Điển, Thụy Điển”, đồng thời vỗ tay khích lệ hướng về khán đài đối diện nơi có hàng trăm cổ động viên Thụy Điển vẫn ngồi yên, mặc áo vàng trên ngực. Cùng với đó, hàng nghìn chiếc điện thoại di động đã được đông đảo fan giơ cao với ánh đèn flash rực sáng như những ngọn nến tưởng nhớ hai người thiệt mạng.

Khoảng 23h45, phát thanh viên trên sân Stade Roi-Baudoin, sau khi kêu gọi mọi người kiên nhẫn hơn một chút, tiếp tục thông báo về việc sơ tán 30.000 khán giả trên sân. Trong khi đó, các tuyển thủ Thụy Điển đã được hộ tống thẳng đến sân bay. Trung vệ Victor Lindelof ca ngợi đội ngũ an ninh của sân Stade Roi-Baudoin bởi cách xử lý tình huống hiệu quả, không gây hoảng loạn cho đám đông: “Đội an ninh đã xử lý tốt và giúp chúng tôi cảm thấy thoải mái. Họ giải thích rằng đây là nơi an toàn nhất ở Brussels”.

Thông báo từ LĐBĐ châu Âu (UEFA) nêu rõ: “Sau vụ tấn công khủng bố ở Brussels cũng như sau khi tham khảo ý kiến của hai đội và chính quyền cảnh sát địa phương, UEFA đưa ra quyết định, trận đấu vòng loại EURO 2024 giữa Bỉ và Thụy Điển sẽ bị hủy bỏ. Thông tin tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian thích hợp”. Còn bài đăng trên Twitter của ĐT Bỉ có đoạn: “Do sự cố ở Brussels, trận đấu bị hủy bỏ. Suy nghĩ của chúng tôi lúc này đây là hướng về tất cả những người bị ảnh hưởng”.

Trong khi đó, HLV trưởng Thụy Điển, Janne Andersson tiết lộ: “Trong giờ nghỉ giải lao sau hiệp 1, tôi đã nhận được thông tin này. Tôi bước vào phòng thay đồ và sau khi cả đội trao đổi, 100% chúng tôi đã đồng ý rằng sẽ không thi đấu để tôn trọng các nạn nhân và gia đình họ”.

Theo bongdaplus