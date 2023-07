Tuyển nữ Việt Nam đổ bộ New Zealand, chào World Cup 2023

Sau hành trình kéo dài gần 1 ngày, tuyển nữ Việt Nam có mặt tại New Zealand để bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho kỳ World Cup lịch sử.

Tuyển nữ Việt Nam di chuyển từ sân bay Nội Bài (Hà Nội) trưa 5/7, sau đó quá cảnh tại Singapore. Huỳnh Như cùng các đồng đội phải chờ đợi 5 tiếng tại sân bay Changi trước khi nối chuyến và bay 10 tiếng tới thành phố Auckland (New Zealand).

Rạng sáng nay (giờ Việt Nam), thầy trò HLV Mai Đức Chung đặt chân tới New Zealand. Như vậy, tuyển nữ Việt Nam có gần một ngày di chuyển mới đặt chân đến New Zealand.

Tuyển nữ Việt Nam di chuyển liên tục bằng máy bay

Sau khi nhập cảnh New Zealand , tuyển nữ Việt Nam được BTC World Cup 2023 đón và hỗ trợ ngay tại sân bay và nhanh chóng bắt đầu chặng bay thứ 3 tới địa điểm chuẩn bị cho trận giao hữu với chủ nhà New Zealand - thành phố Napier.

Dù có hành trình bay dài nhưng phía trước là kỳ World Cup lịch sử, giúp các cầu thủ có nhiều động lực để luôn sẵn sàng cho giải đấu.

Tuyển nữ Việt Nam đặt chân tới New Zealand

Tại New Zealand, tuyển nữ Việt Nam có thêm 2 tuần chuẩn bị, với 2 trận tổng duyệt gặp New Zealand (10/7) và Tây Ban Nha (14/7). “Quân xanh” là những đối thủ rất mạnh, giúp Thanh Nhã cùng các đồng đội có thêm sự trải nghiệm trước khi bước vào World Cup 2023.

So với Việt Nam, thời tiết tại New Zealand khá lạnh. Các cầu thủ đều được chuẩn bị áo ấm để giữ nhiệt cơ thể khi tập luyện, thi đấu. Trước khi thầy trò HLV Mai Đức Chung có mặt ở New Zealand, VFF đã cử đội tiền trạm để kiểm tra, khảo sát khách sạn, sân tập, di chuyển...

Địa điểm đóng quân của tuyển nữ Việt Nam ở New Zealand là khách sạn Rydges, nằm ở Auckland. Khách sạn này cách SVĐ quốc gia New Zealand, Eden Park - nơi thầy trò HLV Mai Đức Chung đá trận ra quân gặp tuyển nữ Mỹ, chỉ khoảng 10 phút di chuyển.

World Cup nữ 2023 diễn ra từ 20/7 đến 20/8 tại Australia và New Zealand. Đoàn quân của HLV Mai Đức Chung thi đấu tại Newzealand, lần lượt gặp đương kim vô địch Mỹ (22/7), Bồ Đào Nha (27/7) và Hà Lan (1/8).

Theo VNN