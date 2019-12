Chính thức thành lập thị trấn Lộc Hà

Chiều nay (19/12), huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) tổ chức công bố Nghị quyết số 819/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội liên quan đến sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện.

Theo đó, Nghị quyết sẽ sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Lộc Hà như sau: Thành lập thị trấn Lộc Hà trên cơ sở toàn bộ 9,39 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 9.624 người của xã Thạch Bằng. Thị trấn Lộc Hà giáp các xã Thạch Châu, Thạch Kim, Thạch Mỹ, Thịnh Lộc; huyện Thạch Hà và Biển Đông.

Phó Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà Lê Quang Huệ công bố Nghị quyết số 819/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Việc thành lập thị trấn Lộc Hà đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH); phù hợp với định hướng quy hoạch, phát triển đô thị trong tương lai. Đồng thời, tạo động lực mới cho việc phát triển kinh tế của huyện Lộc Hà nói riêng và khu vực ven biển tỉnh Hà Tĩnh nói chung trong thời gian tới.

Lãnh đạo huyện trao quyết định thành lập thị trấn Lộc Hà trực thuộc huyện Lộc Hà...

... quyết định thành lập xã Bình An trên cơ sở xã An Lộc và Bình Lộc.

Đồng thời, thành lập xã Bình An trên cơ sở nhập toàn bộ 4,93 km2 diện tích tự nhiên, 3.150 người của xã An Lộc và toàn bộ 4,35 km2 diện tích tự nhiên, 4.885 người của xã Bình Lộc. Sau khi thành lập, xã Bình An có 9,28 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 8.035 người. Xã Bình An giáp các xã Tân Lộc, Thạch Mỹ, Thịnh Lộc và Phù Lưu.

Sau khi sắp xếp, huyện Lộc Hà có 12 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 11 xã và 01 thị trấn.

Huyện Lộc Hà cũng đã có Kế hoạch số 103 QĐ/UBND ngày 13/12/2019 triển khai thực hiện Nghị quyết số 819/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Hà Tĩnh.

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thế Hoàn quán triệt tinh thần để bộ máy hệ thống chính trị của đơn vị hành cấp xã mới được hình thành sau khi sắp xếp đi vào hoạt động theo đúng quy định.

Huyện tập trung thông tin, tuyên truyền về thành lập thị trấn, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã; xác định các nội dung cần thực hiện để cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở chủ động triển khai phù hợp với quy định và thực tiễn địa phương.

Từ đó, chuẩn bị các điều kiện để bộ máy, hệ thống chính trị của các đơn vị hành chính mới đi vào hoạt động theo đúng quy định; tạo động lực tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở mỗi địa phương.

Kế hoạch số 103 QĐ/UBND còn đưa ra định hướng sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách của đơn vị hành chính cấp xã mới thành lập; thu hồi con dấu cũ; khắc, đăng ký và sử dụng con dấu mới; tiếp nhận, bàn giao tài chính, tài sản công nợ và cơ sở vật chất; đổi tên các cơ quan, tổ chức, đơn vị...

Thái Oanh