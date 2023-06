Chủ động ứng phó với thời tiết cực đoan, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra ở Hà Tĩnh

UBND tỉnh giao Sở NNTPTNT Hà Tĩnh chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp để chủ động thích ứng, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, gắn xây dựng cộng đồng an toàn trước thiên tai với xây dựng nông thôn mới bền vững.

Thay mặt UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh ký ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 29/6/2023 về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023.

Tình trạng sạt lở bờ sông Rào Tre thuộc xã Hương Liên, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) ngày một nghiêm trọng.

Theo nhận định của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh từ nay đến hết năm 2023, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến trực tiếp đất liền nước ta có khả năng ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm và có khả năng ảnh hưởng đến khu vực Hà Tĩnh khoảng 1 - 3 cơn. Ngoài ra, hiện tượng El Nino có khả năng sẽ xuất hiện từ tháng 6/2023 với xác suất khoảng 70-80%, gây các hiện tượng thời tiết nguy hiểm, cực đoan như: dông, sét, lốc và gió giật mạnh, khả năng xảy ra trong thời kỳ chuyển mùa và dông nhiệt mạnh, đặc biệt từ nay đến hết tháng 10/2023.

Để chủ động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, giảm thiệt hại về tính mạng, tài sản của Nhân dân và Nhà nước, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chủ động triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo chức năng quản lý nhà nước được phân công.

Đồng thời, tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống thiên tai; các nghị quyết, quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; các chương trình, kế hoạch của UBND tỉnh về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Rà soát, kiện toàn và củng cố tổ chức ban chỉ huy (BCH) phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn để chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao; chuẩn bị sẵn sàng theo phương châm “bốn tại chỗ” về lực lượng, phương tiện và các trang thiết bị, nhu yếu phẩm; phân công nhiệm vụ, địa bàn phụ trách cụ thể cho từng thành viên BCH nhằm chủ động chỉ đạo, phối hợp chỉ huy đạt hiệu quả cao nhất. Nâng cao năng lực của văn phòng thường trực BCH các cấp, trong đó ưu tiên bố trí về nguồn nhân lực, cán bộ làm công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tham mưu có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Các địa phương cần kiểm tra đánh giá hiện trạng các công trình phòng chống thiên tai thuộc phạm vi, trách nhiệm quản lý để có biện pháp xử lý, phòng ngừa.

Rà soát, cập nhật bổ sung phương án, kế hoạch nhiệm vụ năm 2023 cụ thể, sát với thực tế, loại hình thiên tai, cấp độ rủi ro thiên tai phù hợp với đặc điểm của từng địa phương, từng khu vực nhằm chủ động ứng phó, phòng ngừa nhanh, hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra; chủ động cứu hộ, cứu nạn, di dời người và tài sản bảo đảm an toàn trước, trong và sau thiên tai.

Tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo phương án đã xây dựng trước mùa mưa lũ; tập huấn, huấn luyện, diễn tập theo phương án đã được phê duyệt. Đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức, hướng dẫn kỹ năng ứng phó thiên tai, sự cố cho người dân trong cộng đồng; tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đến năm 2030”; đa dạng các hình thức truyền thông phù hợp, ưu tiên các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương; lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai, ứng phó sự cố vào chương trình giảng dạy trong nhà trường và hoạt động văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng, sinh hoạt cộng đồng.

Ưu tiên nguồn lực đầu tư cho công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, bổ sung phương tiện, trang thiết bị bảo đảm công tác chỉ đạo, chỉ huy, triển khai nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; củng cố, nâng cao năng lực cho lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai tại cơ sở để ứng phó thiên tai kịp thời.

Chỉ thị cũng giao nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành, địa phương về triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023.

Đặc biệt, đối với Sở NN&PTNT - cơ quan Thường trực Phòng, chống thiên tai tỉnh, cần tiếp tục rà soát, tham mưu hoàn thiện các quy định, các cơ chế, chính sách liên quan đến công tác phòng chống thiên tai thuộc trách nhiệm của UBND tỉnh. Chủ động tham mưu UBND tỉnh, BCH Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ liên quan đến công tác phòng chống thiên tai và TKCN theo quy định của pháp luật.

Triển khai thực hiện Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng chống thiên tai cấp tỉnh; Bộ Tiêu chí thi đua “Chủ động phòng chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” giai đoạn 2020-2025. Tham mưu triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” đến năm 2030.

Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp để chủ động thích ứng, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, gắn xây dựng cộng đồng an toàn trước thiên tai với xây dựng nông thôn mới bền vững.

Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ đầu tư, nâng cấp, khắc phục sự cố đê điều, hồ đập, công trình phòng chống thiên tai đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ; hướng dẫn các đơn vị quản lý các hồ chứa thủy lợi thực hiện nghiêm quy trình vận hành hồ chứa, nhất là các hồ đã xảy ra sự cố, các hồ có nguy cơ cao để đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du.

Chỉ đạo rà soát, kiểm tra các quy định về đăng ký, đăng kiểm, quản lý tàu thuyền, nắm chắc số lượng tàu thuyền hoạt động trên biển, nhất là tàu thuyền đánh bắt xa bờ; tiếp tục phổ biến và hướng dẫn kỹ thuật neo đậu tàu thuyền phòng tránh bão, lũ và các quy định liên quan về an toàn tàu cá. Quản lý, theo dõi hoạt động của các tàu cá trên biển qua hệ thống giám sát tàu cá theo quy định.

Về phía Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cần chủ động các kế hoạch, phương án sử dụng, huy động lực lượng, phương tiện ứng phó với thiên tai; sẵn sàng lực lượng, phương tiện hỗ trợ địa phương và Nhân dân ứng phó thiên tai khi có yêu cầu. Chủ trì tổ chức tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn các sự cố do thiên tai.

Rà soát, kiểm tra bổ sung các phương án, kế hoạch ứng phó sự cố thiên tai và TKCN phù hợp với thực tế. Tổ chức đầu tư, mua sắm, nâng cấp, hiện đại hóa phương tiện, trang bị ứng phó thiên tai, cứu hộ, cứu nạn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Tổ chức huấn luyện, diễn tập, đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho các lực lượng xung kích, phòng chống thiên tai tại cơ sở, lực lượng dân quân tự vệ.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh sẵn sàng phương tiện, lực lượng, trang thiết bị để tham gia công tác ứng phó, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ người, phương tiện và tàu thuyền khi gặp sự cố, thiên tai xảy ra trên biển, trong vùng nước cảng biển; thực hiện nhiệm vụ ứng phó sự cố tràn dầu trên biển.

Chủ trì, phối hợp với Sở NN&PTNT, UBND các địa phương vùng biển quản lý tàu thuyền hoạt động trên biển, nhất là tàu đánh bắt xa bờ. Tăng cường sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tàu cá ra khơi, theo dõi hoạt động của tàu cá trên biển, kết nối thông tin trực tiếp với tàu cá và gia đình chủ tàu, đảm bảo tàu cá hoạt động trên biển nắm bắt thông tin nhanh, kịp thời, chủ động tránh bão, áp thấp nhiệt đới hoặc di chuyển đến nơi an toàn, giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tàu thuyền hoạt động trên biển.

Công an tỉnh đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội khi có thiên tai, sự cố, thảm họa xảy ra; chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, lực lượng, trang thiết bị cùng phối hợp với lực lượng Quân sự, Biên phòng, Sở GTVT và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc di dời dân khẩn cấp người và tài sản của Nhà nước và Nhân dân ra khỏi vùng nguy hiểm khi thiên tai, sự cố, thảm họa xảy ra.

Trực tiếp tham gia công tác cứu nạn, cứu hộ; kiểm tra, kiểm soát, tổ chức hướng dẫn giao thông tại các khu vực, tuyến đường giao thông bị thiên tai, sự cố, thảm họa và chủ động phối hợp tham gia công tác khắc phục hậu quả sau thiên tai.

Đài Khí tượng, Thủy văn tỉnh tổ chức thu thập thông tin nhanh, kịp thời, chính xác các hình thế bất lợi của thời tiết, tình hình bão, áp thấp nhiệt đới, thời tiết nguy hiểm trên biển, sóng mạnh, triều cường, cảnh báo mưa to, lũ lớn để phục vụ tốt công tác chỉ đạo phòng ngừa, ứng phó với thiên tai, phục vụ tốt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Cải tiến nội dung, hình thức cung cấp thông tin dự báo phù hợp với từng đối tượng tiếp nhận.

UBND các huyện, thị xã, thành phố có nhiệm vụ củng cố, kiện toàn lực lượng làm công tác phòng chống thiên tai cấp cơ sở, đặc biệt là lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã nhằm chủ động ứng phó kịp thời các sự cố, thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ” khi lực lượng bên ngoài chưa tiếp cận và hỗ trợ được; xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, có năng lực, trình độ, kỹ năng nghiệp vụ cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chuẩn bị các phương án, kịch bản và sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện, dự trữ thiết yếu để triển khai ứng phó có hiệu quả với các tình huống thiên tai; đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân, giảm thiểu thiệt hại. Tổ chức cảnh báo và bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các ngầm tràn, các tuyến đường thường xuyên bị ngập sâu, chia cắt, cô lập.

Kiểm tra đánh giá hiện trạng các công trình phòng chống thiên tai thuộc phạm vi, trách nhiệm quản lý; đặc biệt là hệ thống đê điều, hồ đập, công trình phòng chống sạt lở, tiêu thoát nước, hệ thống điện lưới, thông tin liên lạc, khai thác khoáng sản…. Xác định các trọng điểm xung yếu, bố trí nguồn lực để xử lý đảm bảo an toàn; tổ chức tuần tra canh gác, phát hiện, giải quyết kịp thời các sự cố hư hỏng có thể xảy ra, sẵn sàng các phương án, kịch bản bảo vệ an toàn công trình, tính mạng và tài sản của Nhân dân khu vực chịu ảnh hưởng.

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành và đưa vào sử dụng trước mùa mưa bão hoặc có phương án bảo vệ an toàn các công trình đang thi công. Huy động tối đa nguồn lực xử lý dứt điểm các sự cố thiên tai đã xảy ra trong những năm gần đây, chú trọng công tác khắc phục hậu quả, phục hồi tái thiết sau thiên tai gắn với xây dựng nông thôn mới.

Rà soát, sẵn sàng phương án bảo đảm an toàn cho người và tài sản tại các khu vực dân cư có nguy cơ rủi ro cao khi xảy ra các tình huống thiên tai như: Bão; bão mạnh, siêu bão, mưa lũ lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất…..nhất là đối với Nhân dân, khách du lịch tại các khu du lịch ven biển và vùng thường xuyên xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Từng bước giải tỏa công trình, nhà ở không bảo đảm an toàn ven sông, ven suối, khu vực có nguy cơ sạt lở; sắp xếp lại dân cư để phòng chống sạt lở, bảo đảm thoát lũ.

Quản lý chặt chẽ, xử lý nghiêm tình trạng khai thác, tập kết cát sỏi trái phép, lấn chiếm, sử dụng trái phép đất ven sông gây cản trở thoát lũ, ảnh hưởng đến an toàn đê điều.

Chủ động bố trí nguồn lực tại chỗ để thực hiện các nội dung, nhiệm vụ về phòng, chống thiên tai thuộc trách nhiệm của địa phương theo quy định của pháp luật về phòng chống thiên tai và ngân sách nhà nước...

