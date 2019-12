Cổng Dịch vụ công quốc gia chính thức đi vào hoạt động

Chiều nay (9/12), tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Lễ khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia. Tham dự tại điểm cầu Hà Tĩnh có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương Cổng DVCQG. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Sau 9 tháng chuẩn bị gấp rút của các đơn vị liên quan, Cổng Dịch vụ công quốc gia đã được hoàn thành và được chính thức đưa vào hoạt động tại địa chỉ www.dichvucong.gov.vn.

Cổng Dịch vụ công quốc gia ra đời nhằm công khai, minh bạch các thông tin liên quan về thủ tục hành chính.

Đồng thời, cung cấp, hỗ trợ thực hiện dịch vụ công theo nhu cầu sử dụng, phù hợp với từng đối tượng; bảo đảm khả năng giám sát, kiểm tra, đánh giá của cá nhân, tổ chức và trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong thực hiện dịch vụ công.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Cổng Dịch vụ công quốc gia lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức và cơ quan thẩm quyền trong cung cấp dịch vụ công và đáp ứng mục tiêu, yêu cầu cải cách hành chính, nhất là cắt giảm thủ tục hành chính thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin.

Cổng DVCQG đã được hoàn thành và được chính thức đưa vào hoạt động tại địa chỉ www.dichvucong.gov.vn.

Tại thời điểm khai trương, Cổng Dịch vụ công quốc gia sẽ cung cấp 5 dịch vụ công thực hiện tại 63 tỉnh, thành phố: Đổi giấy phép lái xe; thông báo hoạt động khuyến mại; cấp lại thẻ Bảo hiểm y tế do mất, hỏng; dịch vụ cấp điện hạ áp (phục vụ người dân, hộ gia đình); dịch vụ cấp điện trung áp (phục vụ doanh nghiệp) và tích hợp tiện ích thanh toán tiền điện; cung cấp 4 dịch vụ công thực hiện tại cấp Bộ: Cấp Giấy phép lái xe quốc tế; đăng ký khuyến mãi; nhóm dịch vụ về cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa; nộp thuế điện tử đối với doanh nghiệp.

Các đại biểu tại điểm cầu Hà Tĩnh theo dõi tiến trình lễ khai trương Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Dự kiến, trong quý I năm 2020, các bộ, ngành, địa phương sẽ tiếp tục tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia 15 dịch vụ công thuộc các lĩnh vực thuế cá nhân, hải quan, đăng ký kinh doanh, y tế, lao động, khai sinh, giao dịch bảo đảm, lý lịch tư pháp, thu phạt vi phạm giao thông đường bộ…

Theo tính toán chi phí xã hội thực hiện 8 nhóm dịch vụ công, giả định với số lượng giao dịch như năm 2018 việc chuyển từ phương thức trực tiếp sang trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia sẽ tiết kiệm được 4.222 tỷ đồng/năm và con số này sẽ tiếp tục tăng lên, tỷ lệ thuận với số lượng dịch vụ công trực tuyến được tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng ký cam kết điện tử đồng hành xây dựng, vận hành, phát triển Cổng dịch vụ công quốc gia phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Tại lễ khai trương, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương cũng đã thực hiện việc ký cam kết điện tử đồng hành xây dựng, vận hành, phát triển Cổng Dịch vụ công quốc gia phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Với phương châm xuyên suốt “lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ”, không bỏ ai lại phía sau trong quá trình cải cách, Cổng Dịch vụ công quốc gia chính thức đi vào hoạt động và sẽ là công cụ quan trọng, hỗ trợ đắc lực cho quá trình đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử của Việt Nam, hướng tới phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại sự kiện. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Thủ tướng Chính phủ cho rằng, Cổng Dịch vụ công quốc gia mới chỉ là điểm khởi đầu của quá trình cải cách phục vụ người dân và doanh nghiệp; yêu cầu các bộ, ban, ngành, địa phương cần tập trung hơn nữa để sớm cập nhật các thủ tục hành chính đặc thù, liên thông nếu có; cải tiến, nâng cấp cổng dịch vụ công trực tuyến tại địa phương để sẵn sàng kết nối, chia sẻ thông tin với Cổng Dịch vụ công quốc gia theo hướng dẫn.

Cổng Dịch vụ công quốc gia với các nền tảng, dữ liệu dùng chung cũng sẽ giúp hạn chế việc đầu tư dàn trải tại các bộ, ngành, địa phương và giúp tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, giám sát, đánh giá việc giải quyết TTHC, tăng trách nhiệm giải trình và năng lực phản ứng chính sách, thúc đẩy quá trình cải cách hành chính.

Đặc biệt, trong quá trình vận hành, phải lấy sự hài lòng của cá nhân, tổ chức làm thước đo chất lượng cung cấp dịch vụ công của các cơ quan hành chính nhà nước, tổ chức cung cấp dịch vụ công; bảo đảm hoạt động của Cổng Dịch vụ công quốc gia thông suốt, thực chất, an ninh, an toàn thông tin trên môi trường mạng; tiếp tục nâng cao nguồn nhân lực, có sự am hiểu về công nghệ thông tin để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Thái Oanh