Công điện khẩn về việc tập trung ứng phó với mưa lớn trên địa bàn Hà Tĩnh

Trưởng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu tổ chức lực lượng trực ban 24/24h tại các cơ quan, đơn vị để chủ động xử lý các tình huống có thể xảy ra, kịp thời báo cáo về UBND tỉnh và Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh để chỉ đạo.

Thay mặt Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải vừa ra công điện khẩn về việc tập trung ứng phó với tình hình mưa lớn trên địa bàn tỉnh.

Dự báo mưa từ 7h ngày 10/9 đến 7h ngày 11/9 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia.

Công điện nêu rõ, do ảnh hưởng của rìa Bắc rãnh áp thấp có trục qua Trung Trung Bộ kết hợp rìa Nam lưỡi áp cao lục địa tăng cường yếu đã gây mưa vừa, mưa to đến rất to trên hầu hết các địa phương trong tỉnh. Mưa lớn dẫn đến nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên các khu vực trong tỉnh.

Để chủ động ứng phó với tình hình mưa lớn trên địa bàn, Trưởng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh yêu cầu:

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã:

- Ngay trong đêm 9/9 tổ chức thường trực, giao các phòng, ban đơn vị trực thuộc kiểm tra và triển khai các phương án ứng phó với mưa, lũ lớn có thể xảy ra; tuyệt đối không được có tư tưởng chủ quan, lơ là; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra các tình huống trên địa bàn mà không được kiểm soát.

- Tổ chức rà soát các hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ xảy ra ngập lũ, lũ quét, sạt lở đất để sẵn sàng ứng cứu nếu có tình huống thiên tai xảy ra ác liệt. Phân công cán bộ theo dõi cụ thể, chủ động triển khai các phương án ứng phó phù hợp, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân.

- Chủ động triển khai phương án đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến giao thông trọng điểm, các tuyến đường đang thi công dang dở, đề phòng mưa lớn gây sạt lở, làm ách tắc giao thông; cử người trực và hướng dẫn giao thông tại các khu vực xung yếu, như: ngầm qua suối, đường bị ngập sâu, bến đò ngang, đò dọc… nghiêm cấm đánh bắt cá ở những khu vực lũ nguy hiểm để đảm bảo an toàn cho người dân; tránh lơ là, chủ quan trong mưa, lũ để xảy ra những tai nạn chết người do bất cẩn.

Mưa lớn kéo dài từ chiều tối 9/9 gây ngập cục bộ nhiều tuyến đường ở TP Hà Tĩnh

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh sẵn sàng lực lượng, phương tiện để chủ động chi viện cho các địa phương để ứng phó với thiên tai khi có lệnh.

Các Công ty TNHH MTV Thủy lợi: Nam Hà Tĩnh, Bắc Hà Tĩnh tổ chức thường trực vận hành 24/24h tại các công trình tiêu, thoát lũ, nhất là các cống tiêu lớn như: Đò Điệm, Đồng Huề, Trung Lương, Đức Xá, Vọc Sim... để chủ động tiêu thoát nước chống ngập úng, nhất là đối với diện tích lúa Hè Thu chưa thu hoạch.

Các chủ đầu tư, các BQL dự án chỉ đạo các nhà thầu đang thi công các công trình huy động lực lượng, xe máy tập trung thường trực tại hiện trường để chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, phương tiện và công trình.

Chủ các công trình thủy lợi, thủy điện triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn cho các công trình theo phương án đã duyệt, điều tiết hồ chứa hợp lý để vừa đảm bảo an toàn cho công trình, vùng hạ du và vừa đảm bảo tích nước phục vụ sản xuất, phát điện.

Giám đốc các sở, thủ trưởng các ngành, tổ chức, đoàn thể cấp tỉnh theo chức năng nhiệm vụ của mình chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai các biện pháp ứng phó với thiên tai một cách có hiệu quả.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh cập nhật tình hình mưa và phối hợp với Đài Phát thanh truyền hình, Báo Hà Tĩnh kịp thời đưa tin về diễn biến của thiên tai cho các cấp, các ngành và nhân dân biết để chủ động phòng tránh có hiệu quả.

Tổ chức lực lượng trực ban 24/24h tại các cơ quan, đơn vị để chủ động xử lý các tình huống có thể xảy ra, kịp thời báo cáo về UBND tỉnh và Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh để chỉ đạo.

P.V