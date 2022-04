Cử tri Can Lộc kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh tới đại biểu Quốc hội

Tại buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, cử tri huyện Can Lộc đã kiến nghị, đề xuất nhiều vấn đề tới các đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh.

Chiều 18/4, tại xã Khánh Vĩnh Yên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Lê Anh Tuấn và Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiến hành tiếp xúc với cử tri huyện Can Lộc trước Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc.

Tại hội nghị, cử tri huyện Can Lộc đã nghe đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh báo cáo nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV và kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH, các ĐBQH tỉnh sau Kỳ họp thứ 2 đến nay.

Theo đó, Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV dự kiến diễn ra từ ngày 20/5 đến ngày 14/6/2022. Kỳ họp sẽ được tiến hành theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội và dự phòng phương án dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp sẽ xem xét, quyết định việc họp trực tuyến trong trường hợp cần thiết.

Ông Võ Xuân Linh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Can Lộc; bà Bùi thị Kiều Nhi - Trưởng Ban dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Can Lộc và ông Võ Văn Bình - Chủ tịch HĐND xã Khánh Vĩnh Yên chủ trì hội nghị.

Kỳ họp sẽ xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng như: Thông qua 5 luật, 5 nghị quyết, cho ý kiến 6 dự án luật; xem xét các báo cáo về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, ngân sách Nhà nước năm 2021 và những tháng đầu năm 2022; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Các cử tri tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri.

Xem xét báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021; Quốc hội giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành...

Tại hội nghị, cử tri huyện Can Lộc đã gửi đến đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh nhiều ý kiến, kiến nghị.

Chủ tịch UBND xã Khánh Vĩnh Yên Nguyễn Văn Hùng kiến nghị, cần có phương án xử lý tài sản, trụ sở sau sáp nhập xã.

Theo đó, cử tri huyện Can Lộc đề nghị cần đẩy mạnh chương trình nước sạch nông thôn, đầu tư bài bản, hiệu quả hệ thống xử lý nước sạch, đảm bảo cấp nước an toàn cho người dân; chính sách đầu tư phát triển nông nghiệp cần phải phù hợp với thực tế của địa phương; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và ngân sách hoạt động thường xuyên cho lực lượng công an cơ sở; có phương án giải quyết khó khăn trong giao đất cho cá nhân, hộ gia đình ở thị trấn Nghèn...

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vượng Lộc Nguyễn Thành Chung: Từ khi được tăng cường về cơ sở, lực lượng công an chính quy đã hoạt động hiệu quả, góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Tuy nhiên, cơ sở vật chất, trang thiết bị và ngân sách hoạt động thường xuyên vẫn còn chưa được đáp ứng, ảnh hưởng tới chất lượng công việc.

Bên cạnh đó, Quốc hội cần có giải pháp điều tiết giá xăng dầu, vật tư, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, tránh ảnh hưởng tiêu cực tới hoạt động kinh doanh, sản xuất và đời sống Nhân dân; quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng về thủy lợi, giao thông nông thôn; cân đối hài hòa giữa đào tạo tại các trường đại học và sử dụng nguồn nhân lực thực tế để tránh lãng phí nhân tài, tình trạng “thừa thầy thiếu thợ”...

Quan tâm và có chế độ phù hợp đối với các chức danh bán chuyên trách cấp xã, cấp thôn; hoàn thiện chính sách, chăm lo tốt hơn đời sống người có công; sớm có phương án xử lý tài sản, trụ sở dôi dư sau sáp nhập xã; cần có giải pháp kiềm chế tình trạng sốt đất, gây ảnh hưởng tới thị trường bất động sản, an ninh trật tự tại các địa phương...

Chủ tịch UBND huyện Can Lộc Đặng Trần Phong thông tin, giải trình các vấn đề cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền của huyện.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Lê Anh Tuấn tiếp thu và giải trình một số nội dung, vấn đề cử tri quan tâm.

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đại biểu Lê Anh Tuấn tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Quốc hội.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội nhấn mạnh: ý kiến của cử tri sẽ được Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu, tổng hợp đầy đủ để trình Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành và các cơ quan hữu quan xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

