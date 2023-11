Đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh tiếp xúc với cử tri từ ngày 9/11

Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành kế hoạch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thường lệ cuối năm.

Dự kiến, thời gian các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc với cử tri diễn ra từ ngày 9-14/11/2023.

Thực hiện chương trình công tác năm 2023, sau khi thống nhất với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã xây dựng và ban hành kế hoạch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2023.

Các cuộc tiếp xúc với cử tri nhằm báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024; dự kiến những nội dung chủ yếu của kỳ họp thường lệ cuối năm 2023, HĐND tỉnh khóa XVIII. Thông qua tiếp xúc cử tri, đại biểu HĐND tỉnh thu thập ý kiến, kiến nghị của cử tri các vấn đề về xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách; tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và nội dung, chương trình kỳ họp.

Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ tài liệu, cung cấp thông tin cần thiết và đảm bảo các điều kiện phục vụ tốt các cuộc tiếp xúc cử tri. Phát huy tinh thần, trách nhiệm của đại biểu và cử tri tham dự.

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri phải được tổng hợp kịp thời, đầy đủ, trung thực, phân loại cụ thể ý kiến, kiến nghị theo cấp có thẩm quyền để xem xét, giải quyết và trả lời cử tri; đối với những nội dung các đại biểu HĐND và đại diện các cơ quan liên quan nắm rõ thông tin thì trả lời, giải trình trực tiếp với cử tri.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành phố, thị xã về những ý kiến, kiến nghị của địa phương và thống nhất câu hỏi chất vấn của tổ đại biểu gửi đến kỳ họp.

Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh gửi về Thường trực HĐND tỉnh chậm nhất vào ngày 7/11/2023 các báo cáo: tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024; tóm tắt nội dung các nghị quyết chuyên đề trình kỳ họp; kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu Theo kế hoạch, kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 dự kiến diễn ra trong 3 ngày (6 - 8/12/2023). Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét các nội dung: báo cáo thường kỳ do UBND tỉnh trình; các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh; các báo cáo của Đoàn ĐBQH tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh; các nội dung ban hành nghị quyết chuyên đề tại kỳ họp. Kỳ họp còn thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn; lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Sơn Hà