Đẩy mạnh hợp tác toàn diện giữa Vũ Quang và Khăm Cợt

Lãnh đạo 2 huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) và Khăm Cợt (tỉnh Bolykhămxay, Lào) nhấn mạnh: phát huy truyền thống đoàn kết, hữu nghị đặc biệt, 2 địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác toàn diện, hiệu quả hơn trên các lĩnh vực, góp phần vun đắp quan hệ Việt Nam - Lào ngày càng bền chặt.

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022), chiều nay (28/7), huyện Vũ Quang và huyện Khăm Cợt (tỉnh Bolykhămxay - CHDCND Lào) đã tổ chức hội nghị giao ban hữu nghị.

Tại hội nghị, thay mặt cán bộ, đảng viên và Nhân dân huyện Vũ Quang, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Hà Tân cảm ơn những tình cảm quý báu mà cán bộ và Nhân dân huyện Khăm Cợt dành cho địa phương.

Đồng thời, vui mừng thông báo những kết quả nổi bật về tình hình phát triển KT-XH của Vũ Quang thời gian qua, nhất là thành quả xây dựng NTM.

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Hà Tân phát biểu tại buổi giao ban

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Hà Tân nhấn mạnh: Phát huy truyền thống đoàn kết, hữu nghị giữa 2 dân tộc, 2 địa phương, huyện Vũ Quang sẽ luôn chủ động, tạo điều kiện, phối hợp với huyện Khăm Cợt để đưa mối quan hệ ngày càng đi vào chiều sâu.

Cùng nhau tiếp tục đẩy mạnh hợp tác toàn diện hơn, hiệu quả hơn trên các lĩnh vực, góp phần vun đắp quan hệ Việt Nam - Lào ngày càng bền chặt.

Đồng chí Phết Sả May Xay Nha Thi Chắc, Bí thư - Huyện trưởng huyện Khăm Cợt mong muốn được Vũ Quang chia sẻ thêm kinh nghiệm trong xây dựng NTM.

Tại hội nghị, hai bên cũng đã thông tin cho nhau về tình hình phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN, thu hút đầu tư, thu ngân sách, xây dựng cơ sở hạ tầng, NTM, phát triển văn hóa, giáo dục, cải thiện hệ thống y tế và các vấn đề khác liên quan đến đời sống nhân dân hai huyện, nhất là khu vực vùng giáp biên...

Thay mặt đoàn cán bộ huyện Khăm Cợt, đồng chí Phết Sả May Xay Nha Thi Chắc, Bí thư - Huyện trưởng bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước sự phát triển của huyện Vũ Quang trong thời gian qua và khẳng định: Đảng bộ và nhân dân huyện Khăm Cợt sẽ luôn kề vai sát cánh, tiếp tục phối hợp, cùng nhau phát triển.

Đoàn lãnh đạo huyện Khăm Cợt tại buổi làm việc.

Ấn tượng trước những kết quả huyện Vũ Quang đạt được trong thời gian qua, nhất là trong xây dựng NTM, lãnh đạo huyện Khăm Cợt mong muốn trong thời gian tới sẽ được đến trao đổi, học tập kinh nghiệm, cách làm của huyện Vũ Quang.

Địa phương sẽ thực hiện tốt các nội dung trong biên bản Hội nghị mà hai bên đã ký kết. Đồng thời, mong muốn qua cuộc giao ban này tình hữu nghị đặc biệt giữa hai huyện, hai tỉnh, hai nước Việt Nam - Lào sẽ ngày càng bền chặt. Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang Bùi Khắc Bằng

Lãnh đạo 2 địa phương ký kết biên bản hội nghị

Tại hội nghị, hai bên đã thống nhất và ký kết biên bản hội nghị với nhiều nội dung quan trọng như: Nghiêm túc thực hiện tốt Hiệp định biên giới do hai chính phủ đã ký kết và chính sách đối ngoại của hai bên; phối hợp chặt chẽ, thực hiện tốt công tác tuần tra để sớm phát hiện và ngăn chặn các phần tử xấu phá hoại tình đoàn kết, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội tại khu vực biên giới; các địa phương, đơn vị, phòng, ngành tăng cường giao lưu, học hỏi lẫn nhau trên tất cả các lĩnh vực...

Lãnh đạo huyện Vũ Quang tặng quà lưu niệm cho huyện Khăm Cợt.

Lãnh đạo huyện Khăm Cợt tặng quà lưu niệm cho huyện Vũ Quang.

Trước đó, trong khuôn khổ chuyến công tác tại huyện Vũ Quang, sáng 28/7 đoàn cán bộ huyện Khăm Cợt đã đi tham quan một số điểm nông thôn mới, công trình, dự án trên địa bàn Vũ Quang.

Đoàn công tác huyện Khăm Cợt tham quan trải nghiệm mô hình cụm dân cư liền kề...

... và mô hình nhà nổi tại thôn Cừa Lĩnh, xã Đức Lĩnh.

Đoàn tham quan Nhà máy Sản xuất gỗ MDF, HDF Thanh Thành Đạt ở xã Thọ Điền...

... và công trình thủy lợi Ngàn Trươi ở thị trấn Vũ Quang.

Văn Chung