HĐND huyện Thạch Hà xem xét ban hành 14 nghị quyết quan trọng

Kỳ họp thứ 4, HĐND huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã đưa ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và xem xét ban hành 14 nghị quyết quan trọng để triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương năm 2022.

Sáng nay (29/12), HĐND huyện Thạch Hà khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 4 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021, xem xét nhiều nội dung quan trọng mang tính quyết định tới sự phát triển của địa phương năm 2022 và những năm tiếp theo. Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng và Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần cùng dự.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Khai mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Thạch Hà Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XX có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Theo đó, tại kỳ họp này sẽ tiến hành xem xét, thảo luận và thông qua nhiều nội dung mang tính quyết định đối với sự phát triển KT-XH trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thạch Hà Nguyễn Văn Thắng khai mạc kỳ họp.

Thường trực HĐND huyện đề nghị đại biểu phát huy tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm để tập trung cao nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến phân tích hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; đề ra những nhiệm vụ, giải pháp tích cực nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN trong thời gian tới.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo cáo về tình hình KT-XH năm 2021; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển năm 2022; báo cáo kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách, vốn đầu tư phát triển năm 2021 và thông qua phương án phân bổ thu, chi ngân sách, vốn đầu tư phát triển năm 2022; báo cáo Tờ trình xin thông qua Quy hoạch sử dụng đất huyện Thạch Hà giai đoạn 2021 - 2030; báo cáo Tờ trình về việc điều chỉnh Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 29/12/2020 của HĐND huyện về một số chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng NTM, đô thị văn minh trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2022...

Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà báo cáo tình hình phát triển KT-XH năm 2021.

Về tình hình KT-XH năm 2021, Thạch Hà đã thực hiện hiệu quả mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch bệnh, vừa đảm bảo phát triển KT-XH”, đạt nhiều kết quả tích cực trên các mặt. Sản xuất lúa vụ xuân và vụ hè thu được mùa toàn diện; thu ngân sách đạt cao; xây dựng NTM có nhiều khởi sắc; công tác an sinh xã hội được thực hiện tốt; dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm cơ bản được kiểm soát; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Tổng diện tích lúa 15.914 ha, năng suất 54,9 tạ/ha, sản lượng 87.367,9 tấn, đạt 110,2% kế hoạch. Phong trào phá bỏ bờ thửa nhỏ, hình thành ô thửa lớn có quy mô sản xuất đạt 450 ha. Xây dựng được 40 khu dân cư NTM kiểu mẫu, 252 vườn mẫu, 3 xã đủ điều kiện đề xuất công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 1 xã đủ điều kiện đề xuất công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Trưởng phòng Tài chính - kế hoạch Trần Quang Đông tóm tắt kết quả thực hiện dự toán thu - chi ngân sách, vốn đầu tư phát triển năm 2021.

Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt hơn 743 tỷ đồng, đạt 191% kế hoạch của tỉnh giao và đạt 146% kế hoạch HĐND huyện giao. Chủ động kêu gọi các tổ chức, cá nhân khảo sát, đầu tư vào địa bàn; UBND tỉnh chấp thuận chủ trương 5 dự án với tổng mức đầu tư gần 203 tỷ đồng. Công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng từng bước đi vào nề nếp. Hoàn thành lập quy hoạch sử dụng đất 2021-2030...

Năm 2022, huyện Thạch Hà đề ra mục tiêu tổng quát là: khai thác tối đa tiềm năng lợi thế, thu hút đầu tư vào địa bàn, huy động sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; thực hiện mạnh mẽ đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững; chú trọng phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Một số chỉ tiêu cụ thể của huyện Thạch Hà năm 2022: Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 406 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 2.370 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 46,3 triệu đồng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm khu vực nông nghiệp, tăng khu vực dịch vụ và công nghiệp (nông nghiệp: 28,7%, công nghiệp - xây dựng: 30,5%, thương mại - dịch vụ 40,8%); có thêm 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 20 khu dân cư kiểu mẫu, 15 vườn mẫu đạt chuẩn; giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 0,5% trở lên; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 94%...

Tại kỳ họp này, HĐND huyện Thạch Hà dự kiến xem xét ban hành 14 nghị quyết quan trọng, đây là cơ sở để triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Kỳ họp sẽ diễn ra trong 1,5 ngày (29 - 30/12) với các nội dung: thảo luận các báo cáo, tờ trình, dự thảo, nghị quyết trình kỳ họp; miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện; miễn nhiệm Đại biểu HĐND huyện; chất vấn và trả lời chất vấn; bế mạc kỳ họp.

