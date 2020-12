Khai mạc Kỳ họp thứ 18 Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

Đề nghị ban hành chính sách thay thế Nghị quyết số 156

Cũng trong buổi sáng, HĐND tỉnh nghe Giám đốc Sở Nội vụ Phan Thị Tố Hoa báo cáo việc thực hiện tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2020; dự kiến tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2021. Theo đó, biên chế công chức hành chính được quy định tại Nghị quyết số 183/NQ-HĐND ngày 15/12/2019 của HĐND tỉnh về việc thông qua kế hoạch biên chế công chức, viên chức, người lao động năm 2020 là 2.294 biên chế. So với kế hoạch giao năm 2020 (2.294 biên chế) còn 326 biên chế đã giao nhưng chưa sử dụng. Tổng biên chế trong các đơn vị sự nghiệp công lập được giao năm 2020 là 27.116 biên chế. So với số biên chế giao năm 2020, còn 2.321 biên chế đã giao các đơn vị chưa sử dụng.

Năm 2021 được giao tổng 2.261 biên chế công chức, giảm 33 biên chế so với kế hoạch giao năm 2020, tỷ lệ giảm biên chế so với năm 2015 (giảm 257 biên chế so với 2015). Số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo giao: 26.530 (bằng biên chế Bộ Nội vụ dự kiến giao cho tỉnh Hà Tĩnh) giảm 586 biên chế so với Bộ Nội vụ giao năm 2020; tỷ lệ giảm so với biên chế năm 2015.

Giám đốc Sở Nội vụ cũng đã thông qua tờ trình quy định chức danh, số lượng, mức khoán chi phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố.

Theo tờ trình dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết 156/2019/NQ-HĐND, UBND tỉnh đề nghị bổ sung phụ cấp cho 3 chức danh: thôn đội trưởng; nhân viên y tế thôn, bản kiêm cộng tác viên dân số, y tế và gia đình. Theo đó, chức danh thôn đội trưởng bằng 0,5 mức lương cơ sở/người/tháng và hưởng chế độ phụ cấp chức vụ chỉ huy dân quân tự vệ theo quy định tại điểm đ, khoản 1, Điều 7 Nghị định số 72/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Chức danh nhân viên y tế thôn, bản kiêm cộng tác viên dân số, y tế và gia đình hưởng mức phụ cấp bằng 0,5 mức lương cơ sở/tháng tại các xã vùng khó khăn và 0,3 mức lương cơ sở/tháng tại các xã còn lại theo quy định tại Quyết định số 75/2009/QĐ-TTg ngày 11/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Chức danh công an viên thôn, tổ dân phố thuộc diện hỗ trợ bồi dưỡng đặc thù theo chính sách của tỉnh bằng 0,5 lần mức lương cơ sở.