Lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo khắc phục hậu quả lốc xoáy, triển khai ứng phó mưa lũ sau bão số 5

Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, do ảnh hưởng của rìa Bắc cơn bão số 5 kết hợp không khí lạnh nên từ ngày 17/9 đến 16 giờ ngày 18/9/2020, toàn tỉnh có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa đo được tại các trạm từ 7 giờ ngày 17/9 đến 14 giờ ngày 18/9 như sau: Linh Cảm 183mm, Hương Sơn 159mm, Chu Lễ 215,3mm, Hòa Duyệt 296mm, cẩm Nhượng 157mm, Kỳ Anh 88mm, TP Hà Tĩnh 178mm. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở khu vực vùng núi, đặc biệt tại các huyện: Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang; ngập úng vùng trũng, vùng đô thị, đồng bằng ven biển, đặc biệt tại TP Hà Tĩnh, huyện Kỳ Anh, Can Lộc, Đức Thọ, Cẩm Xuyên.