Nghiên cứu xây dựng mô hình vườn mẫu đảm bảo phát triển bền vững

Đây là một trong nhiều kiến nghị, đề xuất liên quan những vấn đề thiết thực ở cơ sở, tác động đến đời sống dân sinh mà cử tri một số xã, phường của TP Hà Tĩnh gửi tới Tổ đại biểu HĐND tỉnh trong buổi tiếp xúc sáng 8/6.

Sáng nay, Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh Dương Tất Thắng cùng các thành viên Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại TP Hà Tĩnh có buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 15 - HĐND tỉnh khóa XVII tại thôn Tây Bắc - xã Thạch Bình (TP Hà Tĩnh).

Tại buổi tiếp xúc, cử tri được nghe đại biểu HĐND tỉnh báo cáo dự kiến những nội dung chủ yếu của kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVII; tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm 2020; nội dung các nghị quyết chuyên đề trình tại kỳ họp.

Trưởng ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt báo các các nội dung tại buổi tiếp xúc cử tri.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, các tri bày tỏ sự đồng tình, đánh giá cao về tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm, mặc dù dịch bệnh Covid 19 tác động lớn nhưng vẫn đạt một số kết quả tích cực, giữ được ổn định.

Sản xuất vụ xuân được mùa, kiểm soát tốt dịch bệnh cây trồng, vật nuôi. Chăn nuôi vượt qua giai đoạn khó khăn, từng bước ổn định, phục hồi. Thu ngân sách từ thuế phí tăng cao. An sinh xã hội, chăm sóc sức khoẻ nhân dân được đặc biệt quan tâm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo.

Buổi tiếp xúc cử tri sáng nay có sự tham dự của đông đảo cử tri của 8 xã, phường thuộc TP Hà Tĩnh.

Đóng góp ý kiến vào nội dung chương trình nghị sự của kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới, bà con cử tri đã kiến nghị một số nội dung liên quan đến thu hút đầu tư, nâng cấp một số công trình dân sinh, phát triển nông nghiệp, NTM...

Nhiều ý kiến cho rằng, các cấp, ngành cần có kế hoạch thu hút đầu tư vào địa bàn để phát triển kinh tế, giải quyết việc làm cho lao động địa phương.

Cử tri Nguyễn Huy Viết (thôn Tây Bắc - Thạch Bình): Có kế hoạch thu hút đầu tư, tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương... Đặc biệt, cần xử lý nghiêm các dự án chậm tiến độ, không phát huy hiệu quả theo quy định pháp luật.

Theo đó, cần có sách lược để kêu gọi đầu tư những dự án lớn nhưng phải nghiên cứu, cân nhắc kỹ. Nên xem xét, nghiên cứu thu hút dự án, nhà máy thu mua nguyên liệu nông nghiệp cho bà con… Đồng thời cần xử lý nghiêm các dự án chậm tiến độ, không phát huy hiệu quả theo quy định pháp luật.

Cử tri Nguyễn Huy Quế (thôn Mới - Thạch Bình): Nghiên cứu xây dựng mô hình vườn mẫn phát triển bền vững, tránh tình trạng được một vài năm còn sau không phát huy hiệu quả…

Một số cử tri cũng đề nghị các cơ chế, chính sách, thị trường đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp để nâng cao thu nhập; nghiên cứu đặc trưng vùng miền để phát triển sản phẩm nông nghiệp, giống và lịch thời vụ hợp lý; tăng cường công tác kiểm tra về vật tư nông nghiệp, đặc biệt là giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.

HĐND cần ban hành các chính sách về xây dựng NTM, nghiên cứu xây dựng mô hình vườn mẫu phát triển bền vững, tránh tình trạng được một vài năm còn sau không phát huy hiệu quả…

Cử tri Lê Trung Liện - Bí thư Đảng ủy xã Thạch Hưng: Tăng cường công tác kiểm tra về vật tư nông nghiệp, đặc biệt là giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.

Bên cạnh đó, cử tri đề nghị cần có chính sách, cơ chế phù hợp để thu hút được con em có trình độ, tâm huyết về xây dựng quê hương; đầu tư xây dựng một số hạng mục, dự án như nâng cấp đường giao thông, đê bao, hệ thống thoát nước; tháo gỡ các vướng mắc về đất đai trước năm 1980, các chế độ liên quan đến chính sách trong quân sự, người có công...

Chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh Trịnh Văn Ngọc tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri

Thay mặt Tổ đại biểu HDDND tỉnh bầu tại TP Hà Tĩnh, Chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh Trịnh Văn Ngọc tiếp thu nghiêm túc các ý kiến, kiến nghị của cử tri và thông tin, giải trình một số vấn đề cử tri quan tâm...

Thành Chung