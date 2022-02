Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chúc tết các cơ quan, doanh nghiệp và tham dự tết trồng cây tại TX Kỳ Anh

Chúc tết các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn TX Kỳ Anh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh yêu cầu các cơ quan, doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn ngay từ đầu năm.

Chiều nay (7/2), Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đã chúc tết các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tại thị xã Kỳ Anh trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán và tham dự lễ phát động tết trồng cây đầu xuân trên địa bàn thị xã.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Công ty Cổ phần Cảng quốc tế Lào -Việt.

Kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh đầu năm và động viên cán bộ, nhân viên, người lao động tại Công ty Cổ phần Cảng quốc tế Lào -Việt; Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh và cơ quan Thị ủy, UBND thị xã Kỳ Anh, Ban Quản lý KKT tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn ngay từ những tuần đầu, tháng đầu của năm Nhâm Dần để tạo đà thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của cả năm.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh tặng quà chúc mừng tập thể Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định: Hà Tĩnh luôn xác định thị xã Kỳ Anh gắn với Khu kinh tế Vũng Áng là khu đô thị công nghiệp năng động phía Nam và là khu kinh tế động lực của tỉnh, đặc biệt trong năm 2022 sẽ có nhiều dự án trọng điểm được triển khai, vì vậy, yêu cầu địa phương, các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Tỉnh sẽ luôn tạo điều kiện, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn để các doanh nghiệp tiếp tục phát triển bền vững.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh cũng đã chúc tết, tặng quà cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Thị ủy, UBND thị xã Kỳ Anh...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung cao cho công tác phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh và các hoạt động an sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn.

Chúc tết, tặng quà cán bộ, người lao động Ban Quản lý KKT tỉnh.

Trước đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đã dự lễ phát động tết trồng cây năm Nhâm Dần 2022.

Đại biểu tham dự lễ phát động tết trồng cây tại thị xã Kỳ Anh.

Từ nay đến ngày 28/2, toàn TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) phấn đấu trồng gần 5.600 cây xanh các loại. Trong ngày ra quân, các lực lượng tiến hành trồng 500 cây bàng Đài Loan tại tuyến đường lớn thuộc TDP Hoàng Trinh, phường Kỳ Trinh.. Việc trồng và bảo vệ cây xanh tại thị xã gắn với bảo vệ rừng theo phương châm “trồng cây xanh là bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai”.

Ngay sau lễ phát động, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh, cùng lãnh đạo các sở, ngành...

...và chính quyền, Nhân dân thị xã Kỳ Anh tham gia trồng cây xanh tại tuyến đường lớn thuộc TDP Hoàng Trinh, phường Kỳ Trinh.

Thu Trang