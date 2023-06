Tập trung đưa TX Kỳ Anh trở thành trung tâm kinh tế động lực của Hà Tĩnh

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng đề nghị TX Kỳ Anh cần đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh quy hoạch chung để tháo gỡ vướng mắc các dự án trên địa bàn, đồng thời phủ kín quy hoạch phân khu, tạo điều kiện thu hút đầu tư.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự hội nghị.

Sáng 14/6, Ban Chấp hành Đảng bộ TX Kỳ Anh tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Đình Hải và lãnh đạo một số ban, ngành, đơn vị cùng dự.

Chủ trì hội nghị.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025, cấp ủy, chính quyền từ thị xã đến cơ sở ở thị xã Kỳ Anh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ chính trị được giao, đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Đại hội đề ra 20 chỉ tiêu, đến nay đã có 3/20 chỉ tiêu đạt và 15/20 chỉ tiêu đạt từ 50% trở lên.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục đổi mới, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong Nhân dân. TX Kỳ Anh đã thường xuyên nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ gắn với đột phá chiến lược xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt. Việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, của thị xã được thực hiện nghiêm túc, chất lượng.

Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ Phan Duy Vĩnh khai mạc hội nghị.

Thị xã luôn quan tâm đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; tập trung thực hiện tốt công tác dân vận và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội.

Kinh tế thị xã từng bước phục hồi, phát triển tích cực. Quy mô nền kinh tế tăng 1,4 lần so với năm 2020, thu ngân sách trên địa bàn đã vượt qua giai đoạn khó khăn, ngày càng có xu hướng tăng, đến cuối năm 2022, đạt hơn 9.000 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 410 tỷ (đạt 69,5% so với chỉ tiêu nghị quyết).

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo đúng hướng, các ngành công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế, tạo động lực cho sự phát triển; giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng tăng bình quân hằng năm 6,55%; các khu, cụm công nghiệp cơ bản hoàn thành đầu tư hạ tầng, bắt đầu thu hút đầu tư thứ cấp; các cơ sở công nghiệp địa phương sản xuất ổn định, có mức tăng trưởng khá.

Bí thư Đảng uỷ xã Kỳ Hoa - Nguyễn Thị Hoài Nam tham luận nội dung “Đảng uỷ lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với triển khai thực hiện Nghị Quyết 02 của BTV Thị uỷ và Nghị quyết số 21 của BCH Trung ương Đảng về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới”.

Giá trị các ngành thương mại - dịch vụ đạt 6.875 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân đạt 8,21%/năm. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã thành lập mới 328 doanh nghiệp (tổng số hiện là 1.054 doanh nghiệp). Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 152,34 triệu đồng/năm, dự kiến cuối năm 2023 đạt 184,49 triệu đồng/năm.

Chương trình trọng điểm về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng được triển khai quyết liệt. Đến nay, đã cơ bản bàn giao mặt bằng cho 56/64 dự án; giải quyết cơ bản hoàn thiện 81/86 tồn đọng.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, mỗi xã một sản phẩm được quan tâm thực hiện và đạt kết quả khá. Đến nay, có 3 xã (Kỳ Ninh, Kỳ Hà và Kỳ Hoa) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (vượt 1 xã so với mục tiêu nghị quyết đề ra); có 3/6 phường đạt chuẩn đô thị văn minh; có 396 mô hình phát triển kinh tế, 21 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao và 4 sao. Thị xã Kỳ Anh đang hoàn thành nhiêm vụ xây dựng nông thôn mới.

Bí thư Đảng uỷ xã Kỳ Lợi Bùi Đức Trình tham luận nội dung “Công tác dân vận của hệ thống chính trị góp phần đẩy nhanh tiến độ GPMB phục vụ các dự án trên địa bàn”.

Thị xã tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ; xây dựng thị xã Kỳ Anh lên thành phố vào năm 2025 và trở thành trung tâm kinh tế động lực của tỉnh. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2020 - 2023 ước đạt 44.763 tỷ đồng (dự kiến vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra). Tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn giai đoạn 2021-2023 ước đạt 1.423 tỷ đồng.

Công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên, đất đai, bảo vệ môi trường ngày càng được nâng cao, có hiệu lực, hiệu quả; công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) phục vụ các dự án đầu tư được tập trung triển khai quyết liệt; giải quyết tồn đọng có hiệu quả.

Cải cách hành chính được đẩy mạnh, đạo đức công vụ gắn với trách nhiệm người đứng đầu được nâng cao; từng bước hiện đại hóa nền hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, góp phần thúc đẩy thu hút đầu tư. Kết quả đánh giá sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước năm 2022 đạt 14,3/15 điểm, đạt 95,33%, chỉ số cải cách hành chính thị xã năm 2022 xếp thứ 3 toàn tỉnh.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển khá toàn diện; đời sống tinh thần, sức khỏe, dân trí của Nhân dân không ngừng được nâng lên; nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, nhất là giáo dục mũi nhọn; quốc phòng - an ninh được giữ vững; an sinh xã hội được đảm bảo...

Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Trung Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Đình Hải trao đổi với đại biểu bên lề hội nghị.

Thời gian tới, Ban Chấp hành Đảng bộ TX Kỳ Anh xác định tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng…

Tập trung thực hiện cải cách hành chính, chuyển đổi số, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp; đẩy mạnh triển khai hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các chính sách tín dụng ưu đãi, hỗ trợ lãi suất; đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, xây dựng gắn với phát triển đô thị; phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch gắn với lợi thế của thành phố công nghiệp nhằm thúc đẩy chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động..

Bí thư Thị ủy Kỳ Anh Đặng Văn Thành đề nghị các phòng, ban, địa phương triển khai cụ thể các giải pháp từ nay đến hết nhiệm kỳ để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ giải pháp về phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp đi vào chiều sâu; tiếp tục chỉ đạo thực hiện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phấn đấu cuối năm 2023 có 6/6 phường đạt chuẩn đô thị văn minh, thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, xây dựng Kỳ Hoa, Kỳ Hà đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu...

Triển khai quyết liệt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất phục vụ thu hút đầu tư tại Khu kinh tế Vũng Áng...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bên cạnh biểu dương những kết quả đạt được của thị xã, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cũng chỉ ra những hạn chế qua gần 3 năm thực hiện nghị quyết. Đồng thời đề nghị BCH, BTV Thị ủy Kỳ Anh quan tâm đúng mức công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo các cấp; quán triệt, triển khai đồng bộ các chủ trương, nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Trung Dũng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Thường xuyên quan tâm công tác phát triển, thu hút, bồi dưỡng, đào tạo nguồn cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển của thị xã trong giai đoạn mới; xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự tâm huyết, trăn trở với công việc, vì sự phát triển của thị xã; tiếp tục đổi mới công tác hội họp; quan tâm phát triển công tác Đảng trong doanh nghiệp và tại trường học.

Tham mưu cho tỉnh các cơ chế, chính sách phát triển thị xã sớm trở thành thành phố, đặc biệt là trong huy động các nguồn lực đầu tư, quy hoạch và xây dựng hạ tầng, bộ mặt đô thị. Tăng cường quản lý quy hoạch đất đai, xử lý tồn đọng; đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh quy hoạch chung để tháo gỡ vướng mắc các dự án trên địa bàn, đồng thời phủ kín quy hoạch phân khu tạo điều kiện thu hút đầu tư.

Tiếp tục tập trung chỉnh trang đô thị, khẩn trương xây dựng đề án thành lập 2 phường mới; phối hợp với BQL Khu Kinh tế tỉnh và các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch. Tiếp tục tạo môi trường thuận lợi, thu hút các dự án.

Thị xã Kỳ Anh là địa bàn trọng yếu, do đó, địa phương phải quan tâm thường xuyên, chủ động trong triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; đảm bảo ANTT, an toàn xã hội. Theo đó, cần tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa các lực lượng, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; đồng thời đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia đảm bảo an ninh trật tự...

Tin liên quan: Đổi mới sinh hoạt chi bộ, xây dựng TX Kỳ Anh trở thành thành phố vào năm 2025 Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh Võ Hồng Hải nhấn mạnh: TX Kỳ Anh cần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ bằng cách đổi mới nội dung, phương thức thực hiện; huy động nguồn lực tập trung xây dựng TX Kỳ Anh trở thành thành phố vào năm 2025...

Đồng hành, chung sức đưa thị xã Kỳ Anh sớm trở thành thành phố Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng cảm ơn các ý kiến, kiến nghị tâm huyết của cử tri TX Kỳ Anh và đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm xử lý, nhất là các tồn đọng về đất đai, đẩy mạnh công tác GPMB phục vụ các công trình, dự án trọng điểm...

Thu Trang