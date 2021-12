Tập trung giải quyết dứt điểm các ý kiến, kiến nghị của cử tri

Chiều 7/12, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải chủ trì buổi làm việc giữa Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh với UBND tỉnh về giám sát “Giải quyết các kiến nghị của cử tri và nội dung trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XVII”.

Các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Trần Tú Anh, Trần Văn Kỳ; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Hồng Lĩnh, Đặng Ngọc Sơn; thành viên đoàn giám sát theo Quyết định số 323/QĐ-HĐND ngày 31/8/2021 của Thường trực HĐND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan cùng dự.

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng và Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải chủ trì buổi làm việc.

Đặt vấn đề tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ nêu rõ: “Các kiến nghị của cử tri đã phản ánh những vấn đề phát sinh trong quá trình quản lý, điều hành và phát triển KT-XH của tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh đã kịp thời chuyển kiến nghị đến UBND tỉnh để chỉ đạo xem xét, giải quyết, trả lời cử tri trong và sau kỳ họp”.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ đặt vấn đề tại cuộc làm việc.

Tại Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XVII, HĐND tỉnh đã chất vấn trực tiếp 4 nội dung thuộc 3 lĩnh vực: nông nghiệp và phát triển nông thôn; văn hóa - thể thao và du lịch; tài nguyên và môi trường. Đây đều là những vấn đề được cử tri và các đại biểu quan tâm.

Ngoài ra, HĐND tỉnh cũng đã chất vấn, đề nghị trả lời bằng văn bản 12 nội dung trên 7 lĩnh vực. Các nội dung này đã được Phó Chủ tịch UBND tỉnh và thủ trưởng các sở, ngành liên quan giải trình, làm rõ tại phiên chất vấn và báo cáo kết quả thực hiện sau kỳ họp.

Bên cạnh đó, Thường trực HĐND tỉnh cũng chỉ đạo các ban HĐND, các tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND tỉnh thường xuyên quan tâm giám sát, đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện nội dung mà cử tri kiến nghị, trong chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh, theo kết luận tại phiên chất vấn và cam kết của UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh báo cáo giải quyết kiến nghị của cử tri và nội dung trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XVII.

Tại buổi làm việc, đại biểu đã nghe Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh báo cáo giải quyết kiến nghị của cử tri và nội dung trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XVII.

Theo đó, ngay sau khi nhận được các kiến nghị của cử tri và nội dung trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XVII, UBND tỉnh đã phân loại các ý kiến, kiến nghị theo từng nhóm vấn đề liên quan đến: lĩnh vực kinh tế, nông nghiệp, nông thôn và đô thị; tài nguyên - môi trường; đầu tư, giao thông, xây dựng; các chương trình, dự án; văn hóa - xã hội; nội chính; quản lý tài sản công; các lĩnh vực khác.

UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung nghiên cứu, trả lời, giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND tỉnh. Trong số các nhóm vấn đề kiến nghị của cử tri và nội dung chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp, đến nay, đã giải quyết xong 47 nội dung, các nội dung còn lại đã có lộ trình, giải pháp cụ thể để xử lý dứt điểm...

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần đề nghị UBND tỉnh đẩy nhanh tiến độ công nhận lại diện tích các thửa đất có nguồn gốc sử dụng trước ngày 18/12/1980 tại các địa phương.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát và đại biểu các sở, ngành đã phân tích, làm rõ kết quả giải quyết từng nội dung theo các nhóm vấn đề cụ thể mà cử tri quan tâm. Đồng thời, đề cập tới những khó khăn trong quá trình giải quyết và các nguyên nhân dẫn đến việc một số nội dung chưa được giải quyết dứt điểm.

Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư Trần Việt Hà giải trình, làm rõ nguyên nhân các dự án chậm tiến độ theo cam kết và việc đầu tư các dự án cấp thiết trên địa bàn tỉnh.

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường Trần Hữu Khanh phân tích các nguyên nhân chính dẫn đến việc dự án chậm tiến độ như: do dịch bệnh COVID-19 phức tạp, kéo dài; vướng mắc do công tác GPMB; do chồng chéo các quy định của pháp luật...

Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Văn Việt giải trình các nội dung liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Trần Tú Anh nhấn mạnh, UBND tỉnh cần chỉ đạo các sở, ngành liên quan tăng cường phối hợp với các địa phương trong việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và nội dung chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh kết luận buổi làm việc.

Đặc biệt, phải có lộ trình cụ thể với giải pháp rõ ràng nhằm giải quyết các nội dung chưa được xử lý dứt điểm để từ đó tạo dựng niềm tin, đáp ứng lòng mong mỏi của Nhân dân.

Bên cạnh đó, cần rà soát, đánh giá và đề xuất ban hành, sửa đổi các cơ chế, chính sách chưa phù hợp nhằm giải quyết kịp thời các vấn đề do thực tiễn đặt ra trong quá trình điều hành phát triển KT-XH…

Thùy Dương - Lê Tuấn