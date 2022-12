Thị xã Kỳ Anh có 9/14 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch

Vượt qua nhiều khó khăn trong bối cảnh kinh tế chung và dịch COVID-19, năm 2022, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) có 9/14 chỉ tiêu KT-XH đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Chiều 24/11, BCH Đảng bộ thị xã Kỳ Anh tổ chức hội nghị nghe và cho ý kiến các nội dụng thuộc thẩm quyền trình kỳ họp cuối năm, HĐND thị xã khóa II.

Bí thư Thị ủy Đặng Văn Thành chủ trì hội nghị.

Kỳ họp thứ 7 của HĐND thị xã Kỳ Anh (kỳ họp cuối năm), nhiệm kỳ 2021-2026 dự kiến diễn ra trong 2 ngày, từ 26 - 27/12. Đây là kỳ họp quan trọng nhất trong năm. Các nội dung trình tại kỳ họp có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của thị xã năm 2023 cũng như các năm tiếp theo. Trong đó, có nhiều nội dung về các giải pháp, cơ chế, chính sách liên quan đến phát triển KT-XH, thực hiện 3 mũi đột phá chiến lược được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ II.

Năm 2022, thị xã Kỳ Anh có 9/14 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong ảnh: Một góc trung tâm thị xã Kỳ Anh nhìn từ trên cao.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá tình hình KT-XH năm 2022 và kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN thị xã năm 2023.

Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 29/12/2021 của HĐND thị xã đã đề ra 14 chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2022. Kết quả, có 9/14 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra trong năm 2022.

Theo đó, thu ngân sách vượt chỉ tiêu, phát triển doanh nghiệp tăng trưởng khá so với năm 2021; cải cách hành chính gắn với cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được quan tâm chỉ đạo; thu hút đầu tư đạt kết quả tốt, nhiều tập đoàn, công ty lớn khảo sát, nghiên cứu đầu tư vào TX Kỳ Anh.

Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, an sinh xã hội được quan tâm; công tác tư vấn đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động đạt nhiều kết quả nổi bật. Công tác giảm nghèo được tập trung chỉ đạo, đến nay, tỷ lệ hộ nghèo dưới 3,2%; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh Nguyễn Hoài Sơn giải đáp một số vấn đề liên quan đến các chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2022.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tiến hành thảo luận các dung liên quan đến Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư đô thị tại xã Kỳ Hoa và phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, tỷ lệ 1/500; quy hoạch chi tiết mở rộng khu nghĩa trang xã Kỳ Nam tỷ lệ 1/500; quy hoạch chung xây dựng xã Kỳ Hà và xã Kỳ Hoa; nội dung quy hoạch công tác cán bộ, đảng viên.

Trên cơ sở phân tích những hạn chế và nguyên nhân khách quan, chủ quan, thị xã Kỳ Anh xác định các nhiệm vụ trong thời gian tới, trong đó, trọng tâm là phục hồi, phát triển kinh tế, thích ứng linh hoạt, an toàn với dịch COVID-19. Giữ vững ổn định sản xuất nông nghiệp; tiếp tục tập trung cao chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Phát triển công nghiệp gắn kết chặt chẽ với bảo vệ môi trường, thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ. Phục hồi và phát huy tiềm năng phát triển khu vực du lịch, dịch vụ; tập trung triển khai công tác giải phóng mặt bằng.

Tăng cường các hoạt động xúc tiến, kêu gọi đầu tư. Đẩy mạnh cải cách hành chính; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Quan tâm phát triển văn hoá, xã hội; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; giữ vững ổn định tình hình chính trị trên địa bàn.

Bí thư Thị ủy Kỳ Anh Đặng Văn Thành ghi nhận những ý kiến góp ý của các đại biểu.

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp cụ thể về từng nội dung, kết luận tại hội nghị, Bí thư Thị ủy Đặng Văn Thành yêu cầu các phòng ban chuyên môn phải tích cực phối hợp để tiếp tục rà soát, chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết, đảm bảo chất lượng trước khi trình HĐND thị xã xem xét, quyết nghị.

Thu Trang