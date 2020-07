TX Kỳ Anh tập trung bàn giải pháp triển khai các công trình, dự án

Kỳ họp thứ 16, nhiệm kỳ 2016-2021 của HĐND TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tập trung bàn bạc, thảo luận nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển KT-XH những tháng cuối năm 2020.

Sáng 29/7, HĐND TX Kỳ Anh nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức Kỳ họp thứ 16. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh cùng dự.

6 tháng đầu năm 2020, dù trong bối cảnh chung chịu sự tác động, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, song kinh tế thị xã Kỳ Anh vẫn ổn định.

Tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt 70,71 tỷ đồng, bằng 58% so với cùng kỳ năm 2019; giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đạt hơn 364 tỷ đồng, bằng 103,24% so với cùng kỳ năm 2019; giá trị sản xuất công nghiệp đạt gần 38.000 tỷ đồng, bằng 95,32% so với cùng kỳ; giá trị tổng mức lưu chuyển bán lẻ và dịch vụ xã hội ước đạt hơn 2.300 tỷ đồng, đạt 48,5% kế hoạch.

Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Kỳ Anh Phan Duy Vĩnh khai mạc kỳ họp thứ 16

Công tác quy hoạch, chỉnh trang, quản lý đô thị được quan tâm đầu tư. Qua đó, đã hoàn thành phê duyệt, tổ chức công bố rộng rãi các đồ án quy hoạch trên địa bàn; trình xin chủ trương điều chỉnh quy hoạch khu trung tâm Kỳ Trinh; trình xin chủ trương lập quy hoạch chỉnh trang tổ dân phố Tây Yên, phường Kỳ Thịnh; điều chỉnh quy hoạch nghĩa trang Kỳ Nam phục vụ quá trình xây dựng xã NTM…

Thị xã Kỳ Anh cũng đã triển khai thực hiện công tác GPMB, tái định cư cho 32/69 dự án, hiện đã hoàn thành 9 dự án và tập trung xử lý dứt điểm những vướng mắc các dự án tồn đọng nhiều năm.

Công tác xây dựng NTM, đô thị văn minh được chỉ đạo triển khai quyết liệt theo khung kế hoạch đề ra; lĩnh vực văn hóa-xã hội được quan tâm, QP-AN được giữ vững ổn định.

Phó Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Thế Anh thông qua các tờ trình, đề án trình tại kỳ họp thứ 16

Tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND TX Kỳ Anh tập trung thảo luận, quyết định các mục tiêu, giải pháp để hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ những tháng cuối năm.

Đặc biệt là triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống hạn hán, dịch bệnh, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng NTM; tích cực thu ngân sách, nợ đọng thuế; tập trung triển khai các công trình, dự án đã được UBND thị xã phê duyệt...

Trưởng Phòng Tài chính-Kế hoạch Phan Văn Quang báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2019; kết quả thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, điều chỉnh thu chi ngân sách và phân bổ ngân sách 6 tháng năm 2020; báo cáo đầu tư phát triển đầu năm 2020, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2020

Trong kỳ họp, HĐND TX Kỳ Anh sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất về các vấn đề như: Chính sách hỗ trợ các mô hình phát triển kinh tế vẫn còn thiếu; tình trạng hạ tầng giao thông kỹ thuật nhiều nơi đã xuống cấp vẫn chưa được tái đầu tư; tiến độ giải quyết GPMB, tái định cư vẫn còn chậm.

Tiến độ cấp “bìa đỏ” đối với đất có nguồn gốc trước năm 1980 chậm; nước sạch sinh hoạt ở một số xã, phường vẫn còn thiếu; tình trạng thiếu giáo viên đứng lớp, thiếu phòng học đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm; nhiều dự án treo quá lâu gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân…

Dự kiến, kỳ họp HĐND TX Kỳ Anh lần này sẽ kết thúc vào sáng 30/7.

Thu Trang