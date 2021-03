UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo làm rõ vi phạm khai thác đất tại thôn Đất Đỏ

Sự việc đã được Báo Hà Tĩnh phản ánh ngày 17/3/2021, trong đó nêu rõ hành vi ngang nhiên mở niêm phong máy xúc để khai thác đất trái phép tại khu vực thôn Đất Đỏ, xã Thường Nga, huyện Can Lộc.

Hà Tĩnh: Ngang nhiên mở niêm phong máy xúc khai thác đất trái phép Khi đang bị tạm giữ phương tiện để làm rõ hành vi khai thác đất trái phép ở xã Thường Nga (Can Lộc, Hà Tĩnh) thì các đối tượng đã ngang nhiên tháo gỡ niêm phong để tiếp tục vi phạm.

Sau khi xem xét báo cáo kết quả kiểm tra việc khai thác đất trái phép này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn giao UBND huyện Can Lộc chịu trách nhiệm chỉ đạo Công an huyện Can Lộc điều tra, xác minh làm rõ tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm khai thác đất tại khu vực thôn Đất Đỏ, xã Thường Nga để xử lý vi phạm theo quy đinh của pháp luật.

Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo cơ quan có thẩm quyền để xử lý, tổng hợp kết quả xử lý báo cáo gửi về Sở TN&MT trước ngày 20/4/2021.

Chiều tối ngày 10/3, Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát Môi trường Công an Hà Tĩnh và các đơn vị chức năng huyện Can Lộc phát hiện 1 máy xúc và 1 ô tô tải mang BKS 37C – 134.30 đang có hoạt động bốc xúc, vận chuyển đất ra khỏi khu vực khai thác thuộc thôn Đất Đỏ, xã Thường Nga, huyện Can Lộc.

UBND huyện chỉ đạo Phòng TN&MT phối hợp với các phòng có liên quan và UBND xã Thường Nga làm việc với chủ sử dụng đất để làm rõ các sai phạm có liên quan và tiến hành xử lý vi phạm theo quy định; đồng thời làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn xã Thường Nga.

Giao trách nhiệm cho chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện tăng cường công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, nếu địa phương nào để xảy ra trình trạng khai thác khoáng sản trái phép mà không kiểm tra, xử lý kịp thời thì có hình thức xử lý nghiêm theo quy định.

Sở TN&MT chủ trì, phối hợp các đơn vị có tên trên và địa phương, cơ quan liên quan kiểm tra, chi đạo, hướng dẫn UBND huyện Can Lộc thực hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy đinh của pháp luật, báo cáo UBND tỉnh.

Tin liên quan: Vụ khai thác đất trái phép ở Can Lộc: Xem xét thu hồi đất đã cấp cho hộ gia đình Huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) yêu cầu Phòng TN&MT tham mưu quy trình thực hiện việc thu hồi đất đã cấp, thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng (GCNQSD) đất của hộ gia đình có khu vực đất để xảy ra vi phạm.

P.V