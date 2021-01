UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ thị tiết kiệm trong họp tổng kết, dành kinh phí chăm lo cho gia đình chính sách

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành chỉ thị về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện triển khai các nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Quyết liệt thực hiện “mục tiêu kép”, phấn đấu đạt cao nhất kế hoạch 2021

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua; đồng thời khẩn trương xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch cụ thể, thiết thực, bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; các nghị quyết của HĐND tỉnh và các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh để tập trung chỉ đạo thực hiện; phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu chương trình, kế hoạch năm 2021.

UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục quyết liệt thực hiện “mục tiêu kép”.

Tiếp tục quyết liệt thực hiện “mục tiêu kép”; vừa triển khai kịp thời nhiệm vụ phòng chống dịch covid-19 trong tình hình mới; vừa khôi phục phát triển kinh tế, thực hiện có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Chuẩn bị và tổ chức các hoạt động đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, chống lãng phí. Không sử dụng tiền, tài sản của Nhà nước, của tập thể hoặc có nguồn gốc từ ngân sách, công quỹ, các nguồn tài trợ để tổ chức liên hoan, chiêu đãi, thưởng, biếu, cho, tặng... không đúng chế độ quy định của Nhà nước; tăng cường chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng và triệt để tiết kiệm chi tiêu trong việc tổ chức hội nghị, tổng kết, gặp mặt cuối năm (âm lịch).

Không sử dụng xe công và phương tiện, thiết bị khác của nhà nước, tập thể để phục vụ cá nhân. Tăng cường kiểm tra, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm việc sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động trong dịp Tết, lễ hội.

Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 09/12/2020 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 28/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Tết Nguyên đán và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp, nghiêm cấm mọi hình thức biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp; dành thời gian và kinh phí chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công, gia đình thương binh liệt sĩ, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ bị thiệt hại do thiên tai, trẻ em mồ côi, người già không nơi nương tựa.

Ngay sau dịp nghỉ Tết, các đơn vị, địa phương khẩn trương tập trung thực hiện các nhiệm vụ, không để chậm trễ ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp.

Không để thiếu hàng hoặc tăng giá đột biến dịp Tết

Các Sở, ngành: Công Thương, Tài chính, Cục Hải quan, Cục Quản lý thị trường, Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận và hàng giả tỉnh (Ban Chỉ đạo 389 tỉnh) phối hợp với các ngành chức năng, UBND các huyện, thành phố, thị xã chủ động triển khai các biện pháp ổn định thị trường, không để thiếu hàng hoặc tăng giá đột biến.

Lực lượng quản lý thị trường có nhiệm vụ kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng.

Khảo sát, nắm chắc nhu cầu thị trường, chỉ đạo chuẩn bị hàng hóa đủ số lượng, đa dạng, đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán gắn với thực hiện Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và Chương trình Đưa hàng Việt về nông thôn; đẩy mạnh tiêu thụ nông sản cho nông dân; cung ứng sớm, đầy đủ hàng hóa bình ổn thị trường cho các địa phương, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện khó khăn, vùng bị thiệt hại do lũ lụt.

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường nhưng không để ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng; tăng cường kiểm tra niêm yết giá và bán theo giá niêm yết; không để xảy ra hiện tượng đầu cơ, tăng giá bất hợp lý, nhất là các mặt hàng thiết yếu; xử lý nghiêm việc vận chuyển, kinh doanh gia súc, gia cầm và các sản phẩm khác không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép pháo, thuốc nổ các loại, chất gây nghiện, đồ chơi bạo lực...

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất vụ Xuân 2021 đảm bảo diện tích, cơ cấu giống, lịch thời vụ; thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết, sâu bệnh và có biện pháp khắc phục kịp thời; tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, nhất là bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, dịch lở mồm long móng, bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò.

Không để bất kỳ người dân nào thiếu đói

Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với các tổ chức đoàn thể, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã rà soát nắm chắc tình hình đời sống nhân dân để có kế hoạch hỗ trợ, cứu trợ, đặc biệt là các đối tượng: Người có công với cách mạng, chính sách xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hộ nghèo, các vùng tái định cư và các đối tượng chính sách khác. Vận động các tổ chức, các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống “tương thân, tương ái”; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, tuyệt đối không để cho bất kỳ người dân nào thiếu đói trong dịp Tết. Chuẩn bị quà và các điều kiện khác để phục vụ đủ và kịp thời các nhiệm vụ đột xuất xảy ra.

Công ty TNHH Hải Dương (Vũng Tàu) và những người bạn tại Vũng Tàu trao tặng 300 suất quà với tổng trị giá 300 triệu đồng.

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với các sở, ngành, các địa phương tổ chức tốt các chương trình, hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch, lễ hội trước, trong và sau Tết đảm bảo thiết thực, an toàn, tiết kiệm và thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch covid-19; thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Phối hợp với các địa phương tăng cường quản lý lễ hội, các điểm văn hoá tâm linh. Phối hợp với Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng chương trình phong phú, hấp dẫn, phù hợp với truyền thống văn hóa và phong tục tập quán của địa phương, đáp ứng nhu cầu văn hoá tinh thần cho nhân dân đón Tết.

Bảo đảm an toàn sức khoẻ cho Nhân dân

Sở Giao thông Vận tải chủ động phối hợp các địa phương tăng cường chỉ đạo, kiểm tra các bến xe khách trên địa bàn, các doanh nghiệp, đơn vị vận tải không để xảy ra tình trạng tăng giá vé, cước phí trong những ngày Tết, tổ chức đưa đón hành khách chu đáo, an toàn, không xảy ra tình trạng ứ đọng khách tại các bến xe trong dịp Tết. Đảm bảo các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, các điểm giao cắt giữa các công trình đang thi công với các tuyến đường đang khai thác trên địa bàn tỉnh thông suốt, không có sự cố hư hỏng cầu, đường xảy ra.

Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai chương trình dạy học và nghỉ Tết đảm bảo chất lượng; phối hợp với Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh tuyên truyền giáo dục đoàn viên, thanh niên, sinh viên, học sinh thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

Các bệnh viện cần duy trì hoạt động bình thường, trực cấp cứu 24/24 giờ để bảo đảm an toàn sức khoẻ cho Nhân dân.

Sở Y tế phối hợp với các sở, ngành chức năng và UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch Covid-19, thực hiện nghiêm các quy trình về quản lý nhập cảnh, kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu; chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các hoạt động y, dược, việc tuân thủ các các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, không để dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm xảy ra trong dịp Tết, bảo đảm an toàn sức khoẻ cho nhân dân. Chỉ đạo các bệnh viện tuyến tỉnh và bệnh viện đa khoa các huyện, thành phố, thị xã duy trì hoạt động bình thường, trực cấp cứu 24/24 giờ, bố trí đủ lượng thuốc để xử lý kịp thời các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra; tổ chức thăm hỏi, động viên các bệnh nhân nặng đang phải điều trị tại các bệnh viện trong dịp Tết.

Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh thông tin kịp thời chính sách tiền tệ; chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn đảm bảo hoạt động an toàn, thông suốt của hệ thống máy rút tiền ATM/POS và các biện pháp trả lương kịp thời; tiếp tục thực hiện các giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid-19 và thiên tai; đảm bảo đủ nguồn vốn, đơn giản thủ tục để tạo điều kiện thuận lợi, ưu tiên vào lĩnh vực sản xuất cần thiết, lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, cho vay phục vụ sản xuất, kinh doanh mua sắm phục vụ Tết Nguyên đán, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 và những năm tiếp theo.

Các lực lượng: Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp thường xuyên, đồng bộ, nắm chắc tình hình, chủ động xử lý các vấn đề phát sinh; đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, vận chuyển tàng trữ, đốt pháo. Tổ chức ra quân liên tục truy quét tội phạm hình sự, băng nhóm xã hội, tệ nạn xã hội, buôn bán vận chuyển, sử dụng ma túy, đảm bảo an toàn giao thông...

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các sở, ngành chức năng, UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệp hiểu và tham gia thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là những nội dung nêu tại Chỉ thị này.

Điện lực Hà Tĩnh và Công ty Cấp nước Hà Tĩnh kiểm tra và có giải pháp đảm bảo cấp điện, nước đầy đủ, kịp thời, ổn định, an toàn phục vụ trước, trong và sau Tết cho nhân dân, doanh nghiệp và đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Không để việc tồn đọng sau Tết

Các sở, ban, ngành, các cơ quan đơn vị, các địa phương tăng cường phối hợp, chỉ đạo, kiểm tra, tạo điều kiện để các cơ sở sản xuất, kinh doanh khắc phục khó khăn, triển khai các biện pháp giảm giá thành, nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo phong trào thi đua sôi nổi ngay từ những ngày đầu năm nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đáp ứng nhu cầu đời sống dân sinh.

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức có trách nhiệm trực tiếp giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp, các nhà đầu tư.

Phân công, bố trí lãnh đạo và cán bộ trực 24/24 giờ tại công sở và các khu vực cần thiết trong các ngày nghỉ để bảo vệ tài sản, xử lý những công việc đột xuất, thường xuyên trong dịp Tết Nguyên đán; nhất là các cơ quan, đơn vị, tổ chức có trách nhiệm trực tiếp giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp, các nhà đầu tư...; không để việc tồn đọng sau Tết.

Sớm khởi công xây nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ

UBND các huyện, thành phố, thị xã tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các giải pháp nêu tại Chỉ thị này; nhất là chú trọng việc bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội và quan tâm chăm lo đời sống, bảo đảm mọi người dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn; đồng thời, bố trí trực ban liên tục để xử lý kịp thời những sự cố xảy ra.

Xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ đang là yêu cầu đặt ra tại nhiều địa bàn.

Chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống đại dịch covid-19, tuyệt đối không chủ quan, đề cao trách nhiệm người đúng đầu, sẵn sàng ứng phó, chỉ đạo quyết liệt các biện pháp phòng chống đại dịch covid-19. Chủ động bố trí các lực lượng và chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn; xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận chuyển và giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn. Khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục để khởi công xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ và nhà ở kiên cố cho người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng do thiên tai trên địa bàn tỉnh.

Chuẩn bị lực lượng cứu hộ, cứu nạn, ứng cứu và xử lý kịp thời các sự cố, tai nạn xảy ra; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông theo quy định của pháp luật. Tổ chức lực lượng chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện và xử lý kịp thời các tội phạm và tệ nạn xã hội ngay tại cơ sở; chủ động đập tan âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch lợi dụng dịp Lễ, Tết, các sự kiện chính trị quan trọng, đặc biệt là dịp diễn ra Đại hội lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 để kích động, gây rối, phá hoại.

Tổ chức bắn pháo hoa chào mừng năm mới 2021 và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 phải phù hợp với điều kiện, khả năng địa phương, với tinh thần tiết kiệm, đảm bảo tuyệt đối an toàn và không sử dụng ngân sách nhà nước theo đúng quy định; không tổ chức sự kiện, lễ hội xa hoa, lãng phí trước, trong và sau Tết.

Đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức cấp dưới phối hợp với chính quyền các cấp và các đơn vị có liên quan tham gia tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các doanh nghiệp, tổ chức, tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các nội dung trên và tổ chức tốt việc kêu gọi ủng hộ Tết cho người nghèo năm 2021...

