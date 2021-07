Bảo hiểm xã hội Hà Tĩnh vượt khó khăn giữ nhịp phát triển

Những tháng đầu năm 2021 tiếp tục là thời gian khó khăn đối với ngành BHXH khi phải đối mặt với những diễn biến mới của dịch bệnh Covid-19. Tuy vậy, bằng quyết tâm và sự nỗ lực, BHXH Hà Tĩnh đã luôn giữ nhịp phát triển.

Mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19, nhất là khi trên địa bàn tỉnh có những diễn biến phức tạp nhưng BHXH đã nỗ lực vượt khó, giành được những kết quả khá trên lĩnh vực phát triển đối tượng tham gia.

Sự khôi phục sản xuất tại các doanh nghiệp sau ảnh hưởng của dịch bệnh năm 2020 đã giúp tỷ lệ người tham gia BHXH bắt buộc tăng lên. Ảnh Đức Thiện

Trong đó, BHXH bắt buộc trong 6 tháng đầu năm gặp khá nhiều thuận lợi khi có thêm 2.377 lao động tham gia. Trước đó, cùng kỳ 2020, số người tham gia BHXH bắt buộc giảm 1.927 người so với năm 2019. Kết quả này, một phần do các doanh nghiệp tại Hà Tĩnh đã dần khôi phục sản xuất sau ảnh hưởng của dịch bệnh năm 2020; một phần do các doanh nghiệp may mặc ở Đức Thọ, Hồng Lĩnh thu hút lao động, mở rộng quy mô sản xuất.

Bà Trương Thị Tuyết - Trưởng phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng BHXH Hà Tĩnh cho biết: “Năm 2021 mặc dù phải trải qua nhiều khó khăn nhưng chúng tôi đã linh hoạt, tận dụng mọi điều kiện thuận lợi để thực hiện tốt công tác tuyên truyền. Nhiều hình thức tuyên truyền vẫn được duy trì dưới những quy mô phù hợp với tình hình dịch bệnh. Nhờ đó, BHXH Hà Tĩnh vẫn giữ nhịp phát triển khá đều đặn, không để xẩy ra tình trạng bị gián đoạn trong phát triển đối tượng, nhất là BHXH tự nguyện và BHYT”.

Mặc dù dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng những thông tin về BHXH tự nguyện, BHYT cùng những chính sách hỗ trợ của Nhà nước, của tỉnh vẫn đến được với người dân, góp phần nâng cao, thay đổi nhận thức của một bộ phận Nhân dân về BHXH.

Với chủ trương không để gián đoạn về phát triển đối tượng, các địa phương đều đã rất nỗ lực trong tuyên truyền phát triển đối tượng. Tuy kết quả thấp hơn 1,51% so với chỉ tiêu được giao theo Quyết định số 2353/QĐ-UBND của UBND tỉnh nhưng từ đầu năm đến nay, BHXH tự nguyện đã tăng thêm được 3.982 người, chiếm 4% so với lao động trong độ tuổi.

Ông Nguyễn Hữu Bằng - Giám đốc BHXH huyện Hương Sơn chia sẻ: “Sau khi đạt được những “kỳ tích” trong phát triển đối tượng BHXH tự nguyện năm 2020, chúng tôi xác định phát triển BHXH tự nguyện là một trong những mục tiêu hàng đầu trong kế hoạch năm 2021.

Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh Covid-19 với những diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng rất lớn đến quá trình tuyên truyền, vận động. Trong hoàn cảnh đó, chúng tôi chủ trương giữ nhịp tăng trưởng. Nhờ đó, trong 6 tháng đầu năm đã tăng thêm được 374 người. Kết quả đó là động lực để chúng tôi tiếp tục cố gắng trong thời gian tới”.

Sự linh hoạt trong việc thay đổi hình thức tuyên truyền phù hợp với tình hình dịch bệnh đã giúp BHXH tỉnh duy trì được nhịp phát triển trong hoàn cảnh nhiều khó khăn.

Thời gian qua, với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp và việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 263/2020/NQ-HĐND (quy định chính sách hỗ trợ đóng BHYT cho người cao tuổi, người thuộc hộ gia đình cận nghèo, hộ gia đình có mức sống trung bình) nên số người tham gia BHYT trong 6 tháng đầu năm 2021 đã tăng 65.870 người.

Kết quả đó đã đưa tỷ lệ bao phủ nội tỉnh đạt 88,3% (nếu tính cả lao động đi nước ngoài tham gia BHYT ở nước sở tại thì tỷ lệ bao phủ đạt 94%), tăng 4,6% so với kết quả năm 2020. Đây cũng chính là tỷ lệ bao phủ tăng trưởng lớn nhất từ trước đến nay.

Quan tâm đến công tác khám chữa bệnh cho đối tượng tham gia BHYT cũng là cách để BHXH tỉnh "níu giữ" người dân (Trong ảnh: Phó Giám đốc BHXH Hà Tĩnh Phan Văn Anh trao quà cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết nguyên đán 2021)

Để duy trì và phát triển bền vững tỷ lệ bao phủ, BHXH Hà Tĩnh đã đề nghị ban chỉ đạo BHXH, BHYT toàn dân các cấp thường xuyên quan tâm đến kết quả của từng xã, phường, thị trấn và chỉ đạo các đơn vị đôn đốc thu tái tục để thẻ BHYT có thời gian liên tục, đảm bảo quyền lợi tối đa cho người dân trong thực hiện khám chữa bệnh.

BHXH Hà Tĩnh tiếp tục vượt qua khó khăn, linh hoạt ứng biến với tình hình nhằm phát huy những kết quả đạt được và giành những kết quả mới. Bên cạnh những giải pháp về truyền thông, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng CNTT, giải quyết chi trả kịp thời các chế độ BHXH, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát... chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển hệ thống mạng lưới đại lý thu BHXH, BHYT. Trong đó, tập trung vào các nhóm đối tượng: Hộ gia đình; học sinh, sinh viên; người lao động trong các đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; cán bộ đoàn thể cấp xã, thôn xóm, công an viên; người lao động có thu nhập ổn định…chưa tham gia BHXH, BHYT để tuyên truyền, vận động. Phó Giám đốc BHXH Hà Tĩnh Phan Văn Anh

Phong Linh