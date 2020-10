Hà Tĩnh đề nghị Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng vừa ký Văn bản số 6967/UBND-NL1 ngày 20/10/2020 về việc đề nghị Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn.

Nhà máy thủy điện Hố Hô xả tràn

Do chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa kết hợp với rìa Bắc dải hội tụ nhiệt đới nên trên địa bàn Hà Tĩnh có mưa, mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa đo được từ 7h ngày 15/10 đến 4h ngày 20/10 tại các trạm khí tượng thủy văn phổ biến từ 500 – 700 mm; đặc biệt tại TP Hà Tĩnh 1.369 mm, Thạch Đồng 1.198 mm, Kẻ Gỗ 1.239 mm…

Từ chiều 18/10, các hồ chứa bắt đầu xả lũ. Hồ Kẻ Gỗ xả lũ lúc 13h ngày 18/10 với lưu lượng 30-50 m3/s, hiện nay đang xả 800 m3/s; Thủy điện Hố Hô bắt đầu xả tràn từ 9h ngày 16/10 với lưu lượng 161 m3/s, thời điểm xả lớn nhất lúc 19h ngày 16/10 với lưu lượng 911 m3/s.

Do ảnh hưởng của mưa, lũ, kết hợp xả tràn các hồ chứa thủy lợi, thủy điện, gây ngập lụt diện rộng trên địa bàn Hà Tĩnh. Tính đến thời điểm này, Hà Tĩnh đã có 90 xã bị ngập với tổng số 31.000 hộ/105.373 người; hệ thống đường giao thông bị ngập sâu và hư hỏng nghiêm trọng. Công tác cứu hộ, cứu nạn, di dời người dân hiện gặp rất nhiều khó khăn.

Theo dự báo trong thời gian tới, tình hình mưa, lũ đang diễn biến phức tạp, sẽ có thêm nhiều vùng bị ngập sâu và cô lập, nguy cơ mất an toàn các hồ chứa rất cao.

Để tăng cường công tác cứu hộ, cứu nạn trong phòng, chống thiên tai thời gian tới, UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ cho địa phương các trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn.

Cụ thể: 50 chiếc xuồng cao tốc ST450, ST660, ST750, ST1200; 166 chiếc phao bè nhẹ, 5.560 chiếc áo phao.

Ngoài ra, tỉnh cũng xin hỗ trợ 37 bộ nhà bạt các 60 m2, 234 bộ nhà bạt 24,75 m2, 216 bộ nhà bạt 16,5 m2 và 118 máy phát điện.

