Kiến nghị ngân hàng miễn phí nạp tiền tài khoản thu phí không dừng

Các nhà cung cấp dịch vụ đang tiếp tục đàm phán với các tổ chức tín dụng để xem xét liên kết dịch vụ và miễn phí khi nạp tiền vào tài khoản thu phí không dừng.

Các tuyến đường cao tốc đã chính thức vận hành dịch vụ thu phí tự động không dừng từ ngày 1/8 vừa qua. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo chủ đầu tư các tuyến cao tốc, nhà cung cấp dịch vụ thu phí tự động không dừng (ETC) khắc phục nhanh nhất các bất cập và tồn tại để đảm bảo cung cấp dịch vụ tốt nhất cho người dân.

Hạn mức số dư trong tài khoản ETC chỉ là tạm thời

Tại cuộc họp kiểm điểm tình hình triển khai thực hiện thu phí ETC trên toàn quốc của Bộ Giao thông Vận tải vào chiều 4/8, theo ông Tô Nam Toàn, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ (Tổng cục Đường bộ Việt Nam), từ 9 giờ ngày 1/8/2022, các tuyến cao tốc đã thực hiện thu phí ETC theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải.

Số liệu thống kê trong 2 ngày đầu triển khai thu phí ETC cho thấy lưu lượng xe qua các trạm thu phí là 474.486 xe; có 23.051 xe phải xử lý sự cố (chiếm tỷ lệ 4,86%); số lượng xe phải dán thẻ, nạp tiền tại trạm là 16.972 xe.

Đến thời điểm 2/8, cả nước đã có hơn 3,52 triệu phương tiện trên toàn quốc dán thẻ đầu cuối (đạt tỷ lệ 75,9%), tăng 1,19 triệu xe so với thời điểm cuối năm 2021. Với tốc độ này, ông Toàn kỳ vọng việc đạt tỷ lệ xe dán thẻ và sử dụng ETC trên 80% vào cuối tháng Tám là rất khả thi.

Tuy nhiên, phía Tổng cục Đường bộ cũng chỉ ra vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định làm phát sinh ùn tắc cục bộ tại các trạm thu phí trên một số tuyến cao tốc.

Cụ thể, chủ xe chưa dán thẻ đầu cuối trước khi vào tuyến, không có hoặc không đủ số dư trong tài khoản giao thông; xe đến trạm thu phí mới dán thẻ nên tài khoản chưa được kích hoạt kịp thời; hệ thống thiết bị tại trạm không đọc được thẻ là do nhiều chủ phương tiện dán thẻ đã lâu nhưng chưa sử dụng dịch vụ nên thẻ bị suy giảm chất lượng, thẻ bị dán sai quy cách; hệ thống thu phí ETC mới đưa vào hoạt động nên vẫn cần thời gian để hiệu chỉnh, hoàn thiện...

Bên cạnh đó, còn có các lỗi khách quan như xe dán 2 thẻ dẫn đến khi qua trạm barie không mở do có một tài khoản không đủ số dư; xe đổi chủ nên chủ phương tiện không nắm được thông tin để nạp tiền vào tài khoản giao thông hoặc không dán được thẻ mới. Đối với trường hợp này, chủ phương tiện nên tìm hiểu thông tin với chủ phương tiện cũ và liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để được hỗ trợ chuyển đổi tài khoản hoặc dán thẻ mới.

Tại cuộc họp, đơn vị quản lý vận hành tuyến cao tốc cũng lý giải về yêu cầu chủ phương tiện duy trì số dư tài khoản.

Ông Nguyễn Văn Nhi, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho rằng việc áp dụng duy trì số dư trong tài khoản là phương án tạm thời trước mắt để đi vào cao tốc; tối ưu thời gian xử lý sự cố, không để ùn tắc kéo dài tại các điểm ra cao tốc.

Chỉ ra thực tế hiện nay lượng xe qua trạm thu phí trên các tuyến do VEC quản lý chưa nạp tiền vào tài khoản hoặc số dư không đủ còn rất lớn, ông Nhi dẫn chứng trong tình huống bình thường, một xe qua trạm ETC mất khoảng 2-4 giây. Trường hợp tài khoản không đủ tiền thì thời gian xử lý tại điểm ra sẽ mất trên 5 phút vì phải tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin điểm vào, hướng dẫn nạp tiền, thu tiền mặt… Nếu nhiều xe phải xử lý có thể dẫn đến ùn tắc kéo dài trên tuyến, gây cản trở giao thông và không đảm bảo hiệu quả của thu phí ETC.

Vì vậy, hạn mức số tiền trong tài khoản ETC cao sẽ giải thoát tốt hơn cho đại đa số xe lưu thông trên tuyến ra bất cứ trạm nào đều không phải dừng lại để xử lý sự cố vì không đủ tiền để đi ra khỏi trạm. Hạn mức chỉ là tạm thời, sẽ có sự thay đổi phù hợp tốt nhất cho người tham gia giao thông.

Sẽ đàm phán với ngân hàng để miễn phí nạp tiền

Đối với vấn đề nạp tiền vào tài khoản phải mất phí, đại diện nhà cung cấp dịch vụ là VETC và VDTC cho biết hai đơn vị này không hề thu bất cứ loại phí nạp tiền nào của người dân, phí này là do phía ngân hàng hoặc đơn vị trung gian thanh toán theo quy định.

Hiện nay, có khoảng 10 kênh để nạp tiền vào tài khoản giao thông, nhà cung cấp dịch vụ đang tiếp tục đàm phán với các tổ chức tín dụng để xem xét liên kết dịch vụ và miễn phí khi nạp tiền vào tài khoản giao thông.

Hai nhà cung cấp dịch vụ cũng đã thông báo và khuyến nghị cho người dân nên sử dụng dịch vụ chuyển khoản miễn phí vào tài khoản ngân hàng của VETC hoặc VDTC bằng hình thức Internet banking để nạp tiền, nội dung chuyển khoản chỉ cần điền thông tin biển số xe hoặc số tài khoản giao thông là có thể đảm bảo thành công. Số tiền trong tài khoản giao thông thuộc quyền sở hữu và quản lý của khách hàng, khi xe đi qua trạm thì số tiền bị trừ sẽ thuộc quyền sở hữu của đơn vị cung cấp dịch vụ và số dư còn lại khách hàng có thể rút ra tùy theo nhu cầu của khách hàng.

Nhân viên của nhà cung cấp thu phí không dừng hướng dẫn tạo tài khoản, nạp tiền cho chủ phương tiện để sử dụng dịch vụ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Với ý kiến cho rằng hình thức trả tiền sau sẽ giải quyết được bất cập trong việc phải duy trì số dư, tính phí khi nạp tiền tài khoản ETC, đại diện Tổng cục Đường bộ cho biết sẽ xây dựng hành lanh pháp lý để áp dụng trong giai đoạn 2 của lộ trình thu phí không dừng , đặc biệt là phải phân tích rất nhiều tình huống xử lý như xe không chính chủ, phương thức thu hồi nợ, phát sinh nợ xấu và vấn đề đánh giá tín chấp của người sử dụng…

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ yêu cầu các đơn vị cung cấp dịch vụ phải kết nối, đàm phán với các tổ chức tín dụng để việc nạp tiền vào tài khoản không phải là nhiều kênh nạp tiền mà phải có phương án nhanh nhất, tiện lợi nhất.

Về việc khuyến nghị số dư trong tài khoản, ông Thọ nhấn mạnh đây chỉ là phương án tạm thời, phải tính toán kỹ lưỡng mọi tình huống thật phù hợp và giải thích rõ để người dân hiểu và chia sẻ.

Thứ trưởng Thọ cũng chỉ đạo nhà cung cấp dịch vụ phải liên thông thông suốt với nhau, dứt điểm về tình trạng dán thẻ chồng lấn; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân hình thành thói quen sử dụng dịch vụ; việc tổ chức giao thông, tổ chức dán thẻ phải phù hợp với điều kiện thực tế, khoa học, tránh hiện tượng dồn toa gây cản trở lưu thông trên tuyến; kiên quyết giám sát để các tuyến còn lại chỉ duy trì 1 làn hỗn hợp; giải quyết mọi vấn đề tồn tại để đảm bảo cung cấp dịch vụ tốt nhất cho người dân.

“Tinh thần phục vụ nhân dân là trên hết, chúng ta phải tạo ra thói quen để người dân thấy được giá trị lợi ích của ETC,” Thứ trưởng Thọ khẳng định.

Theo Việt Hùng (Vietnam+)