Người có công Hà Tĩnh phấn khởi nhận trợ cấp ưu đãi qua hệ thống bưu điện

Lần đầu nhận chi trả trợ cấp ưu đãi qua hệ thống bưu điện, người có công ở Hà Tĩnh phấn khởi với chất lượng dịch vụ và sự tiện lợi của hình thức chi trả mới này.

Video: Ông Nguyễn Trí Bình - Thương binh ở phường Kỳ Phương, TX Kỳ Anh phấn khởi chia sẻ khi nhận chế độ ưu đãi qua hệ thống bưu điện

Người có công phường Kỳ Phương, TX Kỳ Anh chờ nhận chế độ trợ cấp.

Từ cuối tháng 6/2021, ông Lê Văn Mão - thương binh 4/4, bệnh binh 2/3 cùng các đối tượng người có công ở xã Kỳ Giang (huyện Kỳ Anh) được nghe thông báo, hướng dẫn trên hệ thống truyền thanh về kế hoạch thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có công qua hệ thống bưu điện.

Ông Lê Văn Mão phấn khởi cho biết: “Tôi được lĩnh 2 khoản gồm trợ cấp thương binh và bệnh binh với tổng số tiền trên 4 triệu đồng/tháng. Sáng ngày 4/7, tôi đến điểm bưu điện xã để nhận tiền trợ cấp, tại đây nhân viên bưu điện phục vụ vui vẻ, nhanh, gọn. Đang trong thời gian dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, chúng tôi còn được phổ biến các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại điểm bưu điện xã”.

Cán bộ Bưu cục xã Kỳ Bắc, huyện kỳ Anh chi trả trợ cấp ưu đãi người có công.

Có mặt tại trụ sở Bưu điện thị trấn Nghèn từ khá sớm, ông Phan Đình Tửu - thương binh ¼ ở thị trấn Nghèn (Can Lộc) cho biết: “Nhận chi trả qua bưu điện, với lịch chi trả cố định ngày vào ngày 3 hàng tháng giúp tôi chủ động hơn trong công việc gia đình. Hơn nữa, đến nhận tiền trợ cấp ưu đãi tại bưu điện chỉ có người có công nên không còn cảnh chật chội, xếp hàng làm thủ tục như tại UBND thị trấn trước đây”.

Huyện Can Lộc triển khai chi trả trợ cấp ưu đãi người có công từ ngày 3 - 5/7 cho gần 4.500 đối tượng với số tiền gần 8 tỷ đồng. Theo ông Võ Xuân Phong - Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Can Lộc, “việc chi trả các chính sách trợ cấp hàng tháng cho đối tượng người có công qua hệ thống bưu điện không chỉ nhanh chóng, kịp thời hơn so với trước đây mà còn giảm áp lực công việc cho Phòng LĐTB&XH cấp huyện, giúp cán bộ làm công tác TB&XH có nhiều thời gian tập trung vào việc chuyên môn, tuyên truyền, phổ biến chính sách, quản lý đối tượng...”.

Người có công đến bưu cục nhận tiền trợ cấp ưu đãi được nhân viên bưu điện hướng dẫn quy trình và các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Hiện tại, Bưu điện Hà Tĩnh đang thực hiện chi trả qua hệ thống bưu điện gồm 13 đơn vị huyện, thị xã, thành phố và 230 bưu cục cấp xã. Với tổng số đối tượng hưởng trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng hàng tháng hơn 43.000 đối tượng. Thời gian chi trả hàng tháng dao động từ ngày 1 đến ngày 5 hàng tháng. Tại mỗi điểm chi trả chế độ trợ cấp cho người có công, Bưu điện Hà Tĩnh bố trí 2-3 nhân viên thực hiện chi trả tiền cho các đối tượng.

Mỗi điểm chi trả, Bưu điện Hà Tĩnh bố trí từ 2-3 nhân viên và phối hợp với cán bộ phụ trách chính sách cấp xã để thực hiện chỉ trả trợ cấp ưu đãi người có công.

Ông Nguyễn Long Giang - Giám đốc Bưu điện Hà Tĩnh cho biết: “Triển khai thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có công, chúng tôi đã quán triệt đến tất cả cán bộ, nhân viên của ngành phải hết sức trách nhiệm. Bởi đây không đơn thuần là dịch vụ trả tiền, mà còn là trách nhiệm chăm sóc, đền ơn đáp nghĩa đối với người có công. Bởi vậy, ngay khi tỉnh có chủ trương triển khai chi trả chế độ trợ cấp ưu đãi cho người có công theo hình thức mới này, Bưu điện Hà Tĩnh phối hợp chặt chẽ với Sở LĐ-TB&XH nhanh chóng tiếp nhận và chuẩn bị tốt các điều kiện để cung ứng dịch vụ”.

“Có sự chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực phục vụ, Bưu điện Hà Tĩnh đã đặt mục tiêu đảm bảo 100% đối tượng người có công trên địa bàn tỉnh đang hưởng trợ cấp hàng tháng được chi trả đúng chế độ và đúng thời gian như cam kết giữa ngành Bưu điện và Sở LĐ-TB&XH. Những trường hợp người già yếu, bệnh tật, đi lại khó khăn được nhân viên bưu điện trực tiếp chi trả tại nhà”, ông Nguyễn Long Giang cho biết thêm.

Người có công với cách mạng ở huyện Lộc Hà nhận chế độ ưu đãi.

Theo Sở LĐ-TB&XH, triển khai đề án thí điểm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống bưu điện, từ ngày 1-5/7, toàn tỉnh đã hoàn thành chi trả cho đối tượng người có công với cách mạng. Bước đầu, hình thức chi trả mới này đã mang lại thuận lợi cho người được nhận trợ cấp.

Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh Lê Thị Mai Hoa cho biết: “Để tiếp tục nâng cao hiệu quả việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công, thời gian tới, ngành LĐ-TB&XH và Bưu điện tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, nâng cao chất lượng dịch vụ, khắc phục những hạn chế trong quá trình thực hiện thí điểm để tổ chức chi trả tốt hơn nữa, đem lại sự hài lòng cho đối tượng thụ hưởng”.

Nam Giang