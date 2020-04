Nhận BHXH một lần - lợi trước mắt, thiệt lâu dài

Với tâm lý “chắc ăn”, mỗi năm có hàng nghìn người lao động ở Hà Tĩnh nhận chế độ BHXH một lần, đồng nghĩa họ đang tự đánh mất những quyền lợi lâu dài.

Tham gia BHXH, người lao động sẽ có cơ hội nhận lương hưu khi sức lao động bị suy giảm

Nếu như năm 2018, toàn tỉnh có 5.743 lượt người nhận BHXH một lần thì năm 2019 con số ấy tăng lên 6.015 lượt và trong 4 tháng đầu năm 2020 đã có 1.722 lượt.

Ông Trần Đình Giáp - Trưởng phòng Chế độ BHXH - BHXH tỉnh cho biết: “Theo tìm hiểu của chúng tôi, nguyên nhân chủ yếu là do người lao động mong muốn có một khoản chi tiêu trước mắt để trang trải khi gặp khó khăn. Hơn nữa, đa số người lao động chưa hình thành thói quen tự đảm bảo an sinh khi về già. Chính vì thế, họ đã tự “tước” mất những quyền lợi lâu dài của mình”.

Trong thực tế, cũng có rất nhiều lao động đã từng nhận chế độ BHXH một lần và phải đối mặt với nhiều khó khăn. Nhiều người, ở tuổi xế chiều vẫn phải lăn lộn kiếm tiền, trang trải cuộc sống.

Người lao động nếu duy trì tham gia BHXH, khi đã hưởng lương hưu thì mức lương hưu được điều chỉnh định kỳ theo chỉ số giá tiêu dùng và mức tăng trưởng kinh tế.

Chị Phan Thị Quế (Tổ 1, phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) chia sẻ: “Cách đây 23 năm, tôi đã nhận chế độ BHXH một lần theo quyết định 176 khi đang làm công nhân ở một cửa hàng lương thực. Sau khi nhận một khoản tiền chỉ bằng 2 tháng lương, tôi thành người thất nghiệp và phải tự tìm việc làm khắp nơi. Bây giờ, khi đã ở tuổi xế chiều, khi phải trải qua những khó khăn trong công việc, tôi rất hối hận với quyết định hồi ấy”.

Rất nhiều khuyến cáo về những thiệt thòi khi hưởng BHXH một lần đã được đưa ra. Trong đó, BHXH Hà Tĩnh cũng đã tích cực tuyên truyền, nâng cao hiểu biết cho người dân về những hạn chế so với việc nhận lương hưu hàng tháng.

Khi lựa chọn BHXH một lần, người lao động sẽ không được nhận lương hưu hàng tháng khi về già, mất đi nguồn tài chính hỗ trợ thường xuyên khi suy giảm khả năng lao động. Hơn nữa, nếu nhận chế độ BHXH một lần, người lao động cũng sẽ mất quyền lợi được cấp thẻ Bảo hiểm y tế miễn phí, không được hưởng các quyền lợi khám, chữa bệnh BHYT.

Nếu không nhận chế độ BHXH một lần, khi người hưởng lương hưu không may qua đời thì người lo mai táng được nhận một lần trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng người hưởng lương hưu chết và thân nhân được hưởng trợ cấp tử tuất hàng tháng hoặc một lần.

Trước tình trạng số người nhận chế độ BHXH 1 lần có xu hướng tăng lên, BHXH tỉnh đang tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao hiểu biết cho người lao động (Ảnh tư liệu).

Hiện nay, nhiều người lao động vẫn không biết rằng, khi đã tham gia đóng BHXH thì toàn bộ thời gian đã đóng vào quỹ BHXH vẫn được cơ quan Nhà nước đảm bảo an toàn và hiệu quả.

Người tham gia có thể bảo lưu thời gian đóng BHXH và khi có điều kiện thì tiếp tục tham gia BHXH bắt buộc hoặc tham gia BHXH tự nguyện với sự hỗ trợ đóng của Nhà nước. Trong thời gian bảo lưu, nếu chẳng may bị chết thì gia đình được hưởng trợ cấp mai táng phí, thân nhân được hưởng trợ cấp tuất theo quy định.

Anh Lê Thanh Tiến (thôn Hạ, xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh) cho biết: “Trong quá trình làm việc tại Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Hoàng Hà, tôi đã đóng BHXH được hơn 11 năm. Sau khi nghỉ việc, do không hiểu cặn kẽ về những quyền lợi của mình nên tôi đã quyết định “nhận một cục”. Thật may mắn là trong quá trình làm thủ tục nhận chế độ BHXH một lần, tôi đã được cán bộ BHXH tỉnh tư vấn, giúp đỡ để tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện.

Sau một thời gian gián đoạn, tôi đã tiếp tục tham gia BHXH được 6 tháng. Tôi rất yên tâm vì đã nhìn thấy nguồn tài chính ổn định khi về già”.

Nhờ được tư vấn nên đến nay, sau một thời gian tạm ngừng tham gia BHXH, anh Lê Thanh Tiến ở thôn Hạ (Thạch Hạ) lại tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện.

Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay, nhiều người lao động ở Hà Tĩnh không may rơi vào tình trạng thất nghiệp. Trong số đó có nhiều người đã làm thủ tục đề nghị giải quyết chế độ BHXH một lần.

Ông Trần Đình Giáp - Trưởng phòng Chế độ BHXH - BHXH tỉnh chia sẻ: “Trong thời điểm này, nếu không may bị thất nghiệp, người lao động nên đăng ký nhận trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp học nghề; đăng ký nhận chế độ hỗ trợ từ gói an sinh của Chính phủ. Khi những khó khăn do dịch bệnh Covid-19 qua đi, nền kinh tế tiếp tục được vận hành, người lao động sẽ có cơ hội trở lại thị trường lao động, tiếp tục được đóng BHXH để cộng nối thời gian tính hưởng lương hưu sau này”.

Để hạn chế thiệt thòi cho người lao động, hiện nay, BHXH tỉnh đang tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao hiểu biết của người lao động về việc tham gia BHXH. Qua đó, giúp người lao động bỏ qua những lợi ích trước mắt để đảm bảo những lợi ích lâu dài.

Phong Linh