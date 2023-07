Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu nâng mức trợ cấp người có công

Lãnh đạo Chính phủ đề nghị các cơ quan nghiên cứu nâng mức trợ cấp xã hội, trợ cấp ưu đãi với thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình người có công.

Sáng 6/7, gặp đoàn đại biểu người có công tỉnh Nam Định nhân kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sĩ (27/7), Thủ tướng Phạm Minh Chính nói Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo, nhưng đời sống bộ phận thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình người có công với cách mạng còn khó khăn.

Người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo tăng cường thu hút nguồn lực xã hội, đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa để bù đắp những mất mát, thiệt thòi của người có công và gia đình họ. Ông mong muốn người có công được đảm bảo mức sống từ trung bình khá trở lên trong địa bàn và ai cũng được hưởng chính sách ưu đãi.

Chuẩn trợ cấp với người có công hiện nay là 1,624 triệu đồng một tháng. Đây là căn cứ tính các chế độ ưu đãi với họ và thân nhân. Nghị định 75/2021 quy định từ ngày 1/7/2023 chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công tăng, đảm bảo không thấp hơn chuẩn nghèo thành thị giai đoạn 2022-2025 - tức 2 triệu đồng.

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang đề xuất hai phương án tăng chuẩn trợ cấp người có công với cách mạng lên 2,055 triệu đồng một tháng (tăng 431.000 đồng) hoặc 2,111 triệu đồng (tăng 487.000 đồng).

Thủ tướng thăm hỏi và tặng quà người có công tỉnh Nam Định, sáng 6/7. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định đất nước được hòa bình, người dân được tự do, ấm no, hạnh phúc là nhờ sự hi sinh của lớp lớp các thế hệ cha anh, của hàng triệu người, đã cống hiến trí tuệ, máu xương, hy sinh cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Những năm qua, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chính sách ưu đãi với thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình người có công với cách mạng, đời sống họ không ngừng được cải thiện. Nhiều phong trào đã được phát động như Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng; Đền ơn đáp nghĩa; Nghĩa tình đồng đội.

Nghĩa trang liệt sĩ được xây dựng, nâng cấp, tu bổ. Công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được triển khai hiệu quả, “làm ấm lòng hương hồn các anh hùng đã khuất và giảm bớt nỗi đau cho những người ở lại”.

Theo Viết Tuân/VNE