Vốn vay trả lương ngừng việc, phục hồi sản xuất khó triển khai ở Cẩm Xuyên và TX Kỳ Anh

Ngày 1/7/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Ngày 7/7/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 23/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Ngày 8/10/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết 126/NQ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 68 về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Ngày 6/11/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 33/QĐ-TTg quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 23/QĐ-TTg.