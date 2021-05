Bí thư Tỉnh ủy: Công tác phòng chống dịch, đảm bảo ANTT phải được đặt lên cao nhất trong quá trình bầu cử

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng chỉ đạo, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cần được đặt lên cao nhất trong quá trình bầu cử.

Sáng 21/5, đồng chí Hoàng Trung Dũng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh và đoàn công tác đi kiểm tra hoạt động chuẩn bị bầu cử tại huyện Hương Khê. Cùng đi có Đại tá Lê Khắc Thuyết - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

Đoàn đã trực tiếp đi kiểm tra hoạt động chuẩn bị bầu cử tại các xã: Hà Linh, Lộc Yên, Hương Đô.

Hương Khê hiện có 67.238 cử tri, 137 khu vực bỏ phiếu. Đến nay, huyện đã tiếp nhận, chuẩn bị cơ sở vật chất và cấp phát đầy đủ hòm phiếu, con dấu bầu cử và các loại hồ sơ, tài liệu, vật dụng khác phục vụ công tác bầu cử.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng nghe lãnh đạo xã Hà Linh báo cáo về công tác chuẩn bị bầu cử tại địa phương.

Tại các điểm kiểm tra, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng yêu cầu huyện Hương Khê tiếp tục bám sát các kế hoạch, triển khai kỹ lưỡng các phần việc đảm bảo cho công tác bầu cử thành công.

Bí thư Tỉnh ủy và Giám đốc Công an tỉnh động viên cán bộ Công an xã Hà Linh.

Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, Hương Khê là địa phương có địa bàn rộng, vì vậy, huyện cần tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đặc biệt là qua hệ thống truyền thanh cơ sở, truyền thanh lưu động, phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống tuyên truyền trực quan để cử tri hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình, từ đó tạo khí thế sôi nổi tham gia bầu cử.

Bí thư Tỉnh uỷ kiểm tra cơ sở vật chất tại thôn Hưng Bình, xã Lộc Yên.

“Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cần được đặt lên cao nhất trong quá trình bầu cử; chủ động nắm bắt tình hình, dự phòng các phương án xử lý khi có tình huống phát sinh. Đặc biệt, lực lượng công an xã, thị trấn cần triển khai tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau cuộc bầu cử” - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Tại điểm bỏ phiếu thôn 1 - xã Hương Đô, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tổ bầu cử rà soát cập nhật, nắm số lượng cử tri thường xuyên vắng mặt trên địa bàn để có sự thống kê chính xác.

Ngoài ra, các thành viên ban chỉ đạo, ủy ban bầu cử, ban bầu cử, các tiểu ban bầu cử, tổ chỉ đạo, tổ bảo vệ và các xã, thị trấn cần tập trung bám nắm cơ sở hoàn tất công tác chuẩn bị; rà soát cập nhật, nắm số lượng cử tri thường xuyên vắng mặt trên địa bàn để có sự thống kê chính xác.

Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra cơ sở vật chất tại nhà văn hóa xã Hương Đô.

Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, hướng các tổ bầu cử thực hiện nghiệp vụ công tác bầu cử theo quy định, nhất là việc tổ chức bỏ phiếu, tổng hợp, báo cáo tình hình bầu cử trong ngày 23/5/2021.

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy trao tặng 12.500 chiếc khẩu trang cho các tổ bầu cử trên địa bàn huyện.

Bí thư trao tặng khẩu trang cho tổ bầu cử tại thôn Hưng Bình - xã Lộc Yên.

Cũng trong chuyến công tác, Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra tiến độ thi công nhà văn hoá cộng đồng kết hợp tránh, trú bão lũ và nhà ở cho hộ dân thường xuyên bị ảnh hưởng của thiên tai, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại các xã Hà Linh, Hương Đô, Hương Trạch; kiểm tra mô hình nhà ở tránh lũ tại xã Lộc Yên; kiểm tra mô hình kinh tế tại xã Hương Trạch; hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Hoàng Anh (xã Hương Bình) và tham quan Khu bảo tồn truyền thống xã Hương Bình.

Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão, lũ tại tại thôn 2 - xã Hà Linh...

Trong đợt 1, Hương Khê xây dựng 2 nhà văn hóa cộng đồng và 100 nhà ở cho các hộ dân. Hiện nay, toàn huyện đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 37 nhà dân, tiến độ thi công nhà văn hóa cộng đồng đạt hơn 50%.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huyện Hương Khê đảm bảo tiến độ thi công các công trình, đồng thời tích cực kêu gọi các nguồn lực kịp thời hỗ trợ người dân xây dựng nhà ở tránh lũ, bão.

Bên cạnh đó, địa phương cần đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa vụ; tăng cường phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm; chủ động phòng chống hạn hán, cháy rừng; đặc biệt đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống đuối nước ở trẻ em…

Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra tiến độ xây dựng nhà ở cho hộ dân thường xuyên bị ảnh hưởng của thiên tai, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hương Đô.

Đoàn thăm hỏi bà Trần Thị Thọ, thôn Trung Lĩnh (xã Hương Trạch) - trường hợp được hỗ trợ xây dựng nhà ở.

Bí thư Tỉnh ủy và đoàn kiểm tra mô hình nhà tránh lũ tại xã Lộc Yên...

... kiểm tra mô hình trồng bưởi Phúc Trạch tại xã Hương Trạch...

...hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Hoàng Anh (xã Hương Bình).

Đoàn tham quan Khu bảo tồn truyền thống xã Hương Bình.

