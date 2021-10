Bộ trưởng Bộ NN&PTNT kiểm tra công tác ứng phó với mưa bão tại Hà Tĩnh

Bão số 8 suy yếu thành áp thấp Đêm qua (13/10), bão số 8 đã đi vào Vịnh Bắc Bộ, cường độ suy yếu nhanh. Sáng nay, bão tiếp tục suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 7 giờ ngày 14/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc; 107,4 độ Kinh Đông, cách Thanh Hóa khoảng 220km, cách Nghệ An khoảng 230km, cách Hà Tĩnh khoảng 200km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 150km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km, suy yếu thành một vùng áp thấp và đi vào khu vực Thanh Hóa, Nghệ An. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ). Khu vực biển Hà Tĩnh có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8; sóng biển cao từ 2,0 - 4,0m. Trong ngày hôm (14/10), vùng ven biển có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Ngày 14 và 15/10, khu vực Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; lượng mưa phổ biến từ 50 - 100mm.