Cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo dưới mọi hình thức

Thay mặt Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng vừa ký ban hành Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2020, trong đó nhấn mạnh việc bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui Tết, đón xuân.

Ban Bí thư yêu cầu thực hiện nghiêm chủ trương cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức. Ảnh minh họa từ internet

Ðể chuẩn bị tốt các điều kiện để nhân dân đón mừng năm mới Tết Canh Tý 2020 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế, phấn khởi thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng, chuẩn bị tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội XIII của Ðảng, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số công tác sau:

1. Chủ động, có kế hoạch cụ thể chăm lo thật tốt đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong dịp Tết, trước hết là các gia đình chính sách, hộ người nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng bào vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng biên giới, hải đảo; công nhân các khu công nghiệp, khu chế xuất..., bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui Tết, đón xuân.

Tổ chức thăm hỏi các gia đình liệt sĩ, gia đình người có công với nước, các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, trí thức, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, các đơn vị lực lượng vũ trang và lực lượng khác làm nhiệm vụ trực Tết, nhất là ở biên giới, hải đảo, vùng khó khăn.

2. Tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt Chỉ thị số 41 của Ban Bí thư khóa XI về việc tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội. Việc tổ chức các hoạt động tổng kết năm, đón nhận khen thưởng, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Ðảng (3/2/2020) và các ngày kỷ niệm khác, các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội cần thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa dân tộc và thuần phong mỹ tục, tập quán tốt đẹp của từng địa phương.

Việc tổ chức bắn pháo hoa chào mừng năm mới và Tết Canh Tý 2020 phải thiết thực, phù hợp với điều kiện, khả năng của từng địa phương, bảo đảm tuyệt đối an toàn và không được sử dụng ngân sách nhà nước.

3. Tiếp tục thực hiện nghiêm Quy định số 08 của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp. Thực hiện nghiêm chủ trương cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; cấm sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi trong dịp Tết.

4. Chủ động nắm chắc tình hình, có phương án xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; giữ vững toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền quốc gia, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, đối ngoại, văn hóa - xã hội của đất nước.

Triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; tăng cường các biện pháp phòng, chống, xử lý vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng, chống cháy, nổ. Tiếp tục thực hiện nghiêm chủ trương cấm sản xuất, buôn bán và đốt pháo; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm... Quản lý tốt thị trường, ổn định giá cả, bảo đảm cân đối cung - cầu hàng hóa, dịch vụ, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trước, trong và sau Tết.

Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an ninh, trật tự, buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, đầu cơ, tích trữ để thu lợi bất chính. Chủ động có kế hoạch bảo đảm đủ phương tiện vận chuyển, phương tiện giao thông công cộng để nhân dân đi lại thuận lợi trong dịp Tết. Làm tốt công tác y tế dự phòng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh.

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức có kế hoạch cụ thể, bố trí cán bộ, nhân viên trực để xử lý, giải quyết kịp thời mọi công việc và thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo, bảo đảm thông suốt trong dịp nghỉ Tết; không để ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhân dân và doanh nghiệp. Sau nghỉ Tết, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phải bắt tay ngay vào công việc.

5. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, nhất là các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, người đứng đầu và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp phải thực sự gương mẫu, nghiêm túc đi đầu trong việc thực hiện các quy định của Ðảng, pháp luật của Nhà nước; nghiêm túc quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị này, tạo sự khởi đầu tốt đẹp cho năm 2020, bảo đảm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

6. Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về những thành tựu của đất nước, về các hoạt động mừng Ðảng, mừng xuân, hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội trong dịp Tết, bảo đảm đón Tết vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, hiệu quả; chủ động đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, làm thất bại các âm mưu phá hoại của các loại đối tượng.

Văn phòng Trung ương Ðảng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nắm tình hình triển khai thực hiện và báo cáo Ban Bí thư về kết quả thực hiện Chỉ thị.

Tin liên quan: Tại sao người ta vẫn cứ “tặng quà” cấp trên? Nếu cơ quan công quyền làm việc một cách minh bạch thì chắc chắn hiếm có chuyện doanh nghiệp phải “tặng quà”. Nếu cấp trên làm việc công tâm, dân chủ, thì cấp dưới không dễ “hối lộ” để chạy chức, chạy quyền…

Hà Tĩnh nghiêm cấm tặng quà cho cấp trên dưới mọi hình thức Đây là một trong những nội dung quan trọng của Chỉ thị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện triển khai các nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vừa được Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh - Đặng Quốc Khánh ký ban hành.

P.V