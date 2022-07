Cẩm Xuyên đạt kết quả toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng

6 tháng đầu năm, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đạt kết quả toàn diện trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Nổi bật như: tổng giá trị sản xuất theo giá so sánh đạt 4.405 tỷ đồng, tổng giá trị đầu tư toàn xã hội đạt 1.200 tỷ đồng, thu ngân sách đạt 152,5 tỷ đồng.

Sáng 6/7, Ban Thường vụ Huyện ủy Cẩm Xuyên tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh Trần Đình Gia cùng dự hội nghị.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh Trần Đình Gia tham dự hội nghị

6 tháng đầu năm 2022, huyện Cẩm Xuyên tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân; triển khai mạnh mẽ công tác phát triển đảng viên; ban hành các quy định về công tác cán bộ, chính sách đối với cán bộ, đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí được siết chặt.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cẩm Xuyên Hà Thị Việt Ánh trình bày báo cáo công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện 6 tháng đầu năm

Trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, tổng giá trị sản xuất theo giá so sánh đạt 4.405 tỷ đồng (tăng 9% so với cùng kỳ và đạt 53,5% kế hoạch năm 2022). Tổng giá trị đầu tư toàn xã hội đạt 1.200 tỷ đồng (bằng cùng kỳ năm 2021 và đạt 68,57% kế hoạch năm 2022). Sản xuất vụ xuân được mùa tương đối toàn diện. Tổng giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp, thủy sản đạt 1.324 tỷ đồng (tăng 6% so với cùng kỳ và đạt 50,8% kế hoạch năm 2022).

Toàn cảnh hội nghị

Xây dựng NTM, đô thị văn minh được tập trung chỉ đạo; phong trào chỉnh trang đô thị, giao thông, thủy lợi, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, chỉnh trang vườn hộ được đẩy mạnh. Toàn huyện đăng ký bổ sung 8 ý tưởng sản phẩm OCOP; xã Cẩm Bình được công nhân đạt xã NTM kiểu mẫu.

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Cẩm Vịnh Nguyễn Văn Chiến: Đề nghị huyện quan tâm đào tạo, tìm kiếm và phát triển nguồn cán bộ cơ sở.

Toàn huyện thu ngân sách đạt 152,5 tỷ đồng, bằng 60% dự toán tỉnh giao. Một số khoản thu đạt cao so với dự toán như: thu ngoài quốc doanh đạt 92% kế hoạch năm; thuế thu nhập cá nhân đạt 234% kế hoạch năm; thu lệ phí trước bạ đạt 76% kế hoạch năm; thu phí, lệ phí đạt 103% kế hoạch năm; thu khác ngân sách đạt 89% kế hoạch năm; thu tại xã đạt 86% kế hoạch năm.

Văn hóa - giáo dục có nhiều kết quả nổi bật; công tác an sinh xã hội, giải quyết việc làm có nhiều khởi sắc; hoạt động phòng chống dịch COVID-19 được các địa phương bám sát thực hiện. QP-AN được đảm bảo.

Giám đốc Trung tâm y tế huyện Trần Huy Nghĩa: cần phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; tăng cường tuyên truyền để người dân chủ động tiêm phòng COVID-

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích hạn chế, đề xuất các giải pháp để khắc phục khó khăn nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm như: đề nghị huyện nghiên cứu, tư vấn, định hướng cho các xã bãi ngang đưa loại cây, con phù hợp nhằm phát triển kinh tế; quan tâm đào tạo, tìm kiếm và phát triển nguồn cán bộ cơ sở; phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; tăng cường tuyên truyền để người dân chủ động tiêm vắc - xin phòng COVID-19…

Những kết quả đạt được của huyện Cẩm Xuyên trong 6 tháng đầu năm khá nổi bật, đáng được ghi nhận. Thời gian tới, địa phương cần quan tâm giải quyết dứt điểm những tồn đọng về đất đai; làm tốt việc tiếp công dân giải quyết các đơn thư khiếu nại... Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia

Theo Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên Nguyễn Văn Thành, 6 tháng cuối năm, các địa phương cần tập trung cao cho sản xuất nông nghiệp, nhất là nhiệm vụ chống hạn cho cây trồng; tiếp tục chỉ đạo thực hiện chủ trương tích tụ ruộng đất, dồn điền đổi thửa; xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất.

Bí thư Huyện uỷ Cẩm Xuyên Nguyễn Văn Thành kết luận hội nghị

Tăng cường phòng chống cháy rừng, phòng chống lụt bão; đẩy mạnh phong trào xây dựng NTM và đô thị văn minh, nhất là tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền và cán bộ đảng viên về việc thực hiện các phong trào.

Các phòng, ban, địa phương cần tập trung chỉ đạo phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư để xây dựng thêm hạ tầng cụm công nghiệp; chú trọng phát triển dịch vụ - du lịch; đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công; tiếp tục chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng; quyết liệt trong thu ngân sách; tập trung xử lý các tồn đọng... Tất cả cùng nỗ lực để đưa Cẩm Xuyên “vượt đích” các chỉ tiêu kế hoạch đề ra năm 2022.

Phan Trâm