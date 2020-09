Chế độ đối với cán bộ thôn tiếp tục được cử tri Hà Tĩnh kiến nghị quốc hội

Những vấn đề bất cập sau sáp nhập tổ dân phố; tình trạng rác thải ứ đọng... là những vấn đề cử tri TP Hà Tĩnh và huyện Hương Khê kiến nghị lên Đoàn ĐBQH.

Chiều 23/9, Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh tiến hành tiếp xúc cử tri tại TP Hà Tĩnh và huyện Hương Khê nhằm chuẩn bị các nội dung cho Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV.

Kiến nghị về chế độ cán bộ tổ dân phố

Mở đầu buổi tiếp xúc cử tri, Đại biểu Bùi Thị Quỳnh Thơ (Đoàn ĐBQH tỉnh) báo cáo cử tri TP Hà Tĩnh về chương trình, nội dung dự kiến tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

Đại biểu Bùi Thị Quỳnh Thơ, Ủy viên Ủy ban Kinh tế Quốc Hội báo cáo tại cuộc tiếp xúc

Cử tri TDP 5, phường Bắc Hà cho rằng: Chủ trương sáp nhập tổ dân phố đã được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình. Sau sáp nhập, đầu mối hành chính và cán bộ được tinh giảm, tuy nhiên vẫn tồn tại nhiều vấn đề bất cập như: số lượng nhà văn hóa thừa nhưng phân tán, quy mô không phù hợp với dân số hiện tại nên triển khai các hoạt động cộng đồng gặp khó khăn; chế độ của cán bộ không chuyên trách giảm, trong khi khối lượng công việc tăng lên...

Cử tri Trịnh Thị Hải Châu, Bí thư Chi bộ TDP 5, phường Bắc Hà trình bày kiến nghị tới Quốc hội

Khẳng định, cán bộ không chuyên tại TDP là “cánh tay nối dài” của hệ thống chính trị, cử tri TDP 5, phường Bắc Hà kiến nghị Chính phủ rà soát, đánh giá lại tổng thể chủ trương sáp nhập thôn, tổ dân phố, đồng thời đề ra giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Cử tri phường Tân Giang trình bày kiến nghị của mình lên Đoàn ĐBQH về việc tăng cường công tác giám sát việc luân chuyển cán bộ địa chính cấp phường, xã.

Chủ tịch UBND phường Tân Giang Lê Hữu Hiệp kiến nghị Quốc hội bổ sung phạm vi đối tượng ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 đối với lao động phổ thông, người bán hàng rong, xe ôm...

Bên cạnh đó, trên địa bàn phường Tân Giang và TP Hà Tĩnh, lực lượng lao động phổ thông, bán hàng rong, người chạy xe ôm… khá đông, bị thiệt hại nặng nề do dịch Covid-19. Tuy nhiên, các đối tượng lại chưa được hưởng các chính sách hỗ trợ, gây ảnh hưởng đến ổn định an sinh xã hội. Cử tri kiến nghị Chính phủ mở rộng phạm vi thụ hưởng chính sách hỗ trợ thiệt hại do dịch Covid-19 đối với các đối tượng này.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, cử tri TP Hà Tĩnh cũng kiến nghị Chính phủ xem xét lại việc thực hiện chế độ chính sách đối với người có công; đối tượng nhiễm chất độc hóa học. Hiện nay chế độ thời phụng liệt sỹ quá thấp.

Đồng thời, bày tỏ sự quan tâm đối với các vấn nạn xã hội, bạo lực gia đình, đặc biệt là những vấn đề vi phạm pháp luật đối với lứa tuổi vị thành niên như: nghiện ma túy, nghiện mạng xã hội. Đề nghị xem xét lại công tác quản lý, chất lượng, giá cả bộ sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2018; công tác dạy và học ngoại khóa…

Đại biểu Trần Đình Gia phát biểu tại buổi tiếp xúc

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đại biểu Trần Đình Gia, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội ghi nhận, tiếp thu các kiến nghị của cử tri; đồng thời giải trình, làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm.

Đối với những ý kiến thuộc thẩm quyền của Quốc hội, đoàn sẽ tổng hợp và trình vào kỳ họp tới.

Sớm triển khai xây dựng nhà máy xử lý rác thải

Đại biểu Lê Anh Tuấn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội báo cáo chương trình, nội dung dự kiến tại Kỳ họp thứ 10

Tại Hương Khê, đại biểu Lê Anh Tuấn - Ủy viên thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội báo cáo đến cử tri chương trình, nội dung dự kiến tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV và kết quả hoạt động của Đại biểu Quốc hội, Đoàn ĐBQH sau kỳ họp thứ 9 đến nay.

Bày tỏ đồng tình với các nội dung dự kiến tại Kỳ họp thứ 10, cử tri đánh giá cao hoạt động của đoàn ĐBQH Hà Tĩnh trong thời gian qua, những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam và Hà Tĩnh trong điều kiện nhiều khó khăn.

Cử tri thị trấn Hương Khê Nguyễn Thị Tình: Cần có chính sách hỗ trợ thêm cho thị trấn để xây dựng đô thị văn minh.

Cử tri thị trấn Hương Khê cho rằng, nhiều người dân đang băn khoăn và phản ánh quan điểm không đồng tình với chủ trương cho phép học sinh sử dụng điện thoại của ngành giáo dục; chính sách hỗ trợ thờ phụng liệt sỹ hiện nay vẫn còn thấp.

Đặc biệt, vấn đề môi trường tại địa phương vẫn có nhiều phức tạp, người dân mong muốn các cấp sớm triển khai xây dựng và vận hành nhà máy xử lý rác. Cần xem xét nâng mức hỗ trợ hàng tháng đối với cán bộ thôn xứng đáng.

Cử tri xã Hương Liên Đậu Xuân Hùng phát biểu tại buổi tiếp xúc.

Cử tri xã Hương Liên kiến nghị, cần có giải pháp đáp ứng nhu cầu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô; khắc phục tình trạng sạt lở ven bờ sông Ngàn Sâu nhằm bảo vệ diện tích đất sản xuất, đất ở của địa phương; quan tâm giải quyết tình trạng hôn nhân cận huyết của đồng bào dân tộc Chứt ...

Cử tri xã Hương Lâm Đinh Văn Đồng đề nghị các cấp quan tâm hơn đến hệ thống truyền thanh cơ sở.

Đại biểu các xã Lộc Yên, Hương Lâm, Hương Liên… cũng chia sẻ về tình trạng xuống cấp của các tuyến đường trên địa bàn, đặc biệt là các tuyến trục chính như tỉnh lộ 553 (qua xã Lộc Yên) các tuyến đường nối Hương Lâm, Hương Liên với trung tâm huyện…

Ngoài ra, các cử tri cũng phản ánh một số khó khăn sau sáp nhập; thực trạng xuống cấp của hệ thống truyền thanh cơ sở, các cơ sở giáo dục; tình trạng phá rừng, công tác bảo vệ rừng,…

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện Hương Khê Ngô Xuân Ninh cũng đại diện lãnh đạo huyện báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2020, tiếp thu một số nội dung ý kiến cử tri thuộc thẩm quyền.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đại biểu Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận, tiếp thu nghiêm túc các kiến nghị của cử tri, đồng thời giải trình, làm rõ một số nội dung.

Đối với những ý kiến thuộc thẩm quyền của Quốc hội, đoàn sẽ tổng hợp để trình vào kỳ họp tới.

Nguyễn Oanh- Dương Chiến