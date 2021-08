Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Thủ tướng Chính phủ Lào

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng thăm lại đất nước Lào tươi đẹp; đánh giá cao các thành tựu toàn diện và có ý nghĩa quan trọng mà nhân dân Lào anh em đã giành được trong những năm qua...

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (CHDCND Lào), chiều 9/8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng Chính phủ Lào Phankham Viphavanh; đến thăm đồng chí Khamtai Siphandone, nguyên Chủ tịch Đảng, nguyên Chủ tịch nước; gặp đồng chí Choummaly Sayasone, nguyên Tổng Bí thư, nguyên Chủ tịch nước và đồng chí Bounnhang Vorachith, nguyên Tổng Bí thư, nguyên Chủ tịch nước.

Cùng ngày, Chủ tịch nước đã tiếp đồng chí Sinlavong Khutphaythoun, Chủ tịch Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước và đồng chí Khambay Damlath, Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam.

Tại cuộc hội kiến với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc , Thủ tướng Chính phủ Lào Phankham Viphavanh nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm hữu nghị chính thức CHDCND Lào; nhấn mạnh việc Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chọn Lào là nước đầu tiên đi thăm trên cương vị mới thể hiện sự coi trọng đặc biệt của Đảng, Nhà nước Việt Nam và cá nhân đồng chí Nguyễn Xuân Phúc đối với việc gìn giữ, bảo vệ và không ngừng vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào; khẳng định ý nghĩa hết sức quan trọng của chuyến thăm, đồng thời bày tỏ cảm ơn sâu sắc Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã luôn dành sự giúp đỡ vô cùng to lớn, quý báu và kịp thời cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước ngày nay.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đánh giá cao kết quả tốt đẹp của cuộc điện đàm trực tuyến giữa hai Thủ tướng Chính phủ Việt Nam-Lào (tháng 4/2021).

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh . (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao các biện pháp ứng phó hiệu quả với đại dịch COVID-19 của mỗi nước trong thời gian qua; đồng thời bày tỏ hài lòng về sự ủng hộ, giúp đỡ kịp thời, thắm tình hữu nghị anh em hai nước đã dành cho nhau trong ứng phó với dịch bệnh. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng về sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hợp tác giữa hai nước trong những năm gần đây và nhất trí cao về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, theo đó nhấn mạnh cần phối hợp thực hiện tốt các thỏa thuận cấp cao, triển khai hiệu quả Hiệp định về hợp tác song phương Việt Nam-Lào giai đoạn 2021-2025 và Thỏa thuận chiến lược hợp tác Việt Nam-Lào giai đoạn 2021-2030.

Hai nhà lãnh đạo dành nhiều thời gian trao đổi về các biện pháp cụ thể để thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư; nhất trí ủng hộ Chính phủ hai nước tiếp tục đẩy mạnh triển khai các dự án hợp tác quan trọng giữa hai nước như bến cảng Vũng Áng 1, 2, 3, đường cao tốc Hà Nội-Vientiane, đường sắt Vientiane-Vũng Áng, Công viên hữu nghị Lào-Việt Nam tại thủ đô Vientiane, sân bay Nongkhang, bệnh viện tại Houaphan và Xiangkhouang.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác tốt đẹp Việt Nam-Lào tại các đàn đa phương, nhất là trong các khuôn khổ Liên hợp quốc, ASEAN và các cơ chế hợp tác tiểu vùng nhằm góp phần thúc đẩy hoà bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp Nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đến thăm các đồng chí Khamtai Siphandone, đồng chí Choummaly Sayasone và đồng chí Bounnhang Vorachith, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng được gặp lại những người anh, người đồng chí, người bạn thân thiết của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, đã có nhiều cống hiến và đóng góp to lớn trong việc vun đắp và tăng cường quan hệ thủy chung trong sáng, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào.

Chủ tịch nước thông báo về kết quả các cuộc hội đàm, hội kiến với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ Lào; khẳng định Ban Lãnh đạo mới của hai nước tiếp tục kế thừa truyền thống tốt đẹp của các thế hệ lãnh đạo đi trước, làm hết sức mình để không ngừng củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao của Lào bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước trong thời gian qua, nhất là trong bối cảnh hai nước đang phải ứng phó với đại dịch COVID-19; đánh giá cao các kết quả đạt được trong cuộc hội đàm và hội kiến; đề nghị hai bên tiếp tục quan tâm giáo dục và tuyên truyền cho nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ về truyền thống quan hệ đặc biệt, gắn bó thủy chung Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào .

Tiếp đồng chí Sinlavong Khutphaythoun, Chủ tịch Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước và đồng chí Khambay Damlath Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai cơ quan này với các cơ quan liên quan của Việt Nam trong việc vận động, tập hợp và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; cảm ơn Ban Chấp hành các cấp của Trung ương Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam đã phối hợp với Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước và các cơ quan chức năng của Lào quan tâm, giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho bà con Việt kiều làm ăn, sinh sống ở Lào, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Chủ tịch nước đề nghị hai cơ quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam thực hiện có hiệu quả các Thỏa thuận hợp tác trên các lĩnh vực mặt trận, dân vận, tôn giáo, dân tộc; đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục về lịch sử, mối quan hệ liên minh chiến đấu giữa Việt Nam-Lào để thế hệ trẻ ý thức hơn nữa trong việc vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà lưu niệm đồng chí Sinlavong Khutphaythoun, Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trong ngày 9/8, đã diễn ra các hoạt động gặp gỡ tiếp xúc trao đổi giữa Lãnh đạo các Bộ, Ban, Ngành, địa phương hai nước: Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Đỗ Văn Chiến gặp Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước Sinlavong Khutphaythoun; Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ kế hoạch và Đầu tư Lào Sonexay Siphandon; Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm gặp Bộ trưởng Bộ Công an Lào Vilay Lakhamphong và dự lễ trao tặng Huân chương của Bộ Công an Lào nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập lực lượng Công an Nhân dân Lào; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào Chansamone Chanyalath và cắt băng khánh thành Trường Lý luận Chính trị tại Trường Lý luận Chính trị; Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung gặp Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lào Thoongsavanh Phomvihane; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith; Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên gặp Bộ trưởng Công Thương Lào Khampheng Xaysompheng và gặp Bộ trưởng Năng lượng và Mỏ Lào Daovong Phonkeo; Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long gặp Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào ; Phayvy Xibualypha; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương gặp Chủ tịch tỉnh Xaysomboun Khamlieng Outthakaison.

Tối 9/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân đã chủ trì tổ chức chiêu đãi trọng thể Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Nhà nước Việt Nam./.

Theo Nguyễn Quang Vũ (TTXVN/Vietnam+)