Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương cho Đại úy Thái Ngô Hiếu

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định tặng thưởng Huân chương Dũng cảm cho Đại úy Thái Ngô Hiếu, chiến sỹ Công an nhân dân đã nỗ lực cứu 4 thanh niên bị đuối nước sáng 10/4 vừa qua.

Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trao bằng khen cho Đại úy Thái Ngô Hiếu. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 13/4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 443/CTN về việc tặng thưởng Huân chương Dũng cảm cho Đại úy Thái Ngô Hiếu, cán bộ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai, Bộ Công an vì đã có hành động dũng cảm cứu người, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Trước đó, sáng 11/4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương, khen ngợi anh Thái Ngô Hiếu với tinh thần dũng cảm của người chiến sỹ Công an nhân dân đã nỗ lực cứu 4 thanh niên bị đuối nước sáng 10/4 vừa qua.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, đây thực sự là hành động dũng cảm, nghĩa hiệp, cao cả được nhân dân cảm phục, trân trọng. Những tấm gương quên mình vì tính mạng của người bị nạn như anh Hiếu cần được kịp thời lan tỏa để nhân lên niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Ngày 10/4/2022, trong lúc tắm biển tại bãi tắm xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Trung úy Thái Ngô Hiếu, sinh năm 1989 nghe có người dân kêu cứu và phát hiện nhóm thanh niên đuối nước tập thể tại khu vực nước rất sâu, chảy xiết và sóng biển lớn.

Với tinh thần dũng cảm, ngay lập tức, anh Hiếu đã nhanh chóng bơi ra khu vực bị nạn anh dũng chiến đấu với cơn sóng lớn để cứu người, trực tiếp đưa được 4 người vào bờ và bằng kỹ năng nghiệp vụ, anh Hiếu đã thực hiện sơ cứu tại chỗ, cứu sống 4 nạn nhân, sau đó tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng và nhân dân sở tại tổ chức tìm kiếm được thi thể 1 nạn nhân còn lại.

Với những thành tích đã đạt được, đặc biệt là hành động hết sức dũng cảm, không sợ hiểm nguy, gian khổ, xả thân chấp nhận hy sinh đến tính mạng để cứu người dân bị đuối nước, thể hiện tinh thần, trách nhiệm với nhân dân, để lại hình ảnh đẹp về người chiến sỹ Công an trong lòng nhân dân, ngày 11/4, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định thăng cấp bậc hàm sỹ quan nghiệp vụ từ Trung úy lên Đại úy đối với đồng chí Thái Ngô Hiếu, cán bộ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Đồng Nai.

Ngày 12-4, Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an thăng cấp bậc hàm vượt bậc và Thư khen của Bí thư Tỉnh ủy, Bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với đại úy Thái Ngô Hiếu, cán bộ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đảng ủy, lãnh đạo Công an Đồng Nai cũng phát động đợt thi đua trong toàn lực lượng Công an tỉnh tổ chức học tập, noi gương về tinh thần trách nhiệm và lòng dũng cảm của đại úy Thái Ngô Hiếu; góp phần tiếp tục xây dựng lực lượng Công an Đồng Nai trong sạch, vững mạnh.

