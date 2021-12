Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh gửi thư chúc mừng Giáng sinh năm 2021

THƯ CHÚC MỪNG LỄ THIÊN CHÚA GIÁNG SINH NĂM 2021 Kính gửi: Các chức sắc, chức việc, tu sỹ và đồng bào Công giáo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh Trong niềm hân hoan đón mừng lễ Thiên Chúa Giáng sinh năm 2021 và chào đón năm mới năm 2022, thay mặt lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, tôi trân trọng gửi tới quý vị chức sắc, chức việc, tu sỹ cùng toàn thể đồng bào Công giáo lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Năm 2021, đại dịch COVID-19 đã tác động lớn tới mọi mặt của đời sống, xã hội, nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng của các tầng lớp Nhân dân, trong đó có sự đóng góp tích cực, hiệu quả của đồng bào Công giáo, trên các lĩnh vực tỉnh ta đã đạt được những kết quả khá toàn diện; đời sống người dân tiếp tục được cải thiện, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo được đảm bảo. Tôi ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của chức sắc, chức việc, tu sỹ và đồng bào Công giáo trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, chung tay thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt là cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tin tưởng, bằng những hành động ý nghĩa, quý vị chức sắc, chức việc, tu sỹ cùng đồng bào Công giáo sẽ tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện đúng đường hướng phụng sự Thiên Chúa, phục vụ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ công dân, góp phần xây dựng quê hương Hà Tĩnh ngày càng đổi mới, giàu mạnh, dân chủ, văn minh. Kính chúc quý vị chức sắc, chức việc, tu sỹ cùng đồng bào Công giáo tỉnh nhà đón mùa Giáng sinh an lành, vui tươi, năm mới Nhâm Dần 2022 bình an./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Võ Trọng Hải