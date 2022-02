Công tác phối hợp bảo vệ phụ nữ, trẻ em cần thực quyết liệt, thực chất hơn nữa

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải yêu cầu Công an tỉnh và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh cần chỉ đạo các cấp hội cơ sở, công an các địa phương phải quyết liệt, tâm huyết và thực chất hơn nữa trong phối hợp bảo vệ phụ nữ và trẻ em trên địa bàn.

Chiều 24/2, Công an tỉnh và Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức hội nghị ký kết phối hợp “Về thực hiện tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo vệ phụ nữ và trẻ em giai đoạn 2022 - 2026”. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng tham dự hội nghị.

Hội nghị ký kết phối hợp giữa Công an tỉnh và Hội LHPN tỉnh về thực hiện tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo vệ phụ nữ và trẻ em (chiều 24/2).

Trong thời gian qua, được sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ Công an, Trung ương Hội LHPN Việt Nam, cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ đồng bộ của các ban, ngành, đoàn thể và toàn thể Nhân dân nên công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội, lên tiếng bảo vệ trẻ em gái và hỗ trợ phụ nữ tái hòa nhập cộng đồng được Hội Liên hiệp phụ nữ và Công an các cấp ở Hà Tĩnh triển khai nghiêm túc, có hiệu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải tham dự hội nghị.

Chương trình phối hợp giai đoạn 2017 - 2021 giữa 2 đơn vị đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, phát huy hiệu quả tích cực, làm chuyển biến nhận thức, tư tưởng của hội viên phụ nữ và Nhân dân, bảo vệ em gái trước nguy cơ bị xâm hại, góp phần kiềm chế sự gia tăng của tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương.

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Quyên báo cáo kết quả phối hợp tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội, lên tiếng bảo vệ phụ nữ và trẻ em giai đoạn 2017 - 2021.

Phát huy những kết quả đã đạt được, Công an tỉnh và Hội LHPN tỉnh thống nhất ký kết chương trình phối hợp trong công tác thực hiện tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo vệ phụ nữ và trẻ em giai đoạn 2022 - 2026.

Chương trình ký kết giữa 2 ngành nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong công tác bảo vệ an ninh Quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, trọng tâm là các hoạt động tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật; đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em, đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới.

Đại tá Phạm Thanh Phương - Phó Giám đốc Công an tỉnh trình bày dự thảo chương trình phối hợp thực hiện tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo vệ phụ nữ và trẻ em giai đoạn 2022 - 2026.

Phát huy tính chủ động, tích cực và nâng cao vai trò nòng cốt, tinh thần, trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an và cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ trong đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo các vụ việc liên quan tới phụ nữ, trẻ em được phát hiện, xử lý kịp thời, đúng quy định của pháp luật, công bằng nghiêm minh, cảm hóa và giúp đỡ người vi phạm pháp luật, lầm lỡ, tái hòa nhập cộng đồng.

Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh và bà Nguyễn Thị Việt Hà - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh ký kết chương trình phối hợp “Về thực hiện tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo vệ phụ nữ và trẻ em giai đoạn 2022 – 2026”.

Nội dung phối hợp giữa 2 đơn vị sẽ tập trung vào các điểm chính như: nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục về phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội ngay từ trong gia đình; nâng cao ý thức, trách nhiệm và vai trò nêu gương của cán bộ, chiến sỹ Công an và hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp trong việc bảo vệ, chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Chú trọng giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản, hướng dẫn phụ nữ, trẻ em nhận biết các nguy cơ bị xâm hại, kỹ năng phòng tránh, bảo vệ bản thân; hỗ trợ giáo dục, cải tạo phạm nhân nữ, trại viên, học sinh nữ trường giáo dưỡng và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực phối hợp giữa Công an tỉnh và Hội LHPN tỉnh trong công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo vệ phụ nữ và trẻ em trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.

Để chương trình phối hợp giữa 2 đơn vị đạt kết quả cao trong giai đoạn 2022 - 2026, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu: Công an tỉnh và Hội LHPN tỉnh chỉ đạo các cấp hội cơ sở, công an các địa phương cần phải quyết liệt, tâm huyết và thực chất hơn nữa trong công tác phối hợp bảo vệ phụ nữ và trẻ em để kéo giảm tỷ lệ phạm tội, đảm bảo an ninh trật, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Văn Đức