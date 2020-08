Cử hành trọng thể Lễ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Sáng 14/8, tại Nhà Tang lễ Quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), Hội trường Thống nhất (TP Hồ Chí Minh) và Hội trường 25B (TP Thanh Hóa), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình đã tổ chức trọng thể Lễ viếng đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, theo nghi thức Quốc tang.

Linh cữu đồng chí Lê Khả Phiêu tại Nhà tang lễ Quốc gia. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Từ sáng sớm, đông đảo các tầng lớp nhân dân, cán bộ, chiến sĩ đã có mặt đông đủ tại các khu vực tổ chức lễ viếng để bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn đối với nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - nhà lãnh đạo đã có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.

Tại Nhà Tang lễ Quốc gia, Lễ viếng đồng chí Lê Khả Phiêu được cử hành trong không khí trang nghiêm, xúc động. Quàn tại vị trí trang trọng nhất, chính giữa đài lễ, linh cữu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu được phủ Quốc kỳ đỏ thắm. Trước linh cữu của đồng chí là bàn thờ Tổ quốc, bên trên là Quốc kỳ viền dải băng đen, nổi bật dòng chữ “Vô cùng thương tiếc đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam” và di ảnh của đồng chí. Trong nền nhạc trầm buồn “Hồn tử sĩ”, đúng 8 giờ, Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu được cử hành trọng thể.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi vòng hoa viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.Mở đầu buổi Lễ, với lòng tiếc thương vô hạn, Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm Trưởng đoàn, vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và chia buồn cùng gia đình.Vô cùng thương tiếc nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Đoàn Chính phủ do Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm Trưởng đoàn, vào viếng và chia buồn cùng gia quyến.Đoàn Quốc hội do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm Trưởng đoàn, vào viếng đồng chí Lê Khả Phiêu và chia buồn cùng gia quyến.

Đoàn Chủ tịch nước do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh làm Trưởng đoàn, vào viếng và chia buồn cùng gia đình.Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn làm Trưởng đoàn, vào viếng và chia buồn cùng gia quyến nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.Tới viếng và chia buồn cùng gia quyến đồng chí Lê Khả Phiêu, còn có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước: Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ðảng, Nhà nước.

Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gửi vòng hoa viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia quyến đã đi vòng quanh linh cữu, xúc động vĩnh biệt nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, người đồng chí đã có nhiều công lao và đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Cùng thời gian này, tại Hội trường Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh), Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nghỉ hưu tại Thành phố Hồ Chí Minh, do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân làm Trưởng đoàn, vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Tiếp theo, Đoàn các cơ quan Trung ương Đảng tại phía Nam do Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 7; Đoàn đại biểu Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân khu 9 vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Tại Hội trường 25B thành phố Thanh Hóa, vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu có: Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng - đại diện Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương, cùng Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa.

Vô cùng thương tiếc nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng do Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, làm Trưởng đoàn vào viếng.

Đồng chí Lê Khả Phiêu sinh ngày 27/12/1931, tại xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa; thường trú tại số nhà 7/36/C1 Lý Nam Đế, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội; tham gia hoạt động cách mạng năm 1947; vào Đảng ngày 19/6/1949. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa VII, VIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa VII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa VII, khóa VIII; Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị khóa VIII; Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII (từ tháng 12/1997 đến tháng 4/2001). Đại biểu Quốc hội khóa IX, khóa X.Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cữu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, đồng chí đã từ trần vào hồi 2 giờ 52 phút, ngày 7/8/2020 (tức ngày 18/6 năm Canh Tý), tại gia đình.

Hơn 70 năm hoạt động cách mạng, Đồng chí đã có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế. Đồng chí mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.Thông tấn xã Việt Nam tiếp tục cập nhật thông tin Lễ tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại các bản tin tiếp theo.

Sau đây là những hình ảnh phóng viên TTXVN ghi nhận tại Lễ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu:

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng vào viếng đồng chí Lê Khả Phiêu. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu, viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: TTXVN

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu, viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viếng và chia buồn cùng gia đình nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng chia buồn với gia đình nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Đoàn đại biểu Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu, viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: TTXVN

Đoàn đại biểu Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu, viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: TTXVN

Đoàn đại biểu Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dẫn đầu, viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: TTXVN

Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Chủ tịch Uỷ ban Trần Thanh Mẫn dẫn đầu, viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: TTXVN

Theo Nhóm PV TTXVN/Baotintuc.vn