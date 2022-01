Cụm thi đua số 2 tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

Mặc dù chịu ảnh hưởng nhiều của dịch bệnh COVID-19, song với sự nỗ lực, phấn đấu cao, tình hình KT- XH của các địa phương trong Cụm thi đua số 2 của Hà Tĩnh tiếp tục ổn định và phát triển, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra.

Ngày 7/1, tại Vũ Quang, Cụm thi đua số 2 (Vũ Quang, Hương sơn, Hương Khê, Lộc Hà, Cẩm Xuyên và huyện Kỳ Anh) đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022. Trưởng ban Thi đua - khen thưởng tỉnh Nguyễn Văn Hùng cùng dự.

Với chủ đề “đổi mới, sáng tạo thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội”, năm 2021, các địa phương trong Cụm thi đua số 2 của tỉnh đã phát động các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội gắn với việc đẩy mạnh thực hiện phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Nhờ đó, các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội của các địa phương trong cụm cơ bản được hoàn thành; giá trị sản xuất các ngành kinh tế ở một số huyện đạt cao như: Hương sơn đạt gần 8,3 nghìn tỷ đồng (tăng 6,42% so với cùng kỳ); huyện Kỳ Anh đạt trên 7 nghìn tỷ đồng (tăng 6,48% so với cùng kỳ)...

Tình hình sản xuất nông nghiệp tại các địa phương được duy trì và có bước phát triển khá, tiêu biểu như: Lộc Hà sản lượng lương thực có hạt đạt trên 19 nghìn tấn (bằng 108,1% kế hoạch năm, bằng 107,7% so với cùng kỳ); Vũ Quang đạt trên 13 nghìn tấn (đạt 106,2% kế hoạch năm, bằng 105,7% so với cùng kỳ)...

Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang Bùi Khắc Bằng - Trưởng Cụm thi đua số 2 báo cáo kết quả phong trào thi đua của cụm trong năm 2021.

Giá trị sản xuất công nghiệp tại các địa phương tiếp tục tăng cao so với năm 2020, tiêu biểu như: Hương Sơn đạt gần 3,7 nghìn tỷ đồng (tăng 10,9% so với cùng kỳ); Cẩm Xuyên đạt trên 2,3 nghìn tỷ đồng (tăng 7,5% so với cùng kỳ)... Đặc biệt, các địa phương đã tập trung chỉ đạo các doanh nghiệp trên địa bàn đẩy mạnh sản xuất gắn với linh hoạt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, hoàn thành “mục tiêu kép” theo chỉ đạo của Chính Phủ.

Năm 2021, Chương trình MTQG xây dựng NTM, đô thị văn minh tiếp tục được các địa phương trong cụm tập trung chỉ đạo quyết liệt, tiêu biểu như: Vũ Quang, Cẩm Xuyên được Chính phủ công nhận đạt chuẩn huyện NTM; Hương Sơn có 34 thôn đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu cấp tỉnh; huyện Kỳ Anh có thêm 831 vườn mẫu đạt chuẩn cấp tỉnh...

Công tác khen thưởng tiếp tục được quan tâm triển khai theo tinh thần đổi mới, nâng cao chất lượng. Các tập thể, cá nhân được khen thưởng thực sự là những tấm gương tiêu biểu, xuất sắc, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua phát triển cả bề rộng và chiều sâu.

Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn Nguyễn Quang Thọ: Mong muốn năm 2022, các đơn vị trong cụm thường xuyên trao đổi kinh nghiệm với nhau để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu mà cụm đề ra.

Tại hội nghị, Cụm thi đua số 2 cũng đã tập trung thảo luận, trao đổi kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị mình; đồng thời, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 với các nhiệm vụ trọng tâm: Chú trọng nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, huy động mọi nguồn lực để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của từng địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Các phong trào thi đua yêu nước phải gắn với chăm lo xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến; ghi nhận, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc ...

Trưởng ban thi đua - khen thưởng tỉnh Nguyễn Văn Hùng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trưởng ban thi đua - khen thưởng tỉnh Nguyễn Văn Hùng đề nghị: Năm 2022, các địa phương trong Cụm cần thường xuyên tổ chức các đợt thi đua theo chuyên đề, kế hoạch để động viên, nêu gương, khuyến khích các cá nhân, tập thể điển hình; tăng cường phối hợp, trao đổi giữa các cơ quan trong Cụm.

Tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực, phấn đấu triển khai đồng bộ các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch bệnh COVID-19 hiệu quả để hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Các địa phương ký kết giao ước thi đua năm 2022.

Tại hội nghị, các đơn vị tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2022; bàn giao cho huyện Lộc Hà làm Trưởng Cụm thi đua năm 2022.

Chung Thủy